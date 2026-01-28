Brüsszel kettős mércéje: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása hatalmas veszély Európára

Baráth Gábor Gergely történész a Magyar Nemzetnek adott interjújában élesen kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját, kiemelve a kettős mércét és a nyugat-balkáni országok hátrányos helyzetét. Alekszandar Vucsics szerb elnök nyilatkozata alapján Ukrajna esetleg már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az EU-hoz gyorsított eljárással. Ukrajna Brüsszelnek láthatóan fontosabb, mint az uniós polgárok érdekei.

Brüsszel terve szerint 2027-ben az EU tagja lesz Ukrajna. Fotó: AFP

Évek óta tapasztalható a kettős mérce a bővítési politikában: a Nyugat-Balkán országai (Szerbia, Montenegró) évtizedek óta reformokat hajtanak végre, mégis alig haladnak előre, míg Ukrajna – amely egyetlen csatlakozási feltételnek sem felel meg – gyorsított eljárást kapna – jelentette ki a szakértő.