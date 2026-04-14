ZelenszkijtárgyalásNémetországMerzorosz-ukrán háború

Kulcsfontosságú döntések Berlinben: Zelenszkij már megérkezett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sorsdöntő tárgyalásokba kezdett Berlinben Friedrich Merz német kancellárral. A tét óriási: a háború alakulása, a további támogatás és a megrekedt béketárgyalások jövője.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 12:56
Friedrich Merz fogadja Volodimir Zelenszkijt (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben megkezdte tárgyalását Friedrich Merz német kancellárral.

Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ma a kancellárián német–ukrán kormányközi konzultációkat tartanak

 – közölte a német kormány szóvivője. „Merz kancellár többek között Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt fogadja Berlinben.”

Az elnöki szóvivő, Szerhij Nyikiforov megerősítette, hogy Zelenszkij megérkezett a német fővárosba. A megbeszélés után közös sajtótájékoztatót tartanak, valamint dokumentumok aláírására is sor kerül – írja a Kyiv Post.

Ezt követően plenáris kormányközi egyeztetés várható, amelyen az ukrán elnök és a német kancellár is részt vesz.

Németország az Egyesült Államok után – ahol Donald Trump elnöksége alatt csökkent a támogatás – az Ukrajna elleni orosz invázió négy éve során Kijev legnagyobb támogatója lett, és Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy Berlin továbbra is mellette álljon.

A találkozóra akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok által kezdeményezett orosz–ukrán béketárgyalások megrekedtek, mivel Kijev elutasítja annak lehetőségét, hogy területeket adjon át Oroszországnak.

Németország ugyanakkor szeretné hasznosítani Ukrajna modern hadviselésben szerzett tapasztalatait is, tekintettel a Moszkva felől érzékelt fenyegetésre. 

Zelenszkij februárban már ellátogatott egy München melletti üzembe, ahol ukrán tervek alapján gyártanak drónokat.

Ukrajna szociális minisztere, Denisz Uljutin szintén Berlinbe utazik, ahol Alexander Dobrindt német belügyminiszterrel találkozik egy Unity Hub nevű központban, amelyet a Németországban élő ukrán menekültek számára hoztak létre.

Szerdán Berlinben üléseznek az Ukrajnát támogató védelmi miniszterek, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport találkozóján.

Borítókép: Friedrich Merz fogadja Volodimir Zelenszkijt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu