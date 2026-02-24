„Néha elvesznek tőlünk dolgokat” – Robbie Keane ezért nem nyilatkozott korábban

Az MTK hazai pályán fogadta Robbie Keane csapatát, amely már az első félidőben megszerezte a vezetést, a másodikban pedig a zuhogó eső ellenére is növelte előnyét Elton Acolatse és Madarász Ádám révén. A hajrában szépített az MTK, de a Fradi győzelme így sem forgott veszélyben. A zöld-fehérek 3-1-re nyertek, és készülhetnek a Ludogorec elleni, csütörtöki Európa-liga-visszavágóra.

Robbie Keane együttese nyerni tudott az MTK otthonában (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

A lefújás után Robbie Keane az M4 Sportnak értékelt, két játékost külön is kiemelve.

– Jól sikerült a csapat-összeállítás, különösen a bal oldalon Eltonnal, tudtuk, hogy jó lesz az egy az egy elleni szituációkban, sok problémát fog okozni, így az elejétől kezdve uraltuk a mérkőzést. Azt is tudtuk, hogy Elton képes ilyen lövésekre, és nagyon örülök Madarásznak is, különösen, hogy vasárnap negyvenöt percet játszott a második számú csapatban, neki is jár a gratuláció.

Robbie Keane ezért nem nyilatkozott

Az ír szakember együttese az előző héten az NB I-ben (ZTE–FTC 3-1) és az El-ben (Ludogorec–FTC 2-1) is alulmaradt, a mostani győzelem azonban erőt adhat.

A magabiztosság az előző héten is megvolt, nem érdemeltünk vereséget, ezért sem nyilatkoztam a mérkőzés után, mert nagyon mérges voltam, ezt mindenki tudta. Meg kellett volna nyernünk azt a mérkőzést és meg is nyerhettük volna…

– A Ludogorec ellen mi voltunk a jobb csapat, négy helyzetet is kialakítottunk, úgyhogy a magabiztossággal és a helyzetek kialakításával nincs gond, ezek megvannak. A győzelem természetesen mindig segít, de néha elvesznek tőlünk dolgokat, akárcsak az előző héten, de erről már nem akarok többet beszélni… Sok játékosom pihent, így a srácok készen állnak a csütörtöki mérkőzésre, amelyet már nagyon várunk!

Acolatse mellett Madarász is először talált be a Ferencváros színeiben, a 19. születésnapját nemrégiben ünneplő középpályás csereként beállva szerzett gólt.

– Folyamatosan nagyon nagy támogatást kapok a társaktól, az edzéseken és most is, a gólom után mindenki jött gratulálni. Ez óriási dolog számomra! Örültem, hogy beálltam, hogy tudtam játszani fél órát, ráadásul, gólt is sikerült rúgni… Ez óriási élmény! – mondta Madarász.