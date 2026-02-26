Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

FerencvárosFradieurópa-ligaLudogorecFTC

Őrület és idegesítés? Leleplezték a titkot, ennek köszönheti a továbbjutást a Fradi

A Ferencváros 2-0-ra nyert a bolgár Ludogorec ellen az Európa-liga-rájátszás visszavágóján, s így 3-2-es összesítéssel bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe. A Fradi részéről az első gólt szerző Gabi Kanikovszki és Gróf Dávid értékelt a lefújás után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 21:30
Gróf Dávid szerint nagyszerűen tudnak egymásért küzdeni a játékosok
Gróf Dávid szerint nagyszerűen tudnak egymásért küzdeni a játékosok Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fradi Gabi Kanikovszki góljával szerzett vezetést az első negyedóra végén, majd a sérülés miatt lecserélt Ötvös Bence helyére beállt Kristoffer Zachariassen találatával megduplázta az előnyt, s így már összesítésben is jobban állt a Ludogorecnél. A hátralévő időben nem született több gól , Robbie Keane együttese így bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, amelyben az FC Porto vagy a szintén portugál Braga lesz az ellenfele.

A Fradi ünnepelhetett továbbjutást a lefújás után
A Fradi ünnepelhetett továbbjutást a lefújás után Fotó: Polyák Attila

– Csodálatos pillanat számunkra, hogy ott vagyunk a következő körben, ráadásul egy ilyen fantasztikus szurkolótábor előtt, amely kiváló hangulatot teremtett. De nem akarunk megállni itt, többet akarunk, tovább akarunk még ennél is jutni, folytatni ezt az utazást az Európa-ligában – mondta a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak Kanikovszki, aki azt is elárulta, a csütörtök esti ünneplés után már a következő, Kazincbarcika elleni összecsapásra fókuszálnak.

A végjátékban izgalmas pillanatokat okozott a VAR, amely egy lehetséges büntetőt vizsgált a vendégcsapat javára. Végül többperces videózás után megállapították, hogy les miatt a Ferencváros jöhet szabadrúgással – közben azért a zöld-fehérek kapuját védő Gróf Dávid fejben készült az esetleges tizenegyesre. 

– Már az első meccsre is felkészültünk a büntetőkből, de még gyorsan kirohantam, hogy lecsekkoljam, változott-e valami, de szerencsére nem kellett volna. 

A Fradi feljavult a helyzetkihasználásban

A 36 esztendős kapus elárulta, mi volt a nagy különbség az első mérkőzéshez képest. 

– Az első félidőben nagyon profik voltunk, nagyon jól játszottunk, de szerintem ugyanez volt jellemző kint is. Annyi, hogy most berúgtuk a helyzeteinket, Bulgáriában viszont sajnos nem eleget. A második félidőben számítottunk rá, hogy majd kijönnek és próbálkoznak, szerencsére ezt az időszakot átvészeltük. A most is látott alázatosság jellemző volt ránk az Európa-liga-szereplésünk elég nagy részében.

Amikor  csapatként egymásért küzdöttünk, nagy lelkesedéssel csúsztunk-másztunk, akkor mindig sikeresek voltunk. 

Az FTC egyik legjobbja az a Bamidele Yusuf volt, aki nem mindig van ott a kezdőcsapatban, de így is lehet rá számítani. 

– A mester is elmondta a meccs előtt: itt nálunk nincsen első számú, második, harmadik számú játékos, itt tényleg mindenkinek minden nap küzdeni kell a helyéért. Ezt kértem tőle, amúgy tettem egy megjegyzést neki és Lennynek is, hogy kergesse az őrületbe az ellenfelet. Tudom, hogy nagyon kellemetlenek edzésen, nap mint nap érzem, hogy milyen idegesítőek tudnak lenni, engem is nagyon sokszor idegesítenek, és pont ezt kértem tőlük, hogy legyenek olyanok, amilyenek edzésen. Szerintem nagyon sok energiát belevittek és mindketten nagyon jól futballoztak. 

A hazaiaknál Ibrahim Cissé sérülés miatt nem tudta végigjátszani a mérkőzést. A helyre Szalai Gábor állt be, aki elmondta, nem érzett olyan nyomást a vendégektől, amely alapján számítani lehetett volna a szépítésre. 

– A végén már feljött a belső védőjük, próbáltak felívelgetni, de nem éreztem veszélyesnek. Volt már olyan mérkőzésünk, amikor jobban nyomta a kapu a hátsónkat, és azt éreztük, hogy tényleg bármelyik pillanatban gól lehet. Szerintem ezt megoldottuk most, nem éreztem nagy problémát. 

A védő arra is reagált, hogy a Ferencváros ott van a legjobb tizenhat között az Európa-ligában. 

– Ezt még azért az öltözőben megünnepeljük. Örülünk neki természetesen, nagy eredmény a klubnak, s nyilván minden játékosnak is. Szerintem, aki a Fradiba igazol, az ezért is igazol ide, úgyhogy nagyon örülünk, de a hétvégén nagyon fontos bajnoki vár ránk, úgyhogy már arra készülünk holnaptól. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu