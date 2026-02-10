Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Ukrajna uniós tagságára, Magyar Péter lenne a végrehajtó

Az Európai Unió egy példátlan tervet dolgoz ki, amelynek keretében Ukrajna már 2027-ben részleges tagságot kaphatna az EU-ban. Azaz akár már a következő évben megkezdődhetne a folyamat, még mielőtt minden szükséges reformot végrehajtana a háborúban álló, s korrupcióban fürdő ország. Brüsszel célja az, hogy Kijev számára biztosítsanak egy helyet az EU asztalánál, erősítsék az ország európai elköteleződését, és csökkentsék annak esélyét, hogy Moszkva felé forduljon a háború elhúzódása miatt.
Ez a fordított bővítés néven emlegetett ötlet gyökeresen megváltoztatná a csatlakozási folyamatot: ahelyett, hogy a reformok végén csatlakozna egy ország, már a kezdetén megkapná a tagság bizonyos elemeit, majd fokozatosan vinné be a jogokat és kötelezettségeket.
Az elképzelés Emmanuel Macron francia elnök „többsebességes Európa” koncepciójára épül, és nem csak Ukrajnára, hanem más jelöltekre (pl. Moldova, Albánia) is vonatkozhatna. Az EU illetékesei szerint ez politikai és pszichológiai támogatást adna Ukrajnának a háború negyedik évében, miközben időt biztosítana a demokratikus intézmények, igazságszolgáltatás és politikai rendszer reformjára – anélkül, hogy a csatlakozási remény elveszne, írja a Politico.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza:
Ukrajna 2027-re technikailag kész lesz a csatlakozásra, és ezt a dátumot békemegállapodásba foglalnák Oroszországgal, az USA-val és Európával együtt.
Szerinte a konkrét dátum aláírása biztonsági garanciát jelentene, mert Oroszország megpróbálná megakadályozni az EU-ba való előrehaladást. Zelenszkij szerint az EU-tagság maga is biztonsági garancia.
Magyar Péter Brüsszel utasításait hajtaná végre
A Politico cikke alapján öt lépést azonosítottak a terv megvalósításához:
- Ukrajna felkészítése: a hat tárgyalási klaszterből már több részleteit átadták informálisan, és márciusban további klaszterekről adnak tájékoztatást. Nincs rövidítés a reformokban – az EU minden tisztségviselője hangsúlyozza, hogy a csatlakozás igazi ereje a transzformációban van.
- „Tagság-lite” létrehozása (részleges tagság) Ursula von der Leyen elnök asszony előtt is felmerült a fordított integráció: csatlakozás után fokozatosan kapná meg az ország a jogokat és kötelezettségeket. Ez nem a mércét csökkentené, hanem politikai üzenetet küldene a háború sújtotta országoknak. Moldova teljes jogú tagságot akar végcélként, Albánia nyitott kreatív megoldásokra (pl. ideiglenesen nincs saját biztos). Németország ellenzi a több szintű tagságot, attól tart, hogy nem tudják teljesíteni az ígéreteket – de Franciaország, Olaszország, Lengyelország támogatása meggyőzheti Berlint.
- Orbán Viktor távozására várni: A legnagyobb akadály a lap szerint Orbán Viktor, aki vétózhat minden bővítést (egyhangúság kell), írja a Politico. A miniszterelnök ellenzi Ukrajna csatlakozását, „ellenségnek” nevezte, s korruptnak tartja az országot. Áprilisban ugyanakkor választás van Magyarországon – ha Orbán veszít, esetleges utódja, Magyar Péter enyhébb álláspontot képviselhet, s besegíti Ukrajnát az EU-ba.
- Trump kártya kijátszása: Ha Orbán Viktor marad, Brüsszelben reménykednek Donald Trumpban, aki Orbán Viktor szövetségese, és békemegállapodást akar. Ha a béketervbe belekerül a 2027-es csatlakozás, Trump nyomást gyakorolhat Budapestre. Legalábbis ebben bízik a brüsszeli elit. Zelenszkij utalt is rá: az USA garanciát vállalhat, hogy senki nem blokkolja a csatlakozást.
- Utolsó eszköz: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése: Ha semmi más nem működik, a hetes cikkely szerinti eljárást indíthatnák Magyarország ellen (EU alapértékek megsértése miatt), ami felfüggesztené a szavazati jogot – így megkerülhető lenne a vétó.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!