Válogatott bakik Felcsúton, Szappanosék segítették boldogsághoz Bódogékat + videó

Eltérő célokért, különböző formában várták a csapatok a felcsúti összecsapásukat. Az utóbbi időben megtorpant Puskás Akadémia a dobogóért küzd, de csak 10. volt a tavaszi tabellán öt kört követően. Azt a statisztikát a Nyíregyháza Spartacus vezette, miközben az NB I-ben maradásért küzd Bódog Tamás együttese. Azt azért túlzás lett volna kijelenteni, hogy a vendégek lettek volna a találkozó esélyesei, ugyanakkor nem is esélytelenként léptek pályára.

Bódog Tamás és csapata önbizalommal telve érkezett Szappanos Péterékhez Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Szappanos Péter hibája

Legutóbb megtörte ötfordulós bajnoki nyeretlenségét a Kazincbarcika ellen a Puskás Akadémia, amely egy újabb győzelemmel két pontra megközelíthette a harmadik helyezett, kétgólos előnyt leadva pontokat veszítő Debrecent. A már kieső helyen álló DVTK döntetlenje után a Nyíregyháza négy pontra elléphetett volna ősi riválisától. Ehhez képest egyik csapat sem szaggatta különösebben az istrángot az elején. A hét magyarral kezdő felcsútiak némileg kezdeményezőbbnek tűntek, a hat hazai játékost bevető vendégek inkább kontratámadásokkal és beívelésekkel próbálkoztak. Szabálytalanságok sokasága tördelte a mezőnyjátékot, a kapusok, Szappanos Péter és Kovács Dániel pulzusa alacsony tartományban maradt.

Egészen a 45. percig, amikor a felcsúti játékos előbb kiejtette a labdát, majd teljesen feleslegesen csúszott be, rúgta fel a kifelé cselező Kovács Milánt, s ajándékozott büntetőt a Nyíregyházának. Szitkozódott a válogatott kerettag kapus, hiába, a VAR-vizsgálat is megerősítette: Szappanos butaságot követett el. Nem tudta jóvá tenni, mert hiába érezte az irányt, nem érte el Marko Kvasina jobb alsó sarokba vágódó labdáját (0-1).

Az osztrák kölcsöncsatár már negyedszer volt eredményes, utolérte csapattársát, Muhamed Tijanit.

Bejöttek a Hornyák-cserék

A második félidőben sem tudta komoly nyomás alá helyezni vendégét Hornyák Zsolt csapata. A 60. percben hármas cserét hajtott végre a felcsúti tréner, beküldte a Dárdai, Németh, Kern triót. A ramadán miatt megállt a játék, eljött Dreskovics és Tijani ideje, hogy végre ehessenek a böjt közepette. Ifjabb Dárdai Pál, azaz Palkó nem muszlim, ám november vége óta böjtölt, nem szerzett gólt. A 67. percben könyörtelenül kihasznált egy védelmi hibát, és 10 méterről, balról ballal a hosszú sarokba lőtt (1-1). A 26 éves, válogatott szélső szezonbeli negyedik találatát jegyezte, a másodikat a Szpari ellen. Augusztusban, amikor 3-2-re nyert a Puskás a nyírségiek ellen, 2-2-nél egyenlített. Akkor a 84. percben villant, Fameyeh a 86.-ban a győztes gólt is megszerezte.