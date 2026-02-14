A csapatkapitánya piros lapját még elbírta a Fradi, gyanús büntető okozta a vesztét Zalaegerszegen

A Zalaegerszeg azon négy csapat egyike, amely ősszel nyerni tudott a Ferencváros otthonában, Nuno Campos csapata még október végén 2-1-re győzött a Groupama Arénában. A ZTE azzal a három ponttal elmozdult a kiesőzónából, és azóta is szép csendben gyűjtögeti a pontokat. A szombati ZTE–Fradi NB I-es meccsnek a hazaiak a hetedik helyről vágtak neki – megnyugtató, tízpontos lépéselőnyben a 11., kieső Diósgyőrrel szemben –, míg a zöld-fehérek az Újpest múlt heti 3-0-s legyőzésével már a tabella élén tanyáztak. A Debrecen pénteken Újpesten kikapott, így ideiglenesen sem tudta átvenni az első helyet. S ha már az Újpest elleni derbi szóba került: Robbie Keane a győztes kezdőcsapaton Zalaegerszegen sem változtatott, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy a legtöbb játékos a hétközi – győzelemmel végződő – Magyar Kupa-mérkőzésen pihenhetett a Csákvár ellen.

A Zalaegerszeg ősszel nyert az FTC otthonában Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

ZTE–FTC: Ibrahimé Cissé már az első félidőben pirosat kapott

A találkozó előtt a hazai drukkerek kitettek magukért: szinte telt ház és látványos pirotechnikai show fogadta a játékosokat. Az első helyzetre egészen a 12. percig kellett várni, ekkor Franko Kovacevic a tizenhatoson belül fordulásból lőtt, Gundel-Takács Bence nagy bravúrral kitolta a labdát. Az ezt követő szögletből a Fradi aztán megszerezte a vezetést: a hosszún Ötvös Bence érkezett egy rosszul sikerült zalaegerszegi csúsztatásra, a középpályás kapásból értékesítette a helyzetet, 0-1. A videóbíró a gólt vizsgálta, de végül nem vette el,

majd a VAR a 26. percben a vendégek védője, Ibrahima Cissé Szendrei Norbert elleni durva belépőjét (boka fölött találta el az ellenfelét) nézte meg. Káprály Mihály játékvezetőt ki is ment megnézni az esetet, aki a sárga lapját pirosra módosította.

A Fradi gondjait pedig kis híján Gróf Dávid tetőzte, aki a földre ült le és a lábát fogta. A kapus végül tudta folytatni a meccset – aki a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.