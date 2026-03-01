kézilabda nb ISzappanos PéterLabdarúgó NB INyíregyházaPuskás Akadémia

Válogatott bakik Felcsúton, Szappanosék segítették boldogsághoz Bódogékat + videó

A Puskás Akadémia hazai pályán 2-1-re kikapott a Nyíregyházától a labdarúgó NB I 24. fordulójában. Szappanos Péter hibája után a szünetre egygólos előnnyel vonulhatott a vendégcsapat, Dárdai Palkó szintén egy védelmi megingást kihasználva egyenlített, de a végső szó Bódog Tamás együtteséé volt. Hornyák Zsolt gárdája nem tudott közelebb férkőzni a dobogóhoz, a lendületben lévő Spartacus kicsit fellélegezhet: előlépett a 9. helyre, négy ponttal áll jobban, mint a kieső pozícióban lévő DVTK.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 01. 18:21
Szappanos Péter Felcsút, 2025. november 22. Szappanos Péter, a Puskás Akadémia kapusa a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én. MTI/Purger Tamás
Szappanos Péter ezúttal nagyot hibázott Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Eltérő célokért, különböző formában várták a csapatok a felcsúti összecsapásukat. Az utóbbi időben megtorpant Puskás Akadémia a dobogóért küzd, de csak 10. volt a tavaszi tabellán öt kört követően. Azt a statisztikát a Nyíregyháza Spartacus vezette, miközben az NB I-ben maradásért küzd Bódog Tamás együttese. Azt azért túlzás lett volna kijelenteni, hogy a vendégek lettek volna a találkozó esélyesei, ugyanakkor nem is esélytelenként léptek pályára.

Szappanos Péter
Bódog Tamás és csapata önbizalommal telve érkezett Szappanos Péterékhez Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Szappanos Péter hibája

Legutóbb megtörte ötfordulós bajnoki nyeretlenségét a Kazincbarcika ellen a Puskás Akadémia, amely egy újabb győzelemmel két pontra megközelíthette a harmadik helyezett, kétgólos előnyt leadva pontokat veszítő Debrecent. A már kieső helyen álló DVTK döntetlenje után a Nyíregyháza négy pontra elléphetett volna ősi riválisától. Ehhez képest egyik csapat sem szaggatta különösebben az istrángot az elején. A hét magyarral kezdő felcsútiak némileg kezdeményezőbbnek tűntek, a hat hazai játékost bevető vendégek inkább kontratámadásokkal és beívelésekkel próbálkoztak. Szabálytalanságok sokasága tördelte a mezőnyjátékot, a kapusok, Szappanos Péter és Kovács Dániel pulzusa alacsony tartományban maradt. 

Egészen a 45. percig, amikor a felcsúti játékos előbb kiejtette a labdát, majd teljesen feleslegesen csúszott be, rúgta fel a kifelé cselező Kovács Milánt, s ajándékozott büntetőt a Nyíregyházának. Szitkozódott a válogatott kerettag kapus, hiába, a VAR-vizsgálat is megerősítette: Szappanos butaságot követett el. Nem tudta jóvá tenni, mert hiába érezte az irányt, nem érte el Marko Kvasina jobb alsó sarokba vágódó labdáját (0-1). 

Az osztrák kölcsöncsatár már negyedszer volt eredményes, utolérte csapattársát, Muhamed Tijanit. 

Bejöttek a Hornyák-cserék

A második félidőben sem tudta komoly nyomás alá helyezni vendégét Hornyák Zsolt csapata. A 60. percben hármas cserét hajtott végre a felcsúti tréner, beküldte a Dárdai, Németh, Kern triót. A ramadán miatt megállt a játék, eljött Dreskovics és Tijani ideje, hogy végre ehessenek a böjt közepette. Ifjabb Dárdai Pál, azaz Palkó nem muszlim, ám november vége óta böjtölt, nem szerzett gólt. A 67. percben könyörtelenül kihasznált egy védelmi hibát, és 10 méterről, balról ballal a hosszú sarokba lőtt (1-1). A 26 éves, válogatott szélső szezonbeli negyedik találatát jegyezte, a másodikat a Szpari ellen. Augusztusban, amikor 3-2-re nyert a Puskás a nyírségiek ellen, 2-2-nél egyenlített. Akkor a 84. percben villant, Fameyeh a 86.-ban a győztes gólt is megszerezte. 

Ezúttal azonban a vendégek tudtak betalálni!

A 77. percben Antonov adott be balról, a nemzeti együttes alapembere, Nagy Zsolt nem érte vagy találta el a labdát, az érkező Katona Mátyás 8 méterről úgy talált a rövid sarokba, hogy kicsit „eltörte” a labdát (1-2). 

A 80. percben közel járt a harmadikhoz Bódog Tamás csapata, Edomwony közeli perdítését bravúrral hárította Szappanos, aki valamit javított korábbi hibája után. Próbálkozott becsülettel, de inkább csak erőlködött a hajrában a pályaválasztó, amely nem tudta hibára késztetni a tavasz legjobb formában lévő együttesét.

A Puskás Akadémia hazai pályán 2-1-re kikapott a Nyíregyházától a labdarúgó NB I 24. fordulójában. Hornyák Zsolt gárdája nem tudott közelebb férkőzni a dobogóhoz, a lendületben lévő Spartacus kicsit fellélegezhet: előlépett a 9. helyre, négy ponttal áll jobban, mint a kieső pozícióban lévő DVTK.

NB I, 24. forduló:

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 1-2 (0-1), Felcsút, Pancho Aréna, 1810 néző, jv.: Molnár, gólszerzők: Kvasina (45+2., 11-esből), Katona M. (77.), illetve Dárdai (67.)
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

