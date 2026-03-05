A Huszti járásban található Dolha település 25 éves lakosa, Babinec Vaszil a háborúban vesztette életét. A fiatal kárpátaljai katonát másfél éven keresztül eltűntként tartották nyilván – írja az Origo.
Tragikus hír Kárpátaljáról: elesett egy 25 éves katona
Újabb hír érkezett egy kárpátaljai katonáról, aki az orosz–ukrán háborúban esett el. Másfél éven át eltűntként tartották nyilván a fiatal katonát.
A hírt a Dolhai kistérség Facebook-oldalán tették közzé – írja a Kárpátinfo.
A közlés szerint a közösség most kapott hivatalos megerősítést arról, hogy a katona 2024. szeptember 25-én vesztette életét a harcokban.
A bejegyzésben azt írták, hogy Babinec Vaszil mindössze 25 éves volt.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
