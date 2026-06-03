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Azzal állt bosszút a volt élettársán a Somogy vármegyei férfi, hogy kivégezte a kétéves gyermeküket

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Az életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a kétéves gyermekét megölő férfi ügyében – közölték.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 03. 18:03
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illusztráció Forrás: Pexels
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A vádlott tavalyelőtt október 9-én magával vitte a kisfiút, és abban állapodott meg volt élettársával, hogy október 11-én visszaviszi. A férfi azonban elhatározta, hogy a gyermek megölésével bosszút áll volt élettársán, amiért nem békült ki vele, és a gyermek láthatása miatt pert is indított.

Október 11-én, délben lefektette és elaltatta a gyermeket, majd egy állatok leölésére használt eszközzel fejbe lőtte. A sértett meghalt.

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és őt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést felmentésért, másodsorban enyhítésért.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása és a bűncselekmény minősítése törvényes. A büntetés enyhítésére sincs ok a két éves, alvó gyermekét édesanyján való bosszúállás szándékával megölő vádlottal szemben, ezért az ítélet kisebb változtatással való helybenhagyását indítványozta.

 

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