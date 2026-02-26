Őrület és idegesítés? Leleplezték a titkot, ennek köszönheti a továbbjutást a Fradi

A Fradi Gabi Kanikovszki góljával szerzett vezetést az első negyedóra végén, majd a sérülés miatt lecserélt Ötvös Bence helyére beállt Kristoffer Zachariassen találatával megduplázta az előnyt, s így már összesítésben is jobban állt a Ludogorecnél. A hátralévő időben nem született több gól , Robbie Keane együttese így bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, amelyben az FC Porto vagy a szintén portugál Braga lesz az ellenfele.

A Fradi ünnepelhetett továbbjutást a lefújás után Fotó: Polyák Attila

– Csodálatos pillanat számunkra, hogy ott vagyunk a következő körben, ráadásul egy ilyen fantasztikus szurkolótábor előtt, amely kiváló hangulatot teremtett. De nem akarunk megállni itt, többet akarunk, tovább akarunk még ennél is jutni, folytatni ezt az utazást az Európa-ligában – mondta a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak Kanikovszki, aki azt is elárulta, a csütörtök esti ünneplés után már a következő, Kazincbarcika elleni összecsapásra fókuszálnak.

A végjátékban izgalmas pillanatokat okozott a VAR, amely egy lehetséges büntetőt vizsgált a vendégcsapat javára. Végül többperces videózás után megállapították, hogy les miatt a Ferencváros jöhet szabadrúgással – közben azért a zöld-fehérek kapuját védő Gróf Dávid fejben készült az esetleges tizenegyesre.

– Már az első meccsre is felkészültünk a büntetőkből, de még gyorsan kirohantam, hogy lecsekkoljam, változott-e valami, de szerencsére nem kellett volna.

A Fradi feljavult a helyzetkihasználásban

A 36 esztendős kapus elárulta, mi volt a nagy különbség az első mérkőzéshez képest.

– Az első félidőben nagyon profik voltunk, nagyon jól játszottunk, de szerintem ugyanez volt jellemző kint is. Annyi, hogy most berúgtuk a helyzeteinket, Bulgáriában viszont sajnos nem eleget. A második félidőben számítottunk rá, hogy majd kijönnek és próbálkoznak, szerencsére ezt az időszakot átvészeltük. A most is látott alázatosság jellemző volt ránk az Európa-liga-szereplésünk elég nagy részében.

Amikor csapatként egymásért küzdöttünk, nagy lelkesedéssel csúsztunk-másztunk, akkor mindig sikeresek voltunk.

Az FTC egyik legjobbja az a Bamidele Yusuf volt, aki nem mindig van ott a kezdőcsapatban, de így is lehet rá számítani.