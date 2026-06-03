Magyar Péter régi-új ötlete: Budapestet ajánlotta a béketárgyalások helyszínéül a miniszterelnök

A miniszterelnök felidézte az 1994-es budapesti memorandumot, amelyben több nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – Ukrajna területi integritásának és függetlenségének tiszteletben tartását vállalta a nukleáris fegyverek leszereléséért cserébe, írja a Liga.net.
Az ukrán lap rámutatott: a magyar miniszterelnök szerint a dokumentum tapasztalata azt mutatja, hogy a „puszta ígéretek” nem bizonyultak elegendőnek.
Ukrajnában ma minden tét: emberek halnak meg, és fennáll a területi veszteségek veszélye is. Ezért van szükség valódi, jogilag kötelező nemzetközi garanciákra
– fogalmazott Magyar Péter.
Magyar Péter: A béketárgyalásoknak Budapest adhatna helyszínt
A kormányfő az interjúban kitért arra is, hogy nem tartja elegendőnek azt az elképzelést, miszerint a biztonságot kizárólag fegyveres támogatással lehetne garantálni. Szerinte a valódi garanciák csak a nemzetközi közösség széles körű megállapodásából származhatnak.
Hozzátette: Magyarország nem lehet meghatározó szereplő a biztonsági garanciák rendszerében, ez a nagyhatalmak felelőssége, ugyanakkor Budapest humanitárius és diplomáciai támogatást nyújthatna, és akár tárgyalási helyszínként is szolgálhatna.
Korábban is felmerült, hogy Budapest lehet a lehetséges tárgyalási helyszín
Orbán Viktor békemissziója során több alkalommal tárgyalt Trump elnökkel és Vlagyimir Putyinnal is. Ezt követően merült fel, hogy a magyar főváros adott esetben helyszínt biztosíthatna magas szintű nemzetközi egyeztetéseknek.
2025 októberében Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésük során budapesti találkozót is kilátásba helyeztek, amelyről Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök a Kremlben folytatott tárgyalásukon is beszélt.
Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadták a javaslatot egy esetleges találkozóra köztem és az Egyesült Államok elnökével éppen az önök országában
– mondta akkor Putyin, aki hozzátette, örömmel venné, ha a találkozót valóban Budapesten lehetne megtartani, amennyiben a felek megállapodnak erről.
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