Kiszivárgott Brüsszel terve Ukrajnáról: generációk fogják megemlegetni

Az Európai Bizottság kiszivárgott terve szerint Brüsszel kulcsszerepet vállalna Ukrajna mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítésének finanszírozásában, miközben felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és csatlakozását akár már 2027-ig. A terv egy tízéves menetrendet vázol fel, amely az újjáépítés mellett Ukrajna gyors bevonását célozza az EU közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása súlyos kockázatokat hordoz, és alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió eddigi bővítési gyakorlatát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 6:14
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Siklósi Péter lapunknak arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió részéről gyakran hangoztatott „teljesítményalapú csatlakozás” Ukrajna esetében nem állja meg a helyét.

Siklósi Péter szerint Ukrajna a legfelkészületlenebb az uniós csatlakozás kapcsán. Az elemző elmondta, az államot átszövő korrupció és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt (Fotó: AFP)
Siklósi Péter szerint Ukrajna a legfelkészületlenebb az uniós csatlakozás kapcsán. Az elemző elmondta, az államot átszövő korrupció és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt (Fotó: AFP)

A szakértő szerint ezt elsősorban a folyamatosan rövidülő határidők cáfolják, amelyek nem illeszkednek az eddigi uniós bővítési gyakorlathoz.

Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a formában nem lehet igaz, mert a csatlakozási időpontok elárulják, hogy ez nem egy őszinte érv

 – fogalmazott.

Emlékeztetett: az elmúlt évtizedekben a tagjelölt országok hosszú, részletes tárgyalási folyamaton mentek keresztül, amely során számos jogállamisági, gazdasági és intézményi feltételt kellett teljesíteniük. Több jelenlegi tagjelölt ország immár tíz–tizenöt éve vár a csatlakozásra, miközben Ukrajna esetében néhány év alatt lezárnák a folyamatot.

Siklósi Péter szerint Ukrajna jelenlegi helyzete alapján különösen problematikus lenne a gyorsított felvétel.

Ukrajna messze a legfelkészületlenebb: az államot átszövő korrupció, és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt

 – tette hozzá.

Óriási pénzügyi teher Európának

A vezető kutató szerint legalább ilyen súlyos kérdés az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás mértéke. A kiszivárgott tervek alapján az Európai Unió tíz év alatt mintegy 800 milliárd dollárt fordítana az ország polgári újjáépítésére, miközben a dokumentum egy külön megjegyzésben további, közel 700 milliárd dolláros katonai kiadással is számol.

Ez összesen 1500 milliárd dollár tíz év alatt, amit ilyen léptékben csak hitelfelvétellel lehet finanszírozni

– mondta Siklósi Péter.
Hozzátette: az uniós költségvetés már most is jelentősen terhelt, ezért egy ilyen volumenű finanszírozás elkerülhetetlenül közös hitelfelvétellel járna, amelynek visszafizetése hosszú időre terhelné az európai adófizetőket.

A szakértő szerint az adósság visszafizetésének realitása felveti az adóemelések és a költségvetési megszorítások kockázatát is, különösen azokban az országokban, amelyek gazdasági mozgástere eleve szűkebb.

Súlyos következmények a magyar mezőgazdaságra

A tervek harmadik, Magyarország szempontjából különösen érzékeny eleme Ukrajna gyorsított bevonása lenne az Európai Unió közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt. Siklósi Péter szerint ez elsősorban az agrárszektort érintené hátrányosan.

Ukrajna rendkívül jó minőségű termőfölddel rendelkezik, miközben jelenleg nem köteles betartani az uniós környezetvédelmi, növényvédelmi és állatjóléti előírásokat. Ez jelentős költségelőnyt biztosít az ukrán termelőknek az európai gazdákkal szemben.

A kutató rámutatott: a földrajzi közelség miatt Magyarország különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülne, mivel az olcsó, vámmentes ukrán mezőgazdasági termékek gyorsan eláraszthatnák a piacot. Véleménye szerint egy feltételek nélküli, gyorsított integráció nemcsak a magyar, hanem más közép-európai gazdák megélhetését is veszélybe sodorná.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

