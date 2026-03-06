Az emberrablók falkában járják az utcákat

Az elmúlt időszakban egyre több felvétel látott napvilágot arról, ahogy a toborzótisztek gyakran hatfős falkában járják az utcákat. Az emberrablók ellen már az ukrán lakosság is lázad, a tisztek pedig, úgy fest, már csak a túlerőben hisznek.

Az emberrablók továbbra is az utcákat járják, ráadásul egyre nagyobb létszámban. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

Az elmúlt hónapokban egyre több olyan esetről lehetett hallani, amikor az ukrán civilek fellázadtak a sorozók erőszakos és jogsértő intézkedései ellen. A feszültség szinte tapintható, a tisztek pedig már semmit nem bíznak a véletlenre. Míg kezdetben két, esetleg három egyenruhás emberrabló jutott egy civilre, addig ma már nem ritka, hogy fél tucat katona támad rá egy-egy gyanútlan ukrán polgárra.

Egy friss felvételen például az látható, amint egy fiatal férfit hat egyenruhás cibál magával egy aluljáróból felfelé.

A fiatal férfi láthatóan kétségbeesett, és a járókelőktől igyekszik segítséget kérni. A videót készítő nő igyekszik az egyenruhások útjába állni, azonban az egyikük félrelöki az útból. Később aztán az egyik tiszt egy lépcsőn lefelé menő férfit is megüt, végül azonban a kamerát látva inkább továbbmegy.