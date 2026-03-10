A 444 döbbenetes módon próbálja kimagyarázni az aranykonvojügyet

Nagy erővel vetette bele magát kedd reggel a 444 az ukrán aranykonvoj ügyébe. Pontosabban abba, hogy az esetet letérítse a maga vágányáról és egészen másnak magyarázza, mint aminek néhány nap elteltével látszik.

A 444 szerint ugyanis csupán egy „rutin pénzszállítás” történt, ám a kormány az adóhivatalt és a Terrorelhárítási Központot politikai munkára kötelezte, nekiment egy osztrák banknak és a történetből olyan kampányfegyver válhat, amely egyszerre alkalmas a Tisza befeketítésére és az ukránok zsarolására. A lap szerint az ügyben akad „provokáció minden mennyiségben”, és a Fidesz nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért.

Az ukrán olajblokád után kár is kitérni arra, ki kit zsarol jelenleg Magyarország és Ukrajna viszonylatában, ezért maradjunk csak aranykonvojnál.

A 444 cikkével ellentétben megannyi szakértő vélekedett már az elmúlt napokban is úgy: ez biztosan nem egyszerű pénzszállítás volt, ilyen vagyont nem úgy szállítanak, ahogy ukránok tették. De lássuk, mit is tudunk eddig az ukrán aranykonvojról!

A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Az ügyben az adóhivatal pénzmosás gyanújával büntetőeljárást folytat.

Kiderült az is, hogy csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

A pénzt nem akárkik kísérték: a konvojt az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. Pénteken mind a hetüket kiutasították Magyarországról, át is adták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Kinek ment a pénz?

Érdekes módon az ukrán külügy ugyanarra jutott, mint a 444. Először azt állították, hogy a magyar hatóságok „túszul ejtették” a hét ukránt, egyébként pedig teljesen átlagos pénzszállításnak próbálták beállítani a történteket. Ezt a magyarázatot azonban Ukrajnában sem fogadták el, egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko például súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint

a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó szállítmány Brüsszelből érkezhetett, és azt Volodimir Zelenszkijnek szánhatták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Törvénymódosítás jöhet

Hétfőn a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén is megtárgyalták az ukrán aranykonvoj ügyét. A Fidesz törvénymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet majd, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorszervezetekhez vagy akár politikai szervezetekhez.