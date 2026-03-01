A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendkívüli ülésen tárgyalja a közel-keleti helyzetet

A zárt ülés összehívását Oroszország állandó bécsi képviselete kezdeményezte. Az ülést az aznapra már korábban meghirdetett rendes tavaszi tanácskozás előtt tartják meg.

A hét elejére korábban technikai egyeztetéseket is terveztek Bécsben Irán és az IAEA szakértői között, a Genfben folytatott amerikai–iráni nukleáris tárgyalások folytatásaként, ezek jövője azonban a hétvégi támadások után bizonytalanná vált.

Borítókép: A Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)