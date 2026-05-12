Rendkívüli

„Buddhára” bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

WHOPedro Sanchezhantavíruskanári-szigetekevakuálás

A WHO főigazgatója sikerként értékelte a Hondius evakuálását

Sikerként értékelte a holland Hondius óceánjáró utasainak evakuálási műveletét Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO főigazgatója kedden Madridban, valószínűsítve, hogy a vírus hosszú lappangási ideje miatt még lehetnek újabb esetek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 12. 15:06
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Fotó: Burak Akbulut Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világnak erre a kedvességre és együttérzésre van szüksége, amelyet a spanyol kormány tanúsított. Azt hiszem, mindenkinek büszkének kellene lennie erre a válaszra

– fogalmazott.

 

A WHO szerint ez nem világjárvány

Tájékoztatása szerint eddig három halálos áldozatról és 11 hantavírus-fertőzésről tudnak a Hondius útjával összefüggésben. Minden gyanús és megerősített esetet elkülönítettek, az állapotuk alakulását figyelemmel kísérik, így csökkentve a tovább terjedés kockázatát.

– Jelenleg semmi sem utal nagyobb járványra, de lehetséges, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk észlelni – mondta, mivel a hantavírus lappangási ideje hat-nyolc hét, a hajón pedig csak április 30-án vezettek be óvintézkedéseket, miután beigazolódott a vírus jelenléte.

A főigazgató újságírói kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy mostantól a helyzet kézben tartása azon országok felelőssége, ahova hazaszállították a Hondius utasait. A WHO június 21-ig karantént javasolt otthon vagy megfelelő intézményben, szoros utánkövetés mellett. Mint mondta, az országok tehetnek módosításokat, és szuverének, nem kényszeríthetik őket a protokolljaink elfogadására, de reményét fejezte ki, hogy követni fogják a WHO irányelveit a teendőkkel kapcsolatban.

MADRID, SPAIN - MAY 12: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus (not seen) evaluate the situation caused by the hantavirus crisis during a joint press conference at the Moncloa Palace in Madrid, Spain on May 12, 2026. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a hantavírusválság okozta helyzetet értékeli. Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök törvényi felelősségnek, morális kötelességnek nevezte teljesíteni a WHO, az Európai Unió és 23 ország kormányának május 5-i segélyhívását a hajó fogadására és az evakuálás végrehajtására. Mint mondta, sokan feltették a kérdést, Spanyolország miért vállalta ezt a feladatot az április elején Argentínából indult óceánjáró úti céljának számító Zöld-foki-szigetek helyett, de véleménye szerint inkább az a kérdés, hogy miért ne tette volna.

Miért ne segítenénk a rászorulókon, ha lehetőségünk van megtenni? Ennek a világnak nincs szüksége több önzésre vagy több félelemre, amire szüksége van, azok a szolidáris országok

– hangsúlyozta.

A kormányfő a WHO főigazgatójához hasonlóan sikerként könyvelte el a műveletet, amelynek során tíz speciális repülőjárattal több mint 120 embert szállítottak el Tenerife szigetéről, amelyben négyszáz szakember vett részt. Kiemelte továbbá a sziget lakosságának türelmét és nagylelkűségét, amelyet a WHO és XIV. Leó pápa is elismert.

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke viszont bírálta az európai polgári védelmi mechanizmus keretében végrehajtott műveletet. Az autonóm tartomány vezetője kezdettől fogva ellenezte a hajó fogadását, és próbálta elérni, hogy az evakuálást egy nap alatt valósítsák meg a repülőjáratok összevonásával. A politikus a szigetek parlamentjének keddi ülésén azzal vádolta a spanyol központi kormányt, hogy tudott arról, fertőzött személyek vannak a fedélzeten, de eltitkolta ezt az információt.

Fernando Clavijo Batlle, President of the Canary Islands, addresses journalists before a statement in front of the European Commission amid the deadly outbreak of hantavirus on board the MV Hondius ship, in Brussels on May 6, 2026. A flight scheduled to evacuate a sick doctor from the MV Hondius ship, that has been hit by a deadly outbreak of hantavirus, to Spain's Canary Islands has been cancelled, a source told AFP. Clavijo, told reporters in Brussels on May 5, 2026, that the ship "should be taken care of where it is" or go to the Netherlands because it flies under a Dutch flag. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Fernando Clavijo Batlle, a Kanári-szigetek elnöke. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Megsértették a Kanári-szigetek népének, a Kanári-szigetek kormányának és az intézményeknek a méltóságát azzal, hogy eltitkolták az információkat, amelyeket a kezdetektől fogva tudtak

– jelentette ki, hozzátéve, hogy szomorú nap a mai a demokrácia számára. Mónica García egészségügyi miniszter a központi kormány ülését követően hangsúlyozta: amikor a Hondius megérkezett Tenerifére, nem voltak pozitív esetek, és senkinek sem voltak fertőzésre utaló tünetei.

Jay Bhattacharya, az amerikai járványügyi központ megbízott vezetője szerint nincs ok pánikkeltésre a hantavírus miatt, mert a fertőzés kockázata jóval alacsonyabb, mint amekkora veszélyt a Covid–19 jelentett a világjárvány idején, írja a CBS News.

Közben pontosították a korábban közölt adatokat is: jelenleg összesen tíz igazolt fertőzöttről tudnak azok között, akik a hajón tartózkodtak. Nyolc eset már korábban ismert volt, az evakuálás után pedig egy francia és egy spanyol állampolgárnál is kimutatták a vírust PCR-teszttel, náluk tünetek is jelentkeztek. Egy korábban fertőzöttnek vélt amerikai utasról ugyanakkor kiderült, hogy nem kapta el a vírust, amit két negatív teszt is megerősített.

 

Borítókép: Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója (Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu