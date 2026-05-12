A WHO főigazgatója sikerként értékelte a Hondius evakuálását

A világnak erre a kedvességre és együttérzésre van szüksége, amelyet a spanyol kormány tanúsított. Azt hiszem, mindenkinek büszkének kellene lennie erre a válaszra

– fogalmazott.

A WHO szerint ez nem világjárvány

Tájékoztatása szerint eddig három halálos áldozatról és 11 hantavírus-fertőzésről tudnak a Hondius útjával összefüggésben. Minden gyanús és megerősített esetet elkülönítettek, az állapotuk alakulását figyelemmel kísérik, így csökkentve a tovább terjedés kockázatát.

– Jelenleg semmi sem utal nagyobb járványra, de lehetséges, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk észlelni – mondta, mivel a hantavírus lappangási ideje hat-nyolc hét, a hajón pedig csak április 30-án vezettek be óvintézkedéseket, miután beigazolódott a vírus jelenléte.

A főigazgató újságírói kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy mostantól a helyzet kézben tartása azon országok felelőssége, ahova hazaszállították a Hondius utasait. A WHO június 21-ig karantént javasolt otthon vagy megfelelő intézményben, szoros utánkövetés mellett. Mint mondta, az országok tehetnek módosításokat, és szuverének, nem kényszeríthetik őket a protokolljaink elfogadására, de reményét fejezte ki, hogy követni fogják a WHO irányelveit a teendőkkel kapcsolatban.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a hantavírusválság okozta helyzetet értékeli. Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök törvényi felelősségnek, morális kötelességnek nevezte teljesíteni a WHO, az Európai Unió és 23 ország kormányának május 5-i segélyhívását a hajó fogadására és az evakuálás végrehajtására. Mint mondta, sokan feltették a kérdést, Spanyolország miért vállalta ezt a feladatot az április elején Argentínából indult óceánjáró úti céljának számító Zöld-foki-szigetek helyett, de véleménye szerint inkább az a kérdés, hogy miért ne tette volna.

Miért ne segítenénk a rászorulókon, ha lehetőségünk van megtenni? Ennek a világnak nincs szüksége több önzésre vagy több félelemre, amire szüksége van, azok a szolidáris országok

– hangsúlyozta.