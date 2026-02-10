Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Ukrajna uniós tagságára, Magyar Péter lenne a végrehajtó

Az Európai Unió egy példátlan tervet dolgoz ki, amelynek keretében Ukrajna már 2027-ben részleges tagságot kaphatna az EU-ban. Azaz akár már a következő évben megkezdődhetne a folyamat, még mielőtt minden szükséges reformot végrehajtana a háborúban álló, s korrupcióban fürdő ország. Brüsszel célja az, hogy Kijev számára biztosítsanak egy helyet az EU asztalánál, erősítsék az ország európai elköteleződését, és csökkentsék annak esélyét, hogy Moszkva felé forduljon a háború elhúzódása miatt.

Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását akarja (Fotó: AFP)

Ez a fordított bővítés néven emlegetett ötlet gyökeresen megváltoztatná a csatlakozási folyamatot: ahelyett, hogy a reformok végén csatlakozna egy ország, már a kezdetén megkapná a tagság bizonyos elemeit, majd fokozatosan vinné be a jogokat és kötelezettségeket.

Az elképzelés Emmanuel Macron francia elnök „többsebességes Európa” koncepciójára épül, és nem csak Ukrajnára, hanem más jelöltekre (pl. Moldova, Albánia) is vonatkozhatna. Az EU illetékesei szerint ez politikai és pszichológiai támogatást adna Ukrajnának a háború negyedik évében, miközben időt biztosítana a demokratikus intézmények, igazságszolgáltatás és politikai rendszer reformjára – anélkül, hogy a csatlakozási remény elveszne, írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza:

Ukrajna 2027-re technikailag kész lesz a csatlakozásra, és ezt a dátumot békemegállapodásba foglalnák Oroszországgal, az USA-val és Európával együtt.

Szerinte a konkrét dátum aláírása biztonsági garanciát jelentene, mert Oroszország megpróbálná megakadályozni az EU-ba való előrehaladást. Zelenszkij szerint az EU-tagság maga is biztonsági garancia.

A Politico cikke alapján öt lépést azonosítottak a terv megvalósításához: