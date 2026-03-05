Ukrajnában börtön járhat a toborzók levideózásáért

Ha a felvételkészítés akadályozza a hivatalos feladatok ellátását, az az Ukrán Fegyveres Erők tevékenységének akadályozásának minősülhet. Ezt az ukrán büntető törvénykönyv 114–1. cikke szabályozza.

A hadsereg kiemelte: tilos agresszív módon filmezni, fizikai beavatkozással akadályozni az intézkedéseket, vagy olyan információkat közzétenni, amelyek érzékenynek minősülnek.

Nem hozhatók nyilvánosságra például a katonai személyzet tartózkodási helyére, a védelmi erők mozgására, a mozgósítási intézkedésekre vagy a rezsim alá tartozó létesítményekre vonatkozó adatok. Az ilyen információk államtitoknak minősülhetnek.