Ukrajnavideóorosz-ukrán háborútoborzás

Ukrajnában börtön járhat a toborzók levideózásáért

Ukrajnában nincs általános tilalom arra, hogy valaki videófelvételt készítsen a toborzókról, azonban a felvételek készítésére szigorú szabályok vonatkoznak – közölte az ukrán szárazföldi erők parancsnoksága.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 20:42
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Znaj.ua beszámolója szerint a toborzók intézkedéseiről készült felvételek csak nyilvános módon készíthetők, és nem akadályozhatják a katonák vagy a rendőrök munkáját. A hatóságok hangsúlyozták: a tisztviselőknek a törvény keretein belül kell eljárniuk, ezért indokolatlanul nem tilthatják meg a fényképezést vagy a videózást, ugyanakkor az állampolgároknak is be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat.

Ukrajnában börtön járhat a toborzók rossz levideózásáért (Fotó: AFP)
Ukrajnában börtön járhat a toborzók rossz levideózásáért (Fotó: AFP)

Ha a felvételkészítés akadályozza a hivatalos feladatok ellátását, az az Ukrán Fegyveres Erők tevékenységének akadályozásának minősülhet. Ezt az ukrán büntető törvénykönyv 114–1. cikke szabályozza.

A hadsereg kiemelte: tilos agresszív módon filmezni, fizikai beavatkozással akadályozni az intézkedéseket, vagy olyan információkat közzétenni, amelyek érzékenynek minősülnek. 

Nem hozhatók nyilvánosságra például a katonai személyzet tartózkodási helyére, a védelmi erők mozgására, a mozgósítási intézkedésekre vagy a rezsim alá tartozó létesítményekre vonatkozó adatok. Az ilyen információk államtitoknak minősülhetnek.

A közlés szerint a TCK munkatársai egyre gyakrabban testkamerát viselnek, és maguk is rögzítik az intézkedések során történteket. Ennek ellenére számtalan erőszakos eset lát napvilágot, amikor épp a TCK emberei hurcolnak elembereket az utcról. A hatóságok hangsúlyozták: a rendőrök és a TCK alkalmazottai a hatóság képviselőiként jogszerű indok nélkül nem tilthatják meg a felvételek készítését, ezért az erre irányuló indokolatlan követelés jogellenes.

Az ügyvédek ugyanakkor azt tanácsolják, hogy 

a felvétel készítése előtt érdemes jelezni a szándékot, és kerülni kell az élő közvetítést, különösen stratégiai létesítmények közelében 

– áll a tájékoztatásban.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy a TCK alkalmazottainak többsége korábban katonai szolgálatot teljesített, és ha Oroszország nem indított volna támadást Ukrajna ellen, nem lenne szükség a behívók kézbesítésére.

Borítókép: Sorozó katonák (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu