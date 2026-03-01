iránegyesült államokkülügyminiszter

Félelmetes lista: itt készül támadásra Irán

Az amerikai hadsereg támad, és nekünk nincs más választásunk, mint megvédeni magunkat – mondta Abbász Aragcsi. Az iráni külügyminiszter részletesen beszélt arról, milyen támadásokra készülnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 15:56
Abbas Aragcsi, iráni külügyminiszter Fotó: VALENTIN FLAURAUD Forrás: AFP
Természetesen nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk – mondta az iráni külügyminiszter.

Fiatal iráni nők sétálnak el egy állami épület előtt, amelyet egy hatalmas, az Egyesült Államokat ellenző óriásplakát borít, amelyen a megsemmisült USS Abraham Lincoln (CVN-72) repülőgép-hordozó szimbolikus képe látható Teherán belvárosában, Iránban
Fiatal iráni nők sétálnak el egy állami épület előtt, amelyet egy hatalmas óriásplakát borít, amelyen a megsemmisült USS Abraham Lincoln (CVN-72) repülőgép-hordozó szimbolikus képe látható Teherán belvárosában, Iránban 

Először a katonai bázisaikat támadtuk meg; ők evakuálták a katonai bázisokat, és szállodákba mentek, ahol emberi pajzsot alkottak maguknak… ezért valójában csak a katonai személyzetet és azokat a létesítményeket próbáljuk megcélozni, amelyek segítik az amerikai katonaságot az Irán elleni műveleteiben

– fogalmazott Abbász Aragcsi egy interjúban, amelyet az al-Dzsazíra idézett.

Amint arról korábban beszámoltunk, Irán közvetlenül az izraeli–amerikai támadás után amerikai célpontokra támadt válaszcsapásul. 

Borítókép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

