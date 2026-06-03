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Magyar Péter régi-új ötlete: Budapestet ajánlotta a béketárgyalások helyszínéül a miniszterelnök

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Magyarország akár helyszínt is biztosítana az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokhoz, és diplomáciai támogatást is nyújtana Kijevnek, mondta Magyar Péter egy német lapnak adott interjúban.

Magyar Nemzet
Forrás: FAZ2026. 06. 03. 14:55
Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón a berlini kancellári hivatalban, 2026. június 2-án Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
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A miniszterelnök felidézte az 1994-es budapesti memorandumot, amelyben több nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – Ukrajna területi integritásának és függetlenségének tiszteletben tartását vállalta a nukleáris fegyverek leszereléséért cserébe, írja a Liga.net.

Az ukrán lap rámutatott: a magyar miniszterelnök szerint a dokumentum tapasztalata azt mutatja, hogy a „puszta ígéretek” nem bizonyultak elegendőnek.

Ukrajnában ma minden tét: emberek halnak meg, és fennáll a területi veszteségek veszélye is. Ezért van szükség valódi, jogilag kötelező nemzetközi garanciákra

– fogalmazott Magyar Péter. 

Magyar Péter: A béketárgyalásoknak Budapest adhatna helyszínt

A kormányfő az interjúban kitért arra is, hogy nem tartja elegendőnek azt az elképzelést, miszerint a biztonságot kizárólag fegyveres támogatással lehetne garantálni. Szerinte a valódi garanciák csak a nemzetközi közösség széles körű megállapodásából származhatnak.

Hozzátette: Magyarország nem lehet meghatározó szereplő a biztonsági garanciák rendszerében, ez a nagyhatalmak felelőssége, ugyanakkor Budapest humanitárius és diplomáciai támogatást nyújthatna, és akár tárgyalási helyszínként is szolgálhatna.

Korábban is felmerült, hogy Budapest lehet a lehetséges tárgyalási helyszín

Orbán Viktor békemissziója során több alkalommal tárgyalt Trump elnökkel és Vlagyimir Putyinnal is. Ezt követően merült fel, hogy a magyar főváros adott esetben helyszínt biztosíthatna magas szintű nemzetközi egyeztetéseknek.

2025 októberében Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésük során budapesti találkozót is kilátásba helyeztek, amelyről Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök a Kremlben folytatott tárgyalásukon is beszélt.

 

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fognak a Kremlben, Moszkvában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP)

Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadták a javaslatot egy esetleges találkozóra köztem és az Egyesült Államok elnökével éppen az önök országában

– mondta akkor Putyin, aki hozzátette, örömmel venné, ha a találkozót valóban Budapesten lehetne megtartani, amennyiben a felek megállapodnak erről.

Orbán Viktor a maga részéről ismételten kijelentette, hogy kész platformot biztosítani a tárgyalásokhoz:

Reméljük, hogy a nemrég bejelentett békekezdeményezések végül a békéhez vezetnek.

– fogalmazott.

A kétoldalú béketalálkozó azonban később meghiúsult. Október 23-án Trump megerősítette, hogy lemondta a Putyinnal tervezett találkozóját a magyar fővárosban. A nemzetközi sajtó szerint a csúcstalálkozót az orosz fél tűzszüneti feltételekkel kapcsolatos álláspontja is veszélyeztette.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón a berlini kancellári hivatalban, 2026. június 2-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

 

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