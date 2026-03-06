Szentkirályi AlexandraUkrajnaukrán aranykonvojmaffia

„Kérdéseink vannak, de válaszok helyett csak fenyegetéseket kaptunk Ukrajnából”

Számos kérdést vetett fel Szentkirályi Alexandra a pénteken lefoglalt ukrán pénz és arany kapcsán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 18:30
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ukrán aranyeső hullik Magyarországon. A NAV lekapcsolt egy ukrán pénzszállító autót, ami egy ukrán titkosszolgálati tábornokkal és további ukrán állampolgárokkal vitt rengeteg mennyiségű pénzt Ausztriából Ukrajnába – emlékeztetett a péntek délelőtti eseményekre Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára kitett videójában.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. MTI/Illyés Tibor
Forrás: MTI/Illyés Tibor

– Tudjátok, hogy ez mennyi pénz? Negyvennégy méternyi magas dollárköteg, 35 méter magas euróköteg és egy Rubik-kockányi aranytömb, ami közel 500 millió forintot ér – mondta a politikus, majd feltette a kérdést: 

Miért van vajon szükség arra, hogy ilyen mennyiségű készpénzt szállítsanak? Ha valóban igaz az az állításuk, hogy ez egy bankok közötti tranzakció, akkor miért nem utalnak egymás között a bankok ilyen mennyiségű pénzt? És harmadik: miért van szükség arra, hogy egy ukrán titkosszolgálati tiszt kísérje ezt a vagyont?

– Kérdéseink vannak, válaszokat várunk, hiszen mindannyian hallhattuk például az ukrán háborús maffia aranyvécékkel kapcsolatos híreit. Eddig viszont válaszok helyett csak fenyegetéseket kaptunk Ukrajnából – zárta mondandóját a Fidesz budapesti elnöke.

A videóhoz mellékelt posztjában még szemléltetésképpen kiemelte, hogy a lefoglalt pénzköteg nagyjából akkora lenne, hogy a Puskás Aréna vagy a Colosseum legmagasabb pontjáig érne, de magasabb lenne, mint a városligeti Vajdahunyad vára.

Szentkirályi Alexandra arra kért mindenkit, aki nem szeretné, hogy vagyona Ukrajnába kerüljön, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, amit már online is meg lehet tenni.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntetés

Az ukrajnai követség előtt

Bayer Zsolt avatarja

Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu