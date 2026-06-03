Azzal állt bosszút a volt élettársán a Somogy vármegyei férfi, hogy kivégezte a kétéves gyermeküket

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és őt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést felmentésért, másodsorban enyhítésért.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása és a bűncselekmény minősítése törvényes. A büntetés enyhítésére sincs ok a két éves, alvó gyermekét édesanyján való bosszúállás szándékával megölő vádlottal szemben, ezért az ítélet kisebb változtatással való helybenhagyását indítványozta.