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Üzent a német lap Magyar Péternek: Abszurd a cenzúra vádja

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Megdöbbenéssel fogadta a német politikatudományi folyóirat, hogy Magyar Péter a Sulyok Tamással készített interjú kapcsán cenzúrát emlegetett. A Cicero közölte: a magyar köztársasági elnök részéről semmiféle cenzúrára irányuló kísérlet nem történt velük szemben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 16:18
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: EMMANUELE CONTINI Forrás: NurPhoto
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Magyar Péter válaszában azt mondta: a német közvélemény most első kézből láthatja, miként működött korábban az „orbáni cenzúra”, illetve hogyan érvényesül szerinte a köztársasági elnöki hivatal cenzúrája – idézte a miniszterelnököt az Index. Magyar Péter úgy fogalmazott: 

A nekik nem tetsző dolgokat, azokat kivágják egy interjúból, és úgy idézik

– tette hozzá a miniszterelnök.

Az Index felhívta a figyelmet, hogy a Cicero frissítette az interjút a szerkesztőségi állásfoglalásukkal

Ebben azt írták: ugyan a Sándor-palota által közzétett eredeti interjúváltozat és az általuk publikált német nyelvű változat között kisebb eltérések találhatók, az eltérések nem tartalmi jellegűek.

A lap hozzátette: a német nyelvű változatba utólag néhány kérdést illesztettek be annak érdekében, hogy a válaszok kontextusa a német olvasóközönség számára érthetőbb legyen. A Cicero szerkesztősége kiemelte:

a magyar köztársasági elnök részéről semmiféle cenzúrára irányuló kísérlet nem történt velük szemben és szerintük ez a vád azért is abszurd, mert a köztársasági elnöki hivatal által közzétett változat felel meg az interjú eredeti verziójának.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

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