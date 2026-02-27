FTCUEFA Európa-LigaLudogorecGróf DávidLudogorec Razgrad

Gróf Dávid fejben már a büntetőre készült a Fradi El-meccsének őrült hajrájában

Gróf Dávid a második félidőben percek alatt két hatalmas védést is bemutatott az FTC–Ludogorec Európa-liga-rájátszás visszavágóján, amelyet a Fradi 2-0-ra nyert, és így bejutott a legjobb 16 közé. A hajrában egy rövid ideig úgy tűnt, még ennél is nagyobb védés kell tőle a Ferencváros továbbjutásához, amikor a videobíró kihívta a játékvezetőt egy Ludogorec-játékos buktatása miatt a Fradi tizenhatosán belül. végül les miatt a Ludogorec nem kapott büntetőt, a 36 éves Gróf azonban már készült erre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 4:45
Gróf Dávid a második félidőben több fontos védést is bemutatott, ő is hozzátett az FTC továbbjutásához s Ludogorec ellen
Gróf Dávid a második félidőben több fontos védést is bemutatott, ő is hozzátett az FTC továbbjutásához s Ludogorec ellen Fotó: Mirkó István
Az FTC–Ludogorec Európa-liga-mérkőzést úgy harangoztuk be , hogy a magyar bajnoknak az idény eddigi legfontosabb és legnagyobb téttel bíró találkozója következik. Robbie Keane együttese bírta a nyomást, az első félidőben két gólt szerzett a rájátszás visszavágóján – Gabi Kanikovszki, majd a megsérült Ötvös Bencét váltó Kristoffer Zachariassen volt eredményes –, a második 45 percben aztán a Fradi ismét sok helyzetet elpuskázott, de a Ludogorec nem tudta ezt megbüntetni. Gróf Dávid remek védései is kellettek a Fradi 2-0-s győzelméhez és továbbjutásához (összesítésben 3-2) a bolgár bajnok ellen. A péntek 13 órakor sorra kerülő sorsoláson kiderül, hogy melyik portugál csapat lesz az ellenfél: a Porto vagy a Braga.

Nagy volt az ünneplés a Groupama Arénában az FTC–Ludogorec El-meccs után
Nagy volt az ünneplés a Groupama Arénában az FTC–Ludogorec El-meccs után  Fotó: Polyák Attila

FTC: hatalmas ünneplés, de Robbie Keane-t felhúzták

Az ír vezetőedző a lefújás után emlékeztetett mindenkit, hogy amikor ősszel elindult az Európa-liga alapszakasza, akkor senki nem gondolta volna, hogy a csapat a nyolcaddöntőbe fog jutni. Robbie Keane a sajtótájékoztató végén aztán kiakadt, amikor szóba jött, hogy a sérült Ötvös Bencét hogyan fogja pótolni hétvégén a Kazincbarcika ellen a magyarszabály miatt. 

Az M4 Sportnak a csapatkapitány Ibrahim Cissét váltó Szalai Gábor megjegyezte, az öltözőben megünneplik azt, hogy az FTC 2023 után ismét El-nyolcaddöntős.

Gróf Dávid őszinte vallomása a hajrában történtekről

– Csapatként küzdöttünk, nagyon profi teljesítményt nyújtottunk. Amikor így harcolunk egymásért, akkor nagyon erős csapat vagyunk – kezdte Gróf Dávid, majd arról kérdezték, hogy mi játszódott le benne, amikor a 87. percben Chris Kavanagh játékvezetőt kihívta a VAR, hogy megnézze, mi történt a Fradi tizenhatosán belül. Az angol büntetőt is adott volna, de előtte a svájci Kwadwo Duah lesen volt.

Fejben már készítettem magam, hogy büntetőt kell védenem. Álomba illő lett volna, ha a Fradi-tábor előtt tizenegyest kell védenem az Európa-ligában, de örülők neki, hogy nem történt meg.

Az FTC–Ludogorec El-mérkőzésen Ibrahim Cissé fontos mentésekkel vetette magát észre a meccs elején
Az FTC fordított a Ludogorec ellen, ezzel nyolcaddöntős az El-ben
1/36 Nyolcaddöntős a Fradi az Európa-ligában

Madarász Ádám újabb mérföldköve

Igazán különleges volt a csütörtök este Madarász Ádámnak, a Fradi 19 éves középpályásnak. A fiatal tehetség azután, hogy három napja az örökrangadón betalált – úgy, hogy vasárnap még a Soroksárban játszott az NB II-ben –, most Robbie Keane a 93. percben küldte pályára Lenny Joseph helyett. A középpályás januárban már az utolsó két alapszakasz-meccsen is játszott, és nem lenne meglepő, ha a nyolcaddöntőben is látnák őt a pályán.

Madarász arra a kérdésre, hogy hétvégén a Soroksárban vagy a Fradiban fog játszani, mosolyogva mondta, hogy még nem tudja. Ugyanakkor Ötvös sérülése nyomán nem lenne meglepő, ha a Fradinál lenne, akár a kezdőben is a Kazincbarcika ellen.

EURÓPA-LIGA, A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 2-0 (2-0)
Gólszerző: Kanikovszki (14.), Zachariassen (30.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel

A mérkőzés összefoglalója, Robbie Keane Gróf Dávid és Madarász Ádám videós értékelése:

 

