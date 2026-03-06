„Kérdéseink vannak, de válaszok helyett csak fenyegetéseket kaptunk Ukrajnából”

– Ukrán aranyeső hullik Magyarországon. A NAV lekapcsolt egy ukrán pénzszállító autót, ami egy ukrán titkosszolgálati tábornokkal és további ukrán állampolgárokkal vitt rengeteg mennyiségű pénzt Ausztriából Ukrajnába – emlékeztetett a péntek délelőtti eseményekre Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára kitett videójában.

Forrás: MTI/Illyés Tibor

– Tudjátok, hogy ez mennyi pénz? Negyvennégy méternyi magas dollárköteg, 35 méter magas euróköteg és egy Rubik-kockányi aranytömb, ami közel 500 millió forintot ér – mondta a politikus, majd feltette a kérdést:

Miért van vajon szükség arra, hogy ilyen mennyiségű készpénzt szállítsanak? Ha valóban igaz az az állításuk, hogy ez egy bankok közötti tranzakció, akkor miért nem utalnak egymás között a bankok ilyen mennyiségű pénzt? És harmadik: miért van szükség arra, hogy egy ukrán titkosszolgálati tiszt kísérje ezt a vagyont?

– Kérdéseink vannak, válaszokat várunk, hiszen mindannyian hallhattuk például az ukrán háborús maffia aranyvécékkel kapcsolatos híreit. Eddig viszont válaszok helyett csak fenyegetéseket kaptunk Ukrajnából – zárta mondandóját a Fidesz budapesti elnöke.

A videóhoz mellékelt posztjában még szemléltetésképpen kiemelte, hogy a lefoglalt pénzköteg nagyjából akkora lenne, hogy a Puskás Aréna vagy a Colosseum legmagasabb pontjáig érne, de magasabb lenne, mint a városligeti Vajdahunyad vára.