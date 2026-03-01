Félelmetes lista: itt készül támadásra Irán

Természetesen nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk – mondta az iráni külügyminiszter.
Először a katonai bázisaikat támadtuk meg; ők evakuálták a katonai bázisokat, és szállodákba mentek, ahol emberi pajzsot alkottak maguknak… ezért valójában csak a katonai személyzetet és azokat a létesítményeket próbáljuk megcélozni, amelyek segítik az amerikai katonaságot az Irán elleni műveleteiben
– fogalmazott Abbász Aragcsi egy interjúban, amelyet az al-Dzsazíra idézett.
