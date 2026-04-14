Kulcsfontosságú döntések Berlinben: Zelenszkij már megérkezett

Ma a kancellárián német–ukrán kormányközi konzultációkat tartanak

– közölte a német kormány szóvivője. „Merz kancellár többek között Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt fogadja Berlinben.”

Az elnöki szóvivő, Szerhij Nyikiforov megerősítette, hogy Zelenszkij megérkezett a német fővárosba. A megbeszélés után közös sajtótájékoztatót tartanak, valamint dokumentumok aláírására is sor kerül – írja a Kyiv Post.

Ezt követően plenáris kormányközi egyeztetés várható, amelyen az ukrán elnök és a német kancellár is részt vesz.