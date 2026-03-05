Politico: Az uniós nagykövetek ellenzik Ukrajna gyorsított csatlakozását

A brüsszeli vacsorán Ursula von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert ismertette a bizottsági elképzelést, de a tagállamok képviselői világossá tették: ragaszkodnak a hagyományos, érdemeken alapuló csatlakozási folyamathoz.

Egy diplomata szerint a javaslat „hamis reményeket” keltett Kijevben, ezért most egyértelművé kell tenni, hogy a gyorsított modell jelenlegi formájában nem megvalósítható. Az ügy újabb nehézséget jelent Ukrajna számára, miközben az EU-ban egy másik vita is zajlik: Budapest és Brüsszel között továbbra sem született megállapodás a mintegy 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomagról.

A március 19-i uniós csúcs előkészítő dokumentumai szerint a tagállami vezetők várhatóan ismét megerősítik: a bővítés továbbra is a hagyományos, feltételek teljesítésén alapuló eljárás szerint történhet. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna gyors uniós csatlakozásának esélye egyelőre jelentősen csökkent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

Ukrajna gyorsítana

A brüsszeli diplomaták álláspontja komoly akadályt jelenthet a kijevi vezetés számára, amely a háborús helyzetre hivatkozva sürgeti a mielőbbi integrációt. Ezzel viszont egész Európát bevonnák a vérontásba.

Zelenszkij a minap bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan készen áll minden tárgyalási klaszter megnyitására, hogy 2027-re az unió tagja lehessen.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy egyes uniós országok még mindig blokkolják a folyamatot, ezért fontosnak tartaná a csatlakozás fix dátumának rögzítését az orosz–ukrán béketervben.