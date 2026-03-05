Rendkívüli

Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

KárpátaljaOrosz-ukrán háborúelhalálozáskatona

Tragikus hír Kárpátaljáról: elesett egy 25 éves katona

Újabb hír érkezett egy kárpátaljai katonáról, aki az orosz–ukrán háborúban esett el. Másfél éven át eltűntként tartották nyilván a fiatal katonát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 10:37
Gyertya (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Huszti járásban található Dolha település 25 éves lakosa, Babinec Vaszil a háborúban vesztette életét. A fiatal kárpátaljai katonát másfél éven keresztül eltűntként tartották nyilván – írja az Origo.

Elesett egy 25 éves kárpátaljai katona az orosz–ukrán háborúban (Fotó: Pexels)
Elesett egy 25 éves kárpátaljai katona az orosz–ukrán háborúban (Fotó: Pexels)

A hírt a Dolhai kistérség Facebook-oldalán tették közzé – írja a Kárpátinfo.

A közlés szerint a közösség most kapott hivatalos megerősítést arról, hogy a katona 2024. szeptember 25-én vesztette életét a harcokban.

A bejegyzésben azt írták, hogy Babinec Vaszil mindössze 25 éves volt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu