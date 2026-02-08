Kiszivárgott Brüsszel terve Ukrajnáról: generációk fogják megemlegetni

A szakértő szerint ezt elsősorban a folyamatosan rövidülő határidők cáfolják, amelyek nem illeszkednek az eddigi uniós bővítési gyakorlathoz.

Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a formában nem lehet igaz, mert a csatlakozási időpontok elárulják, hogy ez nem egy őszinte érv

– fogalmazott.

Emlékeztetett: az elmúlt évtizedekben a tagjelölt országok hosszú, részletes tárgyalási folyamaton mentek keresztül, amely során számos jogállamisági, gazdasági és intézményi feltételt kellett teljesíteniük. Több jelenlegi tagjelölt ország immár tíz–tizenöt éve vár a csatlakozásra, miközben Ukrajna esetében néhány év alatt lezárnák a folyamatot.

‼️President Zelensky has stated that Ukraine aims to join the European Union as early as 2027. 👉 The Brussels elite is already working to implement this plan. This poses an immediate and direct threat to 🇪🇺Europeans and 🇭🇺 Hungarians alike — which is why the patriotic government… pic.twitter.com/MYdti2jXVN — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) January 27, 2026

Siklósi Péter szerint Ukrajna jelenlegi helyzete alapján különösen problematikus lenne a gyorsított felvétel.

Ukrajna messze a legfelkészületlenebb: az államot átszövő korrupció, és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt

– tette hozzá.