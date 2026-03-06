Kiutasították Magyarországról az ukrán titkosszolgálati tisztet és társait

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított hét ukrán állampolgárságú személy háttere – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután a hatóság március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékozttása szerint:

ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz és arany szállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették.

– Ezeket figyelembe véve a mai napon kiutasításra kerülnek Magyarország területéről – tájékoztattak.

Hungary has seized certain Ukrainian armored cash-in-transit vehicles.



Claims were made by my sources yesterday that the money was, to put it mildly, not exactly ordinary, and that Orbán knew about it.



I was convinced that the money belonged to Zelensky. Some kind of kickback.… pic.twitter.com/VKofAtl8kN — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) March 6, 2026

Azonnali válaszokat vár a magyar kormány Ukrajnától

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Anatolij Sharij ukrán youtuber is, aki az X-en arról írt, forrásai azt állították, hogy a pénz finoman szólva sem volt éppen hétköznapi, és Orbán Viktor tudott róla.

– Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le – fogalmazott, hozzátéve, Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. – Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt – fűzte hozzá a véleményformáló.

Az ügy kapcsán Szijjártó Péter is reagált, a külügyminiszter közölte, a kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”.