Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

PistoriustámogatásUkrajnafelszólítszövetséges

Pistorius: Minden szövetségestől intenzívebb támogatást kérünk Ukrajna számára

Ismét fokozná Ukrajna támogatását Berlin: Boris Pistorius német védelmi miniszter bejelentette, hogy a német kormány újabb levélben fordult a szövetséges és partnerországokhoz, sürgetve őket a katonai és pénzügyi segítség növelésére.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 12:36
Boris Pistorius német védelmi miniszter az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport ülésén a NATO brüsszeli központjában, Belgiumban, 2026. február 12-én Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Boris Pistorius közlése szerint Németország Ukrajna további támogatására szólította fel a partnereket.

Pistorius
Boris Pistorius német védelmi miniszter (balra) és Johann Wadephul német külügyminiszter a Bundestagban (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Johann Wadephul kollégámmal Németország külügyminiszterével tegnap aláírtunk egy levelet – immár a harmadikat egymás után – amelyben arra kértük minden szövetségesünket és partnerünket, hogy nyújtsanak intenzívebb támogatást Ukrajnának

– mondta a német védelmi miniszter.

Pistorius szerint ha nincs mit adni, adjanak pénzt

Pistorius hangsúlyozta: minden ország tekintse át újra a korábbi raktárkészleteket, hogy kiderüljön, milyen haditechnikai eszközöket, felszereléseket vagy lőszert tud még átadni Kijevnek.

Ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön mit tudunk még tenni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehetne adni, akkor adjunk pénzt

– fogalmazott a német szociáldemokrata politikus.

Pistorius
Boris Pistorius német védelmi miniszter (balra) és Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter (jobbra) kezet fognak az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) védelmi miniszteri találkozójának sajtótájékoztatóján, a NATO brüsszeli központjában, 2026. február 12-én (Fotó: AFP/John Thys)

A német kezdeményezés illeszkedik Berlin azon törekvéséhez, hogy az európai államok nagyobb arányban vállaljanak részt Ukrajna támogatásában. 

A német kormány az elmúlt időszakban többször is jelezte: a háború elhúzódása miatt a fenntartható és kiszámítható finanszírozás kulcskérdéssé vált.

Berlin álláspontja egyértelmű: a jelenlegi helyzetben nem elegendő a korábbi vállalások fenntartása, további erőfeszítésekre van szükség Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében.

 

add-square Orosz–ukrán háború

A háború nap mint nap újabb életeket követel, családok gyászolják szeretteiket + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu