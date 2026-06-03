balesetgyermekméhkerékszöllősi tamásrendőrmeghalt

Megszólalt a MÁV is a tragikus reggeli baleset után, amelyben egy rendőr meghalt

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Egy édesanya és a gyermeke megsérült.

Magyar Nemzet
Forrás: MÁV2026. 06. 03. 17:04
mécses,gyász illusztráció Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
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Egyéb részleteket nem árultak el, azonban tájékoztattak arról, hogy a szerda reggel történt tragédia helyszínén délután háromnegyed egy körül félpályán újraindult a közúti forgalom, így a buszok menetrendje kora délután helyreállt.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szöllősi Tamás r. zászlós, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztályának járőrparancsnoka Méhkerék közelében. A férfit 34 éves korában érte a tragikus halál, a baleset körülményeiről egyelőre nem sokat tudni. A hivatalosan megerősített információ mindössze annyi, hogy a motorral közlekedő rendőr meghalt, a balesetnek két sérültje van, egy édesanya és a gyermeke, akik autóban utaztak. 

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte lapunkkal, hogy a kollégájuk motoros rendőrként teljesített szolgálatot Méhkerék közelében, amikor egy személyautóval ütközött. Erről ide kattintva bővebben is olvashat. 
 

 

 

 

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