Robbie KeaneNB IFerencvárosFradiPinezits MátéFTCMTK Budapest

„Néha elvesznek tőlünk dolgokat” – Robbie Keane ezért nem nyilatkozott korábban

Hétfő este a Ferencváros 3-1-re nyert az MTK Budapest otthonában a labdarúgó NB I 23. fordulójának záró mérkőzésén. Az összecsapást követően az FTC-t irányító Robbie Keane kiosztott néhány dicséretet, majd röviden csapata előző két vereségéről is szót ejtett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:25
A Ferencváros vezetőedzője szerint készen állnak a Ludogorec elleni viszavágóra Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MTK hazai pályán fogadta Robbie Keane csapatát, amely már az első félidőben megszerezte a vezetést, a másodikban pedig a zuhogó eső ellenére is növelte előnyét Elton Acolatse és Madarász Ádám révén. A hajrában szépített az MTK, de a Fradi győzelme így sem forgott veszélyben. A zöld-fehérek 3-1-re nyertek, és készülhetnek a Ludogorec elleni, csütörtöki Európa-liga-visszavágóra.

Robbie Keane együttese nyerni tudott az MTK otthonában
Robbie Keane együttese nyerni tudott az MTK otthonában (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

A lefújás után Robbie Keane az M4 Sportnak értékelt, két játékost külön is kiemelve.

– Jól sikerült a csapat-összeállítás, különösen a bal oldalon Eltonnal, tudtuk, hogy jó lesz az egy az egy elleni szituációkban, sok problémát fog okozni, így az elejétől kezdve uraltuk a mérkőzést. Azt is tudtuk, hogy Elton képes ilyen lövésekre, és nagyon örülök Madarásznak is, különösen, hogy vasárnap negyvenöt percet játszott a második számú csapatban, neki is jár a gratuláció.

Robbie Keane ezért nem nyilatkozott

Az ír szakember együttese az előző héten az NB I-ben (ZTE–FTC 3-1) és az El-ben (Ludogorec–FTC 2-1) is alulmaradt, a mostani győzelem azonban erőt adhat.

A magabiztosság az előző héten is megvolt, nem érdemeltünk vereséget, ezért sem nyilatkoztam a mérkőzés után, mert nagyon mérges voltam, ezt mindenki tudta. Meg kellett volna nyernünk azt a mérkőzést és meg is nyerhettük volna…

– A Ludogorec ellen mi voltunk a jobb csapat, négy helyzetet is kialakítottunk, úgyhogy a magabiztossággal és a helyzetek kialakításával nincs gond, ezek megvannak. A győzelem természetesen mindig segít, de néha elvesznek tőlünk dolgokat, akárcsak az előző héten, de erről már nem akarok többet beszélni… Sok játékosom pihent, így a srácok készen állnak a csütörtöki mérkőzésre, amelyet már nagyon várunk!

Acolatse mellett Madarász is először talált be a Ferencváros színeiben, a 19. születésnapját nemrégiben ünneplő középpályás csereként beállva szerzett gólt.

– Folyamatosan nagyon nagy támogatást kapok a társaktól, az edzéseken és most is, a gólom után mindenki jött gratulálni. Ez óriási dolog számomra! Örültem, hogy beálltam, hogy tudtam játszani fél órát, ráadásul, gólt is sikerült rúgni… Ez óriási élmény! – mondta Madarász.

Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője a vereség után elmondta, tudja, hogy hátra is figyelniük kell, de ők előre is szeretnének tekinteni – annak ellenére is, hogy a következő négy fordulóban többek között a DVSC-vel, az ETO-val és a Pakssal is megmérkőznek.

– Eddig is tekintettünk előrefelé és hátrafelé is. Az érkezésem után már szó volt róla, hogy ebben a fél évben egy picit a gondolkodást, a felfogást próbáljuk meg megváltoztatni, vagy egy picit finomítani rajta. Ebben benne van, hogy az elején lesznek olyan mérkőzéseke, amelyek elmennek. Hozzáteszem, igazából csak a Kazincbarcika elleni hazai vereség három pontja hiányzik, az a játék alapján egy megérdemelt győzelem lehetett volna.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu