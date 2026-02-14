varpuskás akadémianb imtk

Mondovics, nem Mondovics, a VAR támogatása is kevés volt a Puskásnak

Tíz évvel ezelőtt az MTK ezt a mérkőzést még megnyerte volna a Puskás Akadémia ellen. A VAR azonban háromszor is a fővárosi kék-fehérek ellen ítélt, így a hazaiaknak be kellett érniük 2-2-es döntetlennel a labdarúgó NB I 22. fordulójában játszott találkozón,

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 16:44
Rúsz Márton játékvezető főszereplő volt az MTK-Puskás Akadémia mérkőzésen Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Kata Mihály volt az első percek főszereplője. A 7. percben az MTK középpályása lőtt kapura, a labda Golla kezén irányt változtatva hagyta el az alapvonalat. A VAR vizsgálta az esetet, s úgy döntött, a Puskás Akadémia középhátvédje keze le volt szorítva, így nem járt érte büntető. Ha nincs VAR, Rúsz Márton első felindulásában akár 11-est is ítélhetett volna. 

Nagy Zsolt két 11-est is magabiztosan értékesített az MTK-Puskás Akadémia mérkőzésen, a labdarúgó NB I 22. fordulójában
Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Hat perc múlva Kata a saját kapujuk előtt lépett akcióba. Szabad szemmel inkább úgy tűnt, hogy Mondovics Kevin, a felcsútiak csupán csupán 18 éves csatára rúgott Katába, tehát szabadrúgás kifelé, a VAR viszont úgy látta, hogy Kata bal lábbal belerúgott Mondovicsba, ezért 11-est rúghatott a Puskás.

Ha nincs VAR, nincs az a bíró, aki ezért büntetőt ítél.

Nagy Zsolt, ahogy szokta higgadtan értékesítette a büntetőt (0-1). Egy mondatot Mondovics is megérdemel: rögtön az első fordulóban, a Kazincbarcika ellen bemutatkozott csereként, hét perc erejéig, utána az ősszel nem kapott több lehetőséget, a tavaszi szezonban az Újpest és a ZTE ellen csereként beállt, az MTK ellen volt először kezdő.

A VAR harmadszor is a Puskás javára döntött

A 33. percben újabb gyanús eset, s a VAR harmadszor is a Puskás Akadémia javára döntött. Egy előrevágott labdáért Varju Benedek és Nagy Zsolt küzdött, Varju kétségtelenül eltalálta kézfejjel a válogatott játékost, de a szándékosságról lehettek kétségeink. Mindenesetre az ellenőrzés után újabb büntetőt kapott a Puskás, amit Nagy Zsolt ismét magabiztosan vágott (0-2).

Nem adta fel és egyenlített az MTK

Az MTK a maga szempontjából rendkívül pechesen alakult első félidő után a szünet után újítani tudott. Molnár Ádin lövését Szappanos még bravúrral védte, a 60. percben Zeljkovic löketénél azonban már nem volt esélye (1-2).

Vérszemet kapott az MTK. A 80. percben a hat perccel korábban csereként, Kata helyett beállt Bognár István zseniális labdával ugratta ki Varjút, aki szépen lépett be a kapu elé, okosan kivárt egy ütemet a lövéssel, majd a léc alá vágta a labdát (2-2).

Az MTK a 93. percben a győztes gólt is megszerezhette volna. Ismét Bognár passzából Kerezsi lépett ki, a lövésébe Szappanos belekapott, majd a labda a kapufáról kifelé pattant, így marad 2-2 a végeredmény.

Az MTK mindenképpen rászolgált a döntetlenre, sőt talán győzelmet érdemelt volna.

Az értékeléskor Varju Benedek diplomatikusan nem firtatta a VAR döntéseit, miként fogalmazott, ha „tizi” volt, hát akkor „tizi” volt.

A döntetlen egyik csapatnak sem igazán jó. A Puskás Akadémia így nem tud felkzárkózni az élmezőnyre, az MTK pedig nem tudott biztosan elmenekülni a kiesőzónából, igaz, két vereség után végre pontott szerzett.


NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-2 (0-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. v.: Rúsz. Gólszerzők: Zeljkovic (60.), Varju (80.), illetve Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt 11-esből)
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 17.00
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 19.15

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

 

