Magyar Péter régi-új ötlete: Budapestet ajánlotta a béketárgyalások helyszínéül a miniszterelnök

A miniszterelnök felidézte az 1994-es budapesti memorandumot, amelyben több nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – Ukrajna területi integritásának és függetlenségének tiszteletben tartását vállalta a nukleáris fegyverek leszereléséért cserébe, írja a Liga.net.

Az ukrán lap rámutatott: a magyar miniszterelnök szerint a dokumentum tapasztalata azt mutatja, hogy a „puszta ígéretek” nem bizonyultak elegendőnek.

Ukrajnában ma minden tét: emberek halnak meg, és fennáll a területi veszteségek veszélye is. Ezért van szükség valódi, jogilag kötelező nemzetközi garanciákra

– fogalmazott Magyar Péter.

Magyar Péter: A béketárgyalásoknak Budapest adhatna helyszínt

A kormányfő az interjúban kitért arra is, hogy nem tartja elegendőnek azt az elképzelést, miszerint a biztonságot kizárólag fegyveres támogatással lehetne garantálni. Szerinte a valódi garanciák csak a nemzetközi közösség széles körű megállapodásából származhatnak.

Hozzátette: Magyarország nem lehet meghatározó szereplő a biztonsági garanciák rendszerében, ez a nagyhatalmak felelőssége, ugyanakkor Budapest humanitárius és diplomáciai támogatást nyújthatna, és akár tárgyalási helyszínként is szolgálhatna.

Korábban is felmerült, hogy Budapest lehet a lehetséges tárgyalási helyszín

Orbán Viktor békemissziója során több alkalommal tárgyalt Trump elnökkel és Vlagyimir Putyinnal is. Ezt követően merült fel, hogy a magyar főváros adott esetben helyszínt biztosíthatna magas szintű nemzetközi egyeztetéseknek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fognak a Kremlben, Moszkvában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP)

Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadták a javaslatot egy esetleges találkozóra köztem és az Egyesült Államok elnökével éppen az önök országában

– mondta akkor Putyin, aki hozzátette, örömmel venné, ha a találkozót valóban Budapesten lehetne megtartani, amennyiben a felek megállapodnak erről.