Gróf Dávid fejben már a büntetőre készült a Fradi El-meccsének őrült hajrájában

Az FTC–Ludogorec Európa-liga-mérkőzést úgy harangoztuk be , hogy a magyar bajnoknak az idény eddigi legfontosabb és legnagyobb téttel bíró találkozója következik. Robbie Keane együttese bírta a nyomást, az első félidőben két gólt szerzett a rájátszás visszavágóján – Gabi Kanikovszki, majd a megsérült Ötvös Bencét váltó Kristoffer Zachariassen volt eredményes –, a második 45 percben aztán a Fradi ismét sok helyzetet elpuskázott, de a Ludogorec nem tudta ezt megbüntetni. Gróf Dávid remek védései is kellettek a Fradi 2-0-s győzelméhez és továbbjutásához (összesítésben 3-2) a bolgár bajnok ellen. A péntek 13 órakor sorra kerülő sorsoláson kiderül, hogy melyik portugál csapat lesz az ellenfél: a Porto vagy a Braga.

Nagy volt az ünneplés a Groupama Arénában az FTC–Ludogorec El-meccs után Fotó: Polyák Attila

FTC: hatalmas ünneplés, de Robbie Keane-t felhúzták

Az ír vezetőedző a lefújás után emlékeztetett mindenkit, hogy amikor ősszel elindult az Európa-liga alapszakasza, akkor senki nem gondolta volna, hogy a csapat a nyolcaddöntőbe fog jutni. Robbie Keane a sajtótájékoztató végén aztán kiakadt, amikor szóba jött, hogy a sérült Ötvös Bencét hogyan fogja pótolni hétvégén a Kazincbarcika ellen a magyarszabály miatt.

Az M4 Sportnak a csapatkapitány Ibrahim Cissét váltó Szalai Gábor megjegyezte, az öltözőben megünneplik azt, hogy az FTC 2023 után ismét El-nyolcaddöntős.

Gróf Dávid őszinte vallomása a hajrában történtekről

– Csapatként küzdöttünk, nagyon profi teljesítményt nyújtottunk. Amikor így harcolunk egymásért, akkor nagyon erős csapat vagyunk – kezdte Gróf Dávid, majd arról kérdezték, hogy mi játszódott le benne, amikor a 87. percben Chris Kavanagh játékvezetőt kihívta a VAR, hogy megnézze, mi történt a Fradi tizenhatosán belül. Az angol büntetőt is adott volna, de előtte a svájci Kwadwo Duah lesen volt.