Orbán Viktor: Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál

A magyar miniszterelnök kemény üzenetet küldött a Magyarországot támadó ukrán vezetésnek. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 7:22
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. Balról Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Az ukrán vezetés átlépett egy határt. Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. „De nem ám a mi hazánkat!” – idézett a posztjában a kormányfő.

Orbán Viktor üzent a Magyarországot támadó ukrán vezetésnek (Fotó: AFP)
Orbán Viktor üzent a Magyarországot támadó ukrán vezetésnek. Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök a bejegyzésében hangsúlyozta:

De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek. 

Hozzátette: nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert az jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.

Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk

 – folytatta a kormányfő.

Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni. Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukránbarát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon

 – fűzte hozzá Orbán Viktor. 

„A válasz Petőfinél” – zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

Kondor Katalin
Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

