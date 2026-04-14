Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben megkezdte tárgyalását Friedrich Merz német kancellárral.
Kulcsfontosságú döntések Berlinben: Zelenszkij már megérkezett
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sorsdöntő tárgyalásokba kezdett Berlinben Friedrich Merz német kancellárral. A tét óriási: a háború alakulása, a további támogatás és a megrekedt béketárgyalások jövője.
Ma a kancellárián német–ukrán kormányközi konzultációkat tartanak
– közölte a német kormány szóvivője. „Merz kancellár többek között Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt fogadja Berlinben.”
Az elnöki szóvivő, Szerhij Nyikiforov megerősítette, hogy Zelenszkij megérkezett a német fővárosba. A megbeszélés után közös sajtótájékoztatót tartanak, valamint dokumentumok aláírására is sor kerül – írja a Kyiv Post.
Ezt követően plenáris kormányközi egyeztetés várható, amelyen az ukrán elnök és a német kancellár is részt vesz.
További Külföld híreink
A találkozóra akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok által kezdeményezett orosz–ukrán béketárgyalások megrekedtek, mivel Kijev elutasítja annak lehetőségét, hogy területeket adjon át Oroszországnak.
Németország ugyanakkor szeretné hasznosítani Ukrajna modern hadviselésben szerzett tapasztalatait is, tekintettel a Moszkva felől érzékelt fenyegetésre.
Zelenszkij februárban már ellátogatott egy München melletti üzembe, ahol ukrán tervek alapján gyártanak drónokat.
Ukrajna szociális minisztere, Denisz Uljutin szintén Berlinbe utazik, ahol Alexander Dobrindt német belügyminiszterrel találkozik egy Unity Hub nevű központban, amelyet a Németországban élő ukrán menekültek számára hoztak létre.
További Külföld híreink
Szerdán Berlinben üléseznek az Ukrajnát támogató védelmi miniszterek, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport találkozóján.
Borítókép: Friedrich Merz fogadja Volodimir Zelenszkijt (Fotó: AFP)
