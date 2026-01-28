Orbán Viktor: Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál

„Az ukrán vezetés átlépett egy határt. Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. „De nem ám a mi hazánkat!” – idézett a posztjában a kormányfő.
A magyar miniszterelnök a bejegyzésében hangsúlyozta:
De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek.
