A Nemzetközi Energiaügynökség aktívan figyelemmel kíséri a közel-keleti eseményeket és azok potenciális hatását a globális olaj- és gázpiacokra, valamint a kereskedelmi áramlásokra – közölte Fatih Birol igazgató egy X-en közzétett bejegyzésében.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendkívüli ülésen tárgyalja a közel-keleti helyzetet
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szoros figyelemmel követi a közel-keleti eseményeket, hogy megítélje azok piaci hatását, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) pedig hétfőn zárt ülésen vitatja meg az Irán elleni katonai csapás nyomán kialakult helyzetet.
„A piacok eddig jól ellátottak voltak” – jelentette ki, hozzátéve, hogy kapcsolatban áll a régió főbb termelőinek minisztériumaival és az IEA-hoz tartozó országok kormányaival.
Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség kormányzó tanácsa zárt ülést tart „az Amerikai Egyesült Államok és Izrael által az Iráni Iszlám Köztársaság területe ellen végrehajtott katonai csapásokkal kapcsolatos ügyek” megvitatására hétfőn – a kiadott sajtóközlemény szerint.
A zárt ülés összehívását Oroszország állandó bécsi képviselete kezdeményezte. Az ülést az aznapra már korábban meghirdetett rendes tavaszi tanácskozás előtt tartják meg.
A hét elejére korábban technikai egyeztetéseket is terveztek Bécsben Irán és az IAEA szakértői között, a Genfben folytatott amerikai–iráni nukleáris tárgyalások folytatásaként, ezek jövője azonban a hétvégi támadások után bizonytalanná vált.
Borítókép: A Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)
Több száz ballisztikus rakétával, cirkálórakétával és drónnal támadták az Egyesült Arab Emírségeket + videó
Gyorsan választhat új vezetőt Irán

Az iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy meghalt Mahmúd Ahmadinezsád volt elnök is.
Gyorsan választhat új vezetőt Irán
Félelmetes lista: itt készül támadásra Irán

Az iráni külügyminiszter pontos részleteket közölt.
Széles körű ukrán akciót védtek ki az orosz erők
Felderítő állomásokat és drónirányító állásokat is megsemmisítettek.
Félelmetes lista: itt készül támadásra Irán
Az iráni külügyminiszter pontos részleteket közölt.
