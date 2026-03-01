Budapest bevezető útjain is fokozott ellenőrzés vár az autósokra a terrorveszély miatt

A romló nemzetközi biztonsági környezet és az Ukrajnából érkező fenyegetések miatt Magyarország újabb védelmi intézkedéseket vezetett be – jelentette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában. A bejelentés szerint a kormány a „veszélyek korának” nevezett időszak kihívásaira reagálva megerősítette a kritikus infrastruktúrák védelmét. Péntektől katonák és rendőrök közösen biztosítják az energetikai létesítményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak az ország ellátásbiztonságában és az állam működésének fenntartásában.

Orbán Balázs vázolta a helyzetet. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Az intézkedések részeként Orbán Balázs közlése szerint megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét, valamint rendszeres járőrözést vezetnek be az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények környezetében. A hatóságok hangsúlyozták: a megelőzés és a gyors reagálóképesség biztosítása a fő cél.

A lakosság a mindennapokban is érzékelheti majd a változásokat. A jelentős közterületeken és a nagyobb tömegeket vonzó helyszíneken gyakoribb rendőri jelenlétre lehet számítani. Emellett nyílt rendőrségi jelenlétet vezetnek be a repülőtér csarnokaiban, parkolóiban és az odavezető utakon is

– jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

Több közúti ellenőrzés is várható

A schengeni belső határokon is szúrópróbaszerű rendőri ellenőrzések lesznek. A schengeni külső határoknál EU-polgárok esetében is adattári ellenőrzésekre lehet számítani. Budapest bevezető útjain rendőrségi intézkedések lesznek az autók fokozott ellenőrzésére.

A kormány emellett egyes kiemelt nagykövetségek védelmét is megerősíti, figyelembe véve a nemzetközi helyzetből fakadó biztonsági kockázatokat.