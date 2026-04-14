Korábban beszámoltunk róla, hogy gyanúsítottként hallgatta ki a bíróság Pedro Sánchez szocialista spanyol kormányfő feleségét. Begona Gómezt péntek délelőttre idézték be a Manos Limpias (Tiszta Kezek) nevű korrupcióellenes szervezet feljelentése nyomán, és egyebek mellett befolyással üzérkedéssel gyanúsították.
Vádat emelt a bíróság a spanyol kormányfő felesége ellen
A baloldali spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez felesége, Begona Gómez ellen sikkasztás, befolyással üzérkedés és korrupció gyanújával indult eljárás Spanyolországban egy hétfőn közzétett bírósági dokumentum szerint. Az ügy középpontjában az áll, hogy Gómez a miniszterelnök feleségeként betöltött pozícióját saját előnyére használta fel. A vizsgálat 2024 áprilisa óta tart.
Pedro Sánchezt is kihallgatták felesége ügyében
Arról is hírt adtunk, hogy 2024 júliusában hallgatták ki Pedro Sánchezt, miután belekeveredett felesége korrupciós botrányába. A szocialista spanyol miniszterelnököt Juan Carlos Peinado bíró személyesen kereste fel a kormánypalotában, hogy felvegye a vallomását. Sánchez korábban azt kérvényezte a törvényszéktől, hogy biztosítsák neki az írásos vallomástétel lehetőségét, de ezt Peinado nem engedélyezte, így a kormányfő kénytelen volt szóban nyilatkozni.
Sánchez feleségét, Begona Gómezt üzleti korrupcióval és befolyással üzérkedéssel gyanúsították jobboldali szervezetek feljelentése nyomán. Felvetődött, hogy az elmúlt években visszaélt a pozíciójával, és állami szerződésekhez, illetve támogatásokhoz – köztük EU-s pénzekhez – segített hozzá olyan vállalkozókat és cégeket, amelyek a személyes kapcsolatrendszeréhez tartoztak.
Az ügyben érintett lehetett az Air Europa, valamint a madridi Complutense University of Madrid egyik tanszéke is. Gómezt 2024. július közepére idézte be a bíró kihallgatásra, de élt a jogával, és végül nem tett vallomást.
Helyette viszont beszélt az ügyben meggyanúsított egyik vállalkozó, Juan Carlos Barrabés, aki elmondta, hogy többször tárgyalt üzleti ügyben Gómezzel, sőt háromszor a kormánypalotában is találkoztak, Pedro Sánchez jelenlétében.
A jobboldali Vox, Gómez hallgatása után döntött úgy, hogy nem hagyja annyiban az ügyet, és felkérte a bírót, hogy tanúként hallgassa ki Pedro Sánchezt is.
Peinado ebbe beleegyezett, sőt azt is engedélyezte, hogy a miniszterelnök kihallgatásán a Vox ügyvédje is jelen legyen a spanyol jogrendszerben alkalmazott úgynevezett népi vád képviseletében, amelyet civil szervezetek, magánszemélyek és politikai pártok kezdeményezhetnek. Az, hogy Sánchez vallomását követően mi történhetett, továbbra is kérdéses volt, bár a kormánypalota nem zárt ki egyetlen forgatókönyvet sem, így azt sem, hogy Peinado végül úgy dönthetett, vádlottként vonja be a kormányfőt az ügybe, majd a legfelsőbb bíróság elé terjeszti azt.
Ez az opció a Vox szerint sem volt kizárt. A párt részéről Jorge Buxadé úgy fogalmazott: egy büntetőeljárásban semmi sem szokatlan, így aki tanúként érkezik, vizsgálat alá is kerülhet.
A politikus leszögezte, hogy bármi is történik, a Vox nem hagy fel az igazság keresésével, és ha Sáncheznek közvetlen felelőssége volt, akkor kérni fogják, hogy további vizsgálat alá vonják.
