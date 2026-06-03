Távozik posztjáról a mentőszolgálat főigazgatója

Az OMSZ a koronavírus-járvány idején országos mintavételi, betegszállítási és logisztikai feladatokat látott el, miközben folyamatosan biztosította a sürgősségi betegellátás magas szintű működését, majd pedig megszervezte Magyarország egységes alapellátási ügyeleti rendszerét is – áll a közleményben.