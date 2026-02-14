FTCZalaegerszegNB IFradiIbrahim CisséÖtvös Bence

A csapatkapitánya piros lapját még elbírta a Fradi, gyanús büntető okozta a vesztét Zalaegerszegen

Noha a Fradi már a 13. percben vezetést szerzett Zalaegerszegen, az első félidőben megfogyatkozott Ibrahim Cissé teljesen felesleges belépője után, a játékvezető a hátvédet a videobíró segítségével állította ki. A Fradi sokáig így is veszélyesebb volt, Szalai Gábornak két ígéretes fejese is volt, végül a ZTE nemcsak egyenlített, hanem fordított is és 3-1-re nyert. Nuno Campos csapata az idényben másodszor is legyőzte a zöld-fehéreket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 19:10
Ibrahim Cissé már az első félidőben piros lapot kapott a ZTE–FTC mérkőzésen Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Zalaegerszeg azon négy csapat egyike, amely ősszel nyerni tudott a Ferencváros otthonában, Nuno Campos csapata még október végén 2-1-re győzött a Groupama Arénában. A ZTE azzal a három ponttal elmozdult a kiesőzónából, és azóta is szép csendben gyűjtögeti a pontokat. A szombati ZTE–Fradi NB I-es meccsnek a hazaiak a hetedik helyről vágtak neki – megnyugtató, tízpontos lépéselőnyben a 11., kieső Diósgyőrrel szemben –, míg a zöld-fehérek az Újpest múlt heti 3-0-s legyőzésével már a tabella élén tanyáztak. A Debrecen pénteken Újpesten kikapott, így ideiglenesen sem tudta átvenni az első helyet. S ha már az Újpest elleni derbi szóba került: Robbie Keane a győztes kezdőcsapaton Zalaegerszegen sem változtatott, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy a legtöbb játékos a hétközi – győzelemmel végződő – Magyar Kupa-mérkőzésen pihenhetett a Csákvár ellen

A Zalaegerszeg ősszel nyert az FTC otthonában
A Zalaegerszeg ősszel nyert az FTC otthonában  Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

ZTE–FTC: Ibrahimé Cissé már az első félidőben pirosat kapott

A találkozó előtt a hazai drukkerek kitettek magukért: szinte telt ház és látványos pirotechnikai show fogadta a játékosokat. Az első helyzetre egészen a 12. percig kellett várni, ekkor Franko Kovacevic a tizenhatoson belül fordulásból lőtt, Gundel-Takács Bence nagy bravúrral kitolta a labdát. Az ezt követő szögletből a Fradi aztán megszerezte a vezetést: a hosszún Ötvös Bence érkezett egy rosszul sikerült zalaegerszegi csúsztatásra, a középpályás kapásból értékesítette a helyzetet, 0-1. A videóbíró a gólt vizsgálta, de végül nem vette el, 

majd a VAR a 26. percben a vendégek védője, Ibrahima Cissé Szendrei Norbert elleni durva belépőjét (boka fölött találta el az ellenfelét) nézte meg. Káprály Mihály játékvezetőt ki is ment megnézni az esetet, aki a sárga lapját pirosra módosította.

A Fradi gondjait pedig kis híján Gróf Dávid tetőzte, aki a földre ült le és a lábát fogta. A kapus végül tudta folytatni a meccset – aki a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. 

Szalai Gábor a legveszélyesebb FTC-játékos, egyenlített a ZTE

Keane rögtön reagált a kiállításra, Gruber Zsombor helyett Szalai Gábort hozta be. A 25 éves védő nem tétlenkedett, a 33. percben Szendrei próbálkozását a gólvonalról fejelte ki, majd a félidő hajrában Szalai kis híján a ZTE kapuját vette be. Hiába a kiállítás, a Fradinak helyzetei így is voltak a szünet előtt, majd a fordulás után  Szalai – ki más? – fejesét Gundel-Takács a kapufára tolta. A kimaradt helyzetek pedig megbosszulták magát: noha Kiss Bence tekerését Gróf még kitolta, de a kipattanó tökéletes volt az érkező José Calderonnak, 1-1.

Nem húzta ki az FTC

Az utolsó 20 percre a címvédőhöz Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen is beállt, a Fradi a hajrában többször is beszorult a kapuja elé.

Aztán a 85. percben a nemrég beállt Júlio Romao kezére pattant a labda a Fradi tizenhatosán belül, Káprály jól látta az esetet, tizenegyest ítélt – minden bizonnyal Keane ezt a döntést nehezményezni fogja. 

A labda mögé Skribek Alen állt, a 24 éves csatár középre rúgta a labdát, Gróf balra elvetődött, 2-1. Skribek és Calderon az őszi meccsen is betalált, az akkor 2-1-es győzelmet ért, és erre most is jó esély volt.

A hétperces hosszabbításban a vendégek mindent egy lapra tettek fel, emberhátrányban azonban nem volt nagy helyzetük. A ZTE pedig kihasználta a teljesen kitámadó Fradi gyenge védekezését, Daniel Lima vitte be a kegyelemdöfést, 3-1.

A Fradi az idényben először kapott ki idegenben a bajnokságban, ugyanakkor a ZTE-től már másodszorra – erre azért kevesen fogadtak volna az idény kezdetén. A mostani fiaskó a címvédőnek azért is lehet különösen bosszantó, mert még emberhátrányban  is újabb gólt szerezhetett volna. Amennyiben a Győr vasárnap a Kisvárda ellen pontot szerez, akkor az ETO visszaveszi az első helyet az FTC-től.

A meccs utáni sajtótájékoztatón aztán Robbie Keane részt sem vett, helyette Leandro kritizálta a játékvezetőt.

 

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-2 (0-2)
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3-1 (0-1), ZTE Aréna, jv.: Káprály, gólszerző: Calderon (64), Skribek (89. – büntetőből), Daniel Lima (99.), illetve Ötvös (13.), kiállítva: Cissé (28.)
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 19.15

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

A tabellát ide kattintva tekintheti meg

A két csapat őszi egymás elleni mérkőzése:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu