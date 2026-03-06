Ukrajnaemberrablósorozás

Az emberrablók falkában járják az utcákat

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, a toborzóirodák munkatársai pedig a túlerőben hisznek. Az elmúlt időszakban több olyan felvételt is lehetett látni az interneten, amelyeken az emberrablók akár hatszoros túlerőben vannak a civil áldozatokkal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 18:42
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Az elmúlt időszakban egyre több felvétel látott napvilágot arról, ahogy a toborzótisztek gyakran hatfős falkában járják az utcákat. Az emberrablók ellen már az ukrán lakosság is lázad, a tisztek pedig, úgy fest, már csak a túlerőben hisznek. 

Az emberrablók továbbra is az utcákat járják, ráadásul egyre nagyobb létszámban
Az emberrablók továbbra is az utcákat járják, ráadásul egyre nagyobb létszámban. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

Az elmúlt hónapokban egyre több olyan esetről lehetett hallani, amikor az ukrán civilek fellázadtak a sorozók erőszakos és jogsértő intézkedései ellen. A feszültség szinte tapintható, a tisztek pedig már semmit nem bíznak a véletlenre. Míg kezdetben két, esetleg három egyenruhás emberrabló jutott egy civilre, addig ma már nem ritka, hogy fél tucat katona támad rá egy-egy gyanútlan ukrán polgárra. 

Egy friss felvételen például az látható, amint egy fiatal férfit hat egyenruhás cibál magával egy aluljáróból felfelé. 

A fiatal férfi láthatóan kétségbeesett, és a járókelőktől igyekszik segítséget kérni. A videót készítő nő igyekszik az egyenruhások útjába állni, azonban az egyikük félrelöki az útból. Később aztán az egyik tiszt egy lépcsőn lefelé menő férfit is megüt, végül azonban a kamerát látva inkább továbbmegy. 

Egy másik felvételen szintén óriási túlerővel érkeznek meg az emberrablók, hogy aztán egy fiatal férfit betuszkoljanak a már jól ismert kisbuszba. A férfin itt is egy nő igyekszik segíteni, akit azonban a hat katona gondolkodás nélkül félrelök. 

Egy másik felvételen ismét az látható, amint hat jól megtermett katona a földön ütlegel egy férfit. A civilek itt is igyekeztek a bajba jutott fiatalon segíteni, azonban mindhiába. A videó egy pontján jól láthatóan az egyik emberrabló a segíteni igyekvő nőt nemes egyszerűséggel a földre viszi. 

Az ukrán lakosság érezhetően kezdi elveszíteni a türelmét az erőszakos mozgósítások miatt. Nem olyan régen például az egyik toborzóiroda munkatársaira rátámadt a dühös tömeg, akik nemcsak kiszabadították az autóban utazó civileket, de a tiszteknek is ellátták a baját. Feltehetőleg az ilyen esetek miatt döntöttek úgy az emberrablók, hogy inkább semmit nem bíznak a véletlenre, és túlerővel járják az utcákat és vadásznak továbbra is a civilekre. 

Borítókép: Ukrán toborzók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

