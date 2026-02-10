ZelenszkijBrüsszelUkrajnauniós csatlakozásterv

Öt pontban a végzetes Zelenszkij-terv

Brüsszel példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna uniós csatlakozását, még azelőtt, hogy Kijev végrehajtaná az összes szükséges reformot – írja a Politico. Az eszement ötlet útjában Orbán Viktor és Magyarország áll. Kijev és a háborúpárti európai erők ezért mindent megtesznek, hogy Magyar Péter kerüljön hatalomra. A Tisza vezetője ugyanis nem tud nemet mondani.

Szabó István
2026. 02. 10. 12:42
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel beszélget, miután megérkezik a brüsszeli EU-csúcstalálkozóra, 2024. október 17-én Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
A Zelenszkij-koncepció lényege a „fordított bővítés”: Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején helyet kapna az uniós asztalnál, miközben fokozatosan teljesítené a feltételeket, írta a Politico.

Zelenszkij
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A Zelenszkij-terv részletei

A lap szerint az uniós terv öt lépésből áll:

1.Ukrajna „előre felkészítése” – Brüsszel már most iránymutatást ad a csatlakozási tárgyalások klasztereiről; eddig három területen indult meg a munka. Ukrajna tehát a háború alatt letárgyalja az EU-csatlakozást.

2.„EU light” státus kialakítása – Kijev fokozatosan kapna jogokat és kötelezettségeket, amit azonban több tagállam – főként Németország – ellenez. A terv második pontja szerint Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az unióba 2027-ben. 

3. Orbán Viktor bukását akarja Brüsszel – Ukrajna felvételéhez egyhangúság kell, ezért Brüsszel számára létkérdés a magyar választás. Ha Orbán Viktor veszít, az ellenzéki Tisza párt vezetője, Magyar Péter irányváltást hozhat, ismeri el a brüsszeli lap. A háborúpártiak szerint ha Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.

4. A „Trump-kártya” kijátszása – Ha Orbán Viktor marad, Brüsszel Donald Trump nyomásgyakorlásában bízik. Azaz rá akarják venni Washingtont, hogy támogassa Ukrajna uniós integrációját.

5. Megszűnhet a vétó – Végső megoldásként marad a hetes cikkely szerinti eljárás. Ha minden más kudarcot vall, felmerülhet Magyarország szavazati jogának felfüggesztése. Elvennék a tagállami vétót.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Mint a tervből kiviláglik, összességében Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő évben az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között. A Zelenszkij-terv útjában Magyarország és Orbán Viktor áll. Ezt már Brüsszelben is elismerik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel beszélget, miután megérkezik a brüsszeli EU-csúcstalálkozóra, 2024. október 17-én (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Orbán Balázs: Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna EU-csatlakozásáról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

