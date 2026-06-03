Üzent a német lap Magyar Péternek: Abszurd a cenzúra vádja

Magyar Péter válaszában azt mondta: a német közvélemény most első kézből láthatja, miként működött korábban az „orbáni cenzúra”, illetve hogyan érvényesül szerinte a köztársasági elnöki hivatal cenzúrája – idézte a miniszterelnököt az Index. Magyar Péter úgy fogalmazott:

A nekik nem tetsző dolgokat, azokat kivágják egy interjúból, és úgy idézik

– tette hozzá a miniszterelnök.

Az Index felhívta a figyelmet, hogy a Cicero frissítette az interjút a szerkesztőségi állásfoglalásukkal.