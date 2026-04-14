Vádat emelt a bíróság a spanyol kormányfő felesége ellen

Pedro Sánchezt is kihallgatták felesége ügyében

Arról is hírt adtunk, hogy 2024 júliusában hallgatták ki Pedro Sánchezt, miután belekeveredett felesége korrupciós botrányába. A szocialista spanyol miniszterelnököt Juan Carlos Peinado bíró személyesen kereste fel a kormánypalotában, hogy felvegye a vallomását. Sánchez korábban azt kérvényezte a törvényszéktől, hogy biztosítsák neki az írásos vallomástétel lehetőségét, de ezt Peinado nem engedélyezte, így a kormányfő kénytelen volt szóban nyilatkozni.

Sánchez feleségét, Begona Gómezt üzleti korrupcióval és befolyással üzérkedéssel gyanúsították jobboldali szervezetek feljelentése nyomán. Felvetődött, hogy az elmúlt években visszaélt a pozíciójával, és állami szerződésekhez, illetve támogatásokhoz – köztük EU-s pénzekhez – segített hozzá olyan vállalkozókat és cégeket, amelyek a személyes kapcsolatrendszeréhez tartoztak.

Az ügyben érintett lehetett az Air Europa, valamint a madridi Complutense University of Madrid egyik tanszéke is. Gómezt 2024. július közepére idézte be a bíró kihallgatásra, de élt a jogával, és végül nem tett vallomást.