Budapest bevezető útjain is fokozott ellenőrzés vár az autósokra a terrorveszély miatt

A romló nemzetközi biztonsági környezet és az Ukrajnából érkező fenyegetések miatt Magyarország újabb védelmi intézkedéseket vezetett be – jelentette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában. A bejelentés szerint a kormány a „veszélyek korának” nevezett időszak kihívásaira reagálva megerősítette a kritikus infrastruktúrák védelmét. Péntektől katonák és rendőrök közösen biztosítják az energetikai létesítményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak az ország ellátásbiztonságában és az állam működésének fenntartásában.
Az intézkedések részeként Orbán Balázs közlése szerint megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét, valamint rendszeres járőrözést vezetnek be az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények környezetében. A hatóságok hangsúlyozták: a megelőzés és a gyors reagálóképesség biztosítása a fő cél.
A lakosság a mindennapokban is érzékelheti majd a változásokat. A jelentős közterületeken és a nagyobb tömegeket vonzó helyszíneken gyakoribb rendőri jelenlétre lehet számítani. Emellett nyílt rendőrségi jelenlétet vezetnek be a repülőtér csarnokaiban, parkolóiban és az odavezető utakon is
– jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.
Több közúti ellenőrzés is várható
A schengeni belső határokon is szúrópróbaszerű rendőri ellenőrzések lesznek. A schengeni külső határoknál EU-polgárok esetében is adattári ellenőrzésekre lehet számítani. Budapest bevezető útjain rendőrségi intézkedések lesznek az autók fokozott ellenőrzésére.
A kormány emellett egyes kiemelt nagykövetségek védelmét is megerősíti, figyelembe véve a nemzetközi helyzetből fakadó biztonsági kockázatokat.
