Vagabond KorzóDunaharasztifesztivál

Felcsendülnek a legendás Mini dalai Dunaharasztiban

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Június 6-án tizenkettedik alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáit zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó. A belépőmentes összművészeti fesztivál hat helyszínen, több mint két tucat produkcióval várja a látogatókat délutántól késő estig. Az idei fellépők között szerepel többek között a Vad Fruttik, Lovasi András „Egy az egyben… csak maga” estje, a Mini – Kell a barátság, a Lead Zeppelin, a Tim Honks, Grasa és Hazetomika, a Zsiványjazz, valamint a CocKlers is. A Vagabond Korzó nem csupán fesztivál, hanem közösségi élmény és kulturális találkozási pont, ahol a művészet szó szerint kivonul az utcára.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 18:00
Mini - Kell a barátság Forrás: Facebook
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