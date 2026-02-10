Öt pontban a végzetes Zelenszkij-terv

A Zelenszkij-koncepció lényege a „fordított bővítés”: Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején helyet kapna az uniós asztalnál, miközben fokozatosan teljesítené a feltételeket, írta a Politico.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A Zelenszkij-terv részletei

A lap szerint az uniós terv öt lépésből áll:

1.Ukrajna „előre felkészítése” – Brüsszel már most iránymutatást ad a csatlakozási tárgyalások klasztereiről; eddig három területen indult meg a munka. Ukrajna tehát a háború alatt letárgyalja az EU-csatlakozást.

2.„EU light” státus kialakítása – Kijev fokozatosan kapna jogokat és kötelezettségeket, amit azonban több tagállam – főként Németország – ellenez. A terv második pontja szerint Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az unióba 2027-ben.

3. Orbán Viktor bukását akarja Brüsszel – Ukrajna felvételéhez egyhangúság kell, ezért Brüsszel számára létkérdés a magyar választás. Ha Orbán Viktor veszít, az ellenzéki Tisza párt vezetője, Magyar Péter irányváltást hozhat, ismeri el a brüsszeli lap. A háborúpártiak szerint ha Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.

4. A „Trump-kártya” kijátszása – Ha Orbán Viktor marad, Brüsszel Donald Trump nyomásgyakorlásában bízik. Azaz rá akarják venni Washingtont, hogy támogassa Ukrajna uniós integrációját.

5. Megszűnhet a vétó – Végső megoldásként marad a hetes cikkely szerinti eljárás. Ha minden más kudarcot vall, felmerülhet Magyarország szavazati jogának felfüggesztése. Elvennék a tagállami vétót.