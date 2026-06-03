Az OMSZ a koronavírus-járvány idején országos mintavételi, betegszállítási és logisztikai feladatokat látott el, miközben folyamatosan biztosította a sürgősségi betegellátás magas szintű működését, majd pedig megszervezte Magyarország egységes alapellátási ügyeleti rendszerét is – áll a közleményben.
Távozik posztjáról a mentőszolgálat főigazgatója
Csató Gábor közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról. A leköszönő főigazgató levélben fejezte ki köszönetét a mentőszolgálat valamennyi bajtársának az elmúlt évek közös munkájáért, a helytállásért.
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