A Znaj.ua beszámolója szerint a toborzók intézkedéseiről készült felvételek csak nyilvános módon készíthetők, és nem akadályozhatják a katonák vagy a rendőrök munkáját. A hatóságok hangsúlyozták: a tisztviselőknek a törvény keretein belül kell eljárniuk, ezért indokolatlanul nem tilthatják meg a fényképezést vagy a videózást, ugyanakkor az állampolgároknak is be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat.
Ukrajnában börtön járhat a toborzók levideózásáért
Ukrajnában nincs általános tilalom arra, hogy valaki videófelvételt készítsen a toborzókról, azonban a felvételek készítésére szigorú szabályok vonatkoznak – közölte az ukrán szárazföldi erők parancsnoksága.
Ha a felvételkészítés akadályozza a hivatalos feladatok ellátását, az az Ukrán Fegyveres Erők tevékenységének akadályozásának minősülhet. Ezt az ukrán büntető törvénykönyv 114–1. cikke szabályozza.
A hadsereg kiemelte: tilos agresszív módon filmezni, fizikai beavatkozással akadályozni az intézkedéseket, vagy olyan információkat közzétenni, amelyek érzékenynek minősülnek.
Nem hozhatók nyilvánosságra például a katonai személyzet tartózkodási helyére, a védelmi erők mozgására, a mozgósítási intézkedésekre vagy a rezsim alá tartozó létesítményekre vonatkozó adatok. Az ilyen információk államtitoknak minősülhetnek.
A közlés szerint a TCK munkatársai egyre gyakrabban testkamerát viselnek, és maguk is rögzítik az intézkedések során történteket. Ennek ellenére számtalan erőszakos eset lát napvilágot, amikor épp a TCK emberei hurcolnak elembereket az utcról. A hatóságok hangsúlyozták: a rendőrök és a TCK alkalmazottai a hatóság képviselőiként jogszerű indok nélkül nem tilthatják meg a felvételek készítését, ezért az erre irányuló indokolatlan követelés jogellenes.
Az ügyvédek ugyanakkor azt tanácsolják, hogy
a felvétel készítése előtt érdemes jelezni a szándékot, és kerülni kell az élő közvetítést, különösen stratégiai létesítmények közelében
– áll a tájékoztatásban.
A tájékoztatás arra is kitér, hogy a TCK alkalmazottainak többsége korábban katonai szolgálatot teljesített, és ha Oroszország nem indított volna támadást Ukrajna ellen, nem lenne szükség a behívók kézbesítésére.
Borítókép: Sorozó katonák (Fotó: AFP)
Donald Trump menesztette Kristi Noem belbiztonsági minisztert
Markwayna Mullin republiukánus szenátort nevezte ki a helyére az amerikai elnök.
Donald Trump részt akar venni Irán következő vezetőjének kiválasztásában
Az amerikai elnök szerint neki is szerepet kell kapnia Irán következő vezetőjének kiválasztásában.
„Lenulláznak és kész”
A fronton szerzett tapasztalataikról beszéltek a kiszabadított hadifoglyok Orbán Viktornak.
Szijjártó Péter: Ukrajna több pénzt csinál a háborúból, mint amennyit békeidőben elő tud állítani
Ukrajna háborús üzleti modellt tart fenn, mivel az ország több pénzt csinál a háborúból, mint amennyit békeidőben elő tud állítani, s mindaddig, amíg ez így van, háborúzni fognak.
