Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Ferencváros NB I Kazincbarcika

Drámai meccset játszott a Ferencváros a sereghajtóval, amely vezetett a Groupamában

A Ferencváros drámai meccsen 2-1-re legyőzte az utolsó helyezett Kazincbarcikát a labdarúgó NB I 24. fordulójának zárómérkőzésén. A listavezető ETO FC-vel szembeni 6 pontos hátrányát kívánta megfelezni Robbie Keane csapata, amely elképesztő fölényben játszott. Úgy tűnt, Szalai Gábor fejese áthaladt a gólvonalon, de nem ítéltek gólt. A második félidőben Könyves Norbert megszerezte a vezetést a vendégeknek. A hajrában Kovacevic kihagyott büntetője után a kipattanót gólra váltotta, majd Jonathan Levi döntött a 94. percben. A Ferencváros három pontra csökkentette a hátrányát az éllovas győriek mögött.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 01. 20:57
Ferencváros - Kazincbarcika NB1 mérkőzés Fizz Liga FTC
A Kazincbarcika foggal-körömmel küzdött a Ferencváros otthonában Fotó: Polyák Attila
Nem segített be az ősi rivális Újpest a Fradinak, hiába vezetett Győrben, 2-1-re alulmaradt az ETO FC-vel szemben. A címvédő Ferencváros így a listavezető győriekhez képest 6 pontos lemaradással várta a vasárnap esti mérkőzését. Papíron a leggyengébb ellenfél, a sereghajtó Kazincbarcika érkezett a Groupama Arénába, ahol augusztusban simán, 3-0-ra diadalmaskodott a Fradi a két csapat első meccsén.

Ferencváros
A Ferencváros játékosai össztűz alá vették a Kazincbarcika kapuját Fotó: Polyák Attila

Rohamozó Ferencváros

A héten már harmadszor (!) lépett pályára tétmérkőzésen Robbie Keane együttese. Hétfőn az MTK-t idegenben (3-1), csütörtökön a Ludogorecet otthon (2-0) verte meg a magyar rekordbajnok, amely továbbjutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A koronát a sereghajtó ellen tehette fel ebben a periódusban a teljesítményére a Ferencváros, neki is esett vendégének. Elképesztő fölényben játszott a Gróf – Osváth, Gomez, Raemakers, Szalai – Kanichowsky, Abu Fani, Corbu – Acolatse, Gruber, Kovacevic összetételű tizenegy. Futószalagon dolgozta és hagyta ki a helyzeteit a Fradi!

A 7. percben Kovacevic 17 méterről találta el a léc és a baloldali kapufa találkozását, a 21.-ben Raemakers léc alá tartó fejesét remek reflexmozdulattal piszkálta ki Juhász István. 

A 20 éves kapus még a gólt is kivédte, ez nem képzavar vagy képtelenség! A 26. percben Szalai Gábor fejelt kapufát, röplabdás mozdulattal paskolta ki Juhász a befelé pattanó labdát, ami a játékvezetői döntés értelmében nem haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon! Oldalról és az alább látható fotóról úgy tűnik, egyértelműen gól volt…

Fere
Úgy tűnik, hogy Juhász István jócskán a gólvonalon túlról ütötte ki a labdát Fotó: Polyák Attila

Kísértett a közelmúlt

A szünet után is gólratörően, ám dekoncentráltan rohamozott a címvédő. Az 54. percben már csak a kapussal állt szemben Kovacevic, de 11 méterről ballal telibe találta, ahogy az akrobatikus mozdulattal, félfordulattal tüzelő Acolatse is. Az 56. percben Gruber Zsombor két barcikai védőt is elfektetett, majd okos, helyezett lövés helyett, 10 méterről telibe bombázta a lécet. Egy perc múlva a hálóban kötött ki a labda, de lest jelzett az asszisztens. 

Berecz Zsombor fölé szálló kapáslövése jelezte, a Kazincbarcika nem tett le a nagyobb bravúr lehetőségéről sem. Főképp, ha már öt csapat is elvitte a három pontot a Fradi otthonából a 2025/2026-os Nb I-es szezonban. És a 61. percben jött a hidegzuhany: az éppen csak beállt Könyves Norbert remek visszacsel után – Gruberrel ellentétben – higgadtan a hosszú sarokba csavart (0-1). 

Parázs hajrá

A 72. percben meghűlt a Fradisták ereiben a vér, Gróf kapus már verve volt, Kacper Radkowski fejese nyomán a lécen csattan, s onnan ment fölé a labda! Eszeveszett módon próbálta siettetni, gyorsítani a játékot a Ferencváros, Osváth Attila lecsúszott beadása lett kis híján a megoldás, de Juhász óriásit nyújtózva mentett. 

A 84. percben aztán büntetőt harcolt ki Kovacevic, akit éppen az a Radkowski rántotta le, aki majdnem megduplázta a vendégelőnyt. Reklamálások, sárga lapok sorozata és videóbírózás után végül a 87. perc végén végezte el a tizenegyest Kovacevic, Juhász védte, a kipattanót belőtte a horvát csatár (1-1). 

A döntetlent sem tudta megszerezni Kuttor Attila nagyot harcoló csapata, amely nem bírta ki a hatalmas nyomást. 

A 94. percben a győzelmet is kicsikarta a toronymagas esélyes FTC: Jonathan Levi kotorta közelről a léc alá a labdát (2-1).

A Ferencváros drámai meccsen 2-1-re legyőzte az utolsó helyezett Kazincbarcikát, s három pontra csökkentette a hátrányát az éllovas győriek mögött.

NB I, 24. forduló:

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 1-2 (0-1), Felcsút, Pancho Aréna, 1810 néző, jv.: Molnár, gólszerzők: Kvasina (45+2., 11-esből), Katona M. (77.), illetve Dárdai (67.)
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 2-1 (0-0), Groupama Aréna, 6913 néző, jv.: dr. Csonka, gólszerzők: Kovacevic (87.), Levi (90+4.), illetve Könyves (61.)

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

