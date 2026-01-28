európai unióukrajnaalekszandar vucsicskorrupciós botránybrüsszel

Brüsszel kettős mércéje: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása hatalmas veszély Európára

Alekszandar Vucsics szerint Ukrajna már 2027 januárjában EU-tag lehet gyorsított eljárással, miközben a Nyugat-Balkán országai évtizedek óta hiába teljesítik a reformokat. Baráth Gábor Gergely történész a Magyar Nemzetnek adott interjújában élesen bírálta Brüsszel kettős mércéjét: Ukrajna – korrupciós botrányokkal, bizonytalan határokkal és háborús káosszal terhelve – előnyt élvez, miközben Szerbia és a többi balkáni aspiráns háttérbe szorul. A szakértő szerint ez nemcsak a balkáni népeknek, hanem az uniós polgároknak is rossz üzenet, hiszen Ukrajna csatlakozása gazdasági katasztrófát, a támogatási források elapadását és súlyos biztonsági kockázatokat hozhat Európára.

Kozma Zoltán
2026. 01. 28. 8:31
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Baráth Gábor Gergely történész a Magyar Nemzetnek adott interjújában élesen kritizálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját, kiemelve a kettős mércét és a nyugat-balkáni országok hátrányos helyzetét. Alekszandar Vucsics szerb elnök nyilatkozata alapján Ukrajna esetleg már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az EU-hoz gyorsított eljárással. Ukrajna Brüsszelnek láthatóan fontosabb, mint az uniós polgárok érdekei. 

Brüsszel terve szerint 2027-ben az EU tagja lesz Ukrajna (Fotó: AFP)
Brüsszel terve szerint 2027-ben az EU tagja lesz Ukrajna. Fotó: AFP

Évek óta tapasztalható a kettős mérce a bővítési politikában: a Nyugat-Balkán országai (Szerbia, Montenegró) évtizedek óta reformokat hajtanak végre, mégis alig haladnak előre, míg Ukrajna – amely egyetlen csatlakozási feltételnek sem felel meg – gyorsított eljárást kapna – jelentette ki a szakértő.

Ez a gyakorlat negatív üzenetet küld a várakozó balkáni államoknak, és hozzájárul ahhoz, hogy Szerbiában az EU-csatlakozás támogatottsága ötven százalék alá esett. Brüsszel egyetlen pozitív lépése a csatlakozási folyamat felgyorsítása lenne a balkáni országok esetében – tette hozzá Baráth Gábor Gergely.

A történész szerint Ukrajna határai bizonytalanok, korrupciós botrányok sora rázta meg az országot, a mozgósítás során súlyosan sérülnek az emberi jogok (emberek vadászata az utcán), Brüsszel mégis szemet huny mindezek felett – miközben más esetekben nagyon érzékeny a korrupcióra és a jogállamiságra.

A háború mellett a legalapvetőbb feltételeket nem tudja teljesíteni az ukrán állam. A korrupció melegágya, napról napra derülnek ki újabb és újabb korrupciós botrányok. Brüsszel az estek többségében nagyon érzékeny a korrupcióra, de Ukrajna esetében ez az érzékenység elmarad

– nyilatkozta a szakértő.

 

Komoly veszély az ukrán csatlakozás

Ukrajna csatlakozása komoly veszélyeket rejt Európa számára a lapunknak nyilatkozó történész szerint.

  • Gazdasági kockázatok: olcsó, ismeretlen minőségű ukrán gabona elárasztaná a piacot (az ukrán termelők nem tartják be az EU szigorú szabályait, GMO és tiltott vegyszerek használata), az európai gazdák megélhetése kerülne veszélybe.
  • Az uniós mezőgazdasági és kohéziós támogatások nagy része Ukrajnába menne át, kevesebb jutna a jelenlegi tagállamoknak.
  • Már most is óriási összegeket terveznek Ukrajnának adni – a csatlakozás után ez még nőhetne.

 

Brüsszel csak a bólogatást szereti

Szerbia önálló, szuverén külpolitikát folytat (nem vezet be Oroszország elleni szankciókat, orosz gázt vásárol, mindenkivel együttműködik), ami zavarja Brüsszelt. A brüsszeli vezetés emiatt beavatkozik Szerbia belügyeibe (tüntetések támogatása), mert nem tűri a nemzeti érdekeket előtérbe helyező politikát – szögezte le a történész. 

Ez a szuverén politika nem felel meg Brüsszelnek, amit 2025 folyamán az ország tudtára is adott, folyamatosan beavatkozva a belpolitikai eseményekbe, támogatva az egyetemisták tüntetéseit. Az EU-nak a nemzetek Európája, a szuverén, patrióta politikát folytató politikusok, államok nem elfogadhatók, mivel a jelenlegi EU vezetés Brüsszel-központú, központosított Európában gondolkodik. Ezt nap mint nap látjuk és tapasztaljuk

 – magyarázta Baráth Gábor Gergely.

Mint arról korábban beszámoltunk, Brüsszel már 2027-ben, a csatlakozási feltételek teljes körű teljesítése előtt felvenné Ukrajnát az Európai Unióba. A Századvég friss felmérése szerint az uniós állampolgárok mintegy háromnegyede elutasítja ezt a tervet.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu