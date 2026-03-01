IEAgázIránközel-keletolajpiacNAÜ

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendkívüli ülésen tárgyalja a közel-keleti helyzetet

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szoros figyelemmel követi a közel-keleti eseményeket, hogy megítélje azok piaci hatását, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) pedig hétfőn zárt ülésen vitatja meg az Irán elleni katonai csapás nyomán kialakult helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 17:24
A Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Energiaügynökség aktívan figyelemmel kíséri a közel-keleti eseményeket és azok potenciális hatását a globális olaj- és gázpiacokra, valamint a kereskedelmi áramlásokra – közölte Fatih Birol igazgató egy X-en közzétett bejegyzésében.

A Nemzetközi Energiaügynökségfigyelemmel kíséri a közel-keleti események hatását a globális olaj- és gázpiacokra, valamint a kereskedelmi áramlásokra (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Energiaügynökség figyelemmel kíséri a közel-keleti események hatását a globális olaj- és gázpiacokra, valamint a kereskedelmi áramlásokra  (Fotó: AFP)

„A piacok eddig jól ellátottak voltak” – jelentette ki, hozzátéve, hogy kapcsolatban áll a régió főbb termelőinek minisztériumaival és az IEA-hoz tartozó országok kormányaival.

Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség kormányzó tanácsa zárt ülést tart „az Amerikai Egyesült Államok és Izrael által az Iráni Iszlám Köztársaság területe ellen végrehajtott katonai csapásokkal kapcsolatos ügyek” megvitatására hétfőn – a kiadott sajtóközlemény szerint.

A zárt ülés összehívását Oroszország állandó bécsi képviselete kezdeményezte. Az ülést az aznapra már korábban meghirdetett rendes tavaszi tanácskozás előtt tartják meg.

A hét elejére korábban technikai egyeztetéseket is terveztek Bécsben Irán és az IAEA szakértői között, a Genfben folytatott amerikai–iráni nukleáris tárgyalások folytatásaként, ezek jövője azonban a hétvégi támadások után bizonytalanná vált.

Borítókép: A Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

