Ukrajna csatlakozása mégsem lesz olyan gyors, mint Zelenszkij és a háborúpárti erők szeretnék? A javaslat lényege az lett volna, hogy Ukrajna már a teljes jogú tagság előtt csatlakozzon az Európai Unióhoz, miközben a tagsághoz szükséges feltételeket csak később, fokozatosan teljesítené. A tervet azonban több uniós főváros már a találkozó előtt is bírálta, így a diplomaták szerint gyakorlatilag lekerült a napirendről, írja a Politico.
Politico: Az uniós nagykövetek ellenzik Ukrajna gyorsított csatlakozását
Megtorpant Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásának terve, miután több tagállam határozottan elutasította az Európai Bizottság úgynevezett „fordított bővítés” koncepcióját egy brüsszeli egyeztetésen. Volodimir Zelenszkij eltökélt, már jövőre az Európai Unió tagjává tenné Ukrajnát. Ez a lépés azonban Európát is belehúzná a háborúba.
A brüsszeli vacsorán Ursula von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert ismertette a bizottsági elképzelést, de a tagállamok képviselői világossá tették: ragaszkodnak a hagyományos, érdemeken alapuló csatlakozási folyamathoz.
Egy diplomata szerint a javaslat „hamis reményeket” keltett Kijevben, ezért most egyértelművé kell tenni, hogy a gyorsított modell jelenlegi formájában nem megvalósítható. Az ügy újabb nehézséget jelent Ukrajna számára, miközben az EU-ban egy másik vita is zajlik: Budapest és Brüsszel között továbbra sem született megállapodás a mintegy 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomagról.
A március 19-i uniós csúcs előkészítő dokumentumai szerint a tagállami vezetők várhatóan ismét megerősítik: a bővítés továbbra is a hagyományos, feltételek teljesítésén alapuló eljárás szerint történhet. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna gyors uniós csatlakozásának esélye egyelőre jelentősen csökkent.
Ukrajna gyorsítana
A brüsszeli diplomaták álláspontja komoly akadályt jelenthet a kijevi vezetés számára, amely a háborús helyzetre hivatkozva sürgeti a mielőbbi integrációt. Ezzel viszont egész Európát bevonnák a vérontásba.
Zelenszkij a minap bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan készen áll minden tárgyalási klaszter megnyitására, hogy 2027-re az unió tagja lehessen.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy egyes uniós országok még mindig blokkolják a folyamatot, ezért fontosnak tartaná a csatlakozás fix dátumának rögzítését az orosz–ukrán béketervben.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart az Európai Tanács brüsszeli ülésének részeként, 2025. december 18-án (Fotó: AFP/John Thys)
