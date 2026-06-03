Azzal állt bosszút a volt élettársán a Somogy vármegyei férfi, hogy kivégezte a kétéves gyermeküket

A vádlott tavalyelőtt október 9-én magával vitte a kisfiút, és abban állapodott meg volt élettársával, hogy október 11-én visszaviszi. A férfi azonban elhatározta, hogy a gyermek megölésével bosszút áll volt élettársán, amiért nem békült ki vele, és a gyermek láthatása miatt pert is indított.
Október 11-én, délben lefektette és elaltatta a gyermeket, majd egy állatok leölésére használt eszközzel fejbe lőtte. A sértett meghalt.
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