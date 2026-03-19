Arina SzabalenkateniszDubaj

A megfenyegetett világelső a rangos torna bojkottját helyezte kilátásba

Arina Szabalenka Miamiban idei második WTA 1000-es teniszversenyére készül, miután Dohában és Dubajban nem indult, Indian Wellsben viszont a világelső a Jelena Ribakina elleni drámai döntő megnyerésével elhódította a trófeát. A dubaji torna igazgatója sértett nyilatkozatot tett Szabalenka és Iga Swiatek késői visszalépése miatt, a fehérorosz válasza már a közel-keleti esemény bojkottjáról szólt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 13:14
Arina Szabalenka a női, Carlos Alcaraz a férfi világelső, minden tenisztorna szervezői szívesen látnák őket a mezőnyben, de a dubaji tornaigazgató elvetette a sulykot Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
Arina Szabalenka az Indian Wells-i tornagyőzelme után Miamiban olyan bravúrra készült, amire legutóbb Iga Swiatek volt képes, még 2022-ben, amikor a lengyel megnyerte egymás után a két tavaszi észak-amerikai kemény pályás teniszversenyt (Sunshine Double). A fehérorosz világelső azonban Miamiban egy korábbi WTA 1000-torna, a dubaji verseny igazgatójának kijelentéseire reagált: Szabalenka kilátásba helyezte, hogy a jövőben bojkottálja azt az eseményt.

Aryna Sabalenka Indian Wells megnyerése után már a Miami Open helyszínén készül, Dubai-ba viszont lehet, hogy a jövőben sem megy el
Arina Szabalenka Indian Wells megnyerése után már a Miami Open helyszínén készül, Dubajba viszont lehet, hogy a jövőben sem megy el (Fotó: Getty Images/AFP/Rich Storry)

Szabalenka idén kisebb sérülésre hivatkozva lépet vissza Dubajtól, ugyanúgy az utolsó pillanatban, ahogy a mentális fáradtságra hivatkozó Swiatek. Az egyesült arab emírségekbeli torna az utóbbi évekhez képest kevesebb nagy nevet látott vendégül – ez a férfiak esetében is igaz –, s az is hozzátehetett a tornaigazgató, Salah Tahnak frusztrációjához.

Szabalenka és Swiatek büntetést érdemel a dubaji tornaigazgató szerint

Abban a helyzetben azonban, amikor a világ legjobb teniszezői szinte mantraként ismételgetik, hogy túlzsúfolt a versenynaptár, Tahnak reakciója aligha volt szerencsés.

– Mindkettejük visszalépésének indoklása furcsa volt. Szerintem szigorúbb szankciók kellenének, nem elég a pénzbüntetés, ranglistapontokat is kellene veszíteniük a visszalépő játékosoknak – mondta Tahnak.

A világelső epés válasza 

Szabalenka nem fogta vissza magát a válaszában.

Nevetséges. Nem vagyok biztos benne, hogy ezek után valaha vissza akarok térni Dubajba.

– helyezte kilátásba a bojkottot a fehérorosz világelső, akinek egyébként sem a közel-keleti a kedvenc helyszíne, még elődöntőt sem játszott soha Dubajban.

Magyar teniszezők Miamiban

Miamiban Szabalenka kiemeltként a második fordulóban kezd, első ellenfele az ameriakai Ann Li vagy az ausztrál Kimberly Birrell lesz. Ha az időjárás is engedi szerdán három magyar teniszező is megkezdi szereplését a tornán: Bondár Anna az orosz Anasztaszija Zaharova, Gálfi Dalma az amerikai Elvina Kalieva, míg a nap nemzetközileg is talán legjobban várt összecsapásán Marozsán Fábián Joao Fonseca ellen lép pályára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

