Megvan, amire Dárdai várt – Dzsudzsákék mindenben segítették az exkapitányt

Az Újpest FC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó NB I 22. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző tavasszal nyeretlen együttese Aljosa Matko góljaira építve 2-0-ra vezetett és emberelőnyben játszott. Az élbolyba tartozó Debrecenben a korábban büntetőt hibázó Dzsudzsák Balázs vezérletével szépített és izgalmassá tette a hajrát. Az Újpest tavasszal és a Dárdai-érában először szerzett három pontot, s egy kis levegőhöz jut. A Loki elszalasztotta a lehetőséget, hogy az élre álljon.

Dárdai Pál Nyíregyháza 20260124 Labdarúgás NB1 bajnoki mérkőzés Nyíregyháza Spartacus - Újpest Foto: Czinege Melinda Nemzeti Sport A képen: Dárdai Pál
Dárdai Pál ezúttal is a szokásos vehemenciával segítette az Újpestet Fotó: Czinege Melinda Forrás: CZM
Az előző NB I-es kiírásban az utolsó fordulóig izgult a bennmaradásért a hétszeres, legutóbb 12 éve bajnok Debrecen, amely ezúttal azzal a tudattal lépett pályára a Szusza Ferenc stadionban, hogy győzelmével – ha átmenetileg is – a tabella élére állhat. A 20-szoros aranyérmes, 1998 óta az újabb ünneplésre hiába váró Újpest egyelőre a 9. helyen állt, mindössze három ponttal többet gyűjtve, mint a kiesőhelyen álló DVTK. Az elmúlt év végén munkába állt Dárdai Pál sportigazgató nem véletlenül fogalmazott úgy a mérkőzés előtt, hogy idén a kiesés elkerülése a lila-fehérek célja.  

A Dárdai Pál által támogatott Szélesi Zoltán csapata jobban játszott, mint a Ferencváros ellen
A Dárdai Pál által támogatott Szélesi Zoltán csapata jobban játszott, mint a Ferencváros ellen Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Jó hazai kezdés

A Dárdai-érában még nem nyert tétmérkőzést az Újpest: három bajnokin egyetlen pontot kapart össze, a derbit is simán elvesztette Szélesi Zoltán vezetőedző együttese. Ehhez képest kifejezetten magabiztosan kezdett a játékosként a DVSC-vel a Bajnokok Ligájában is szerepelt vezetőedző hét légióssal felálló tizenegye. Az első negyedóra végén Vlijter balról beemelt labdájánál kővé dermedtek a nyolc magyarral kezdő Debrecen védői, a takarásból kibújó Aljosa Matko közelről stukkolt a 20 éves Erdélyi Benedek kapujába (1-0). A szlovén támadó a 13. góljával az NB I góllövőlistájának élére ugrott. 

Dárdai Pál
Ezúttal is Aljosa Matko volt az Újpest gólfelelőse Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Ordító gólhelyzetek

Kisvártatva egyenlíthetett volna a vendégcsapat, ám a Stronati kezezése miatt megítélt büntetőt Dzsudzsák Balázs mellélőtte! Banai Dávid érezte az irányt, a labda elkerülte a bal alsó sarkot – a kapu mögött drukkoló újpesti ultrák kiszurkolták, hogy mellémenjen.

Nem ez volt a meccs legnagyobb kihagyott helyzete! A 39. percben a bal szélen agilis Vlijter begurítását Milan Tucsics három méterről a kapunak szemben a jobb sarok mellé rúgta. Ha belebotlik a szlovén center, akkor is gólt lett volna...

Dárdai Pálék nagy esélye

A DVSC ősszel 5-2-re verte az Újpestet, ezúttal nem úgy tűnt, hogy győz. A győri edzőbalhé miatt eltiltott Sergio Navarro hivatalosan nem nyúlhatott bele a csapatába. 

Elintézte az „átszervezést” a pályán Szűcs Tamás, aki keményen rácsúszott Fenyő Noah lábára, amiért második sárga lappal kiállította Bogár Gergő játékvezető a debreceniek középpályását. 

Az Újpest kapott már hasonló esélyt Nyíregyházán, ahol nem tudta kicsikarni a három pontot (1-1). Az emberhátrányban lévő Loki közel járt az egyenlítéshez, de Szuhodovszki remek beadását Bermejo két lépésről nem tudta bekotorni, nem érte el vagy rosszul ért hozzá a labdához. A 64. percben góllal büntetett az Újpest: Ljujics remek beadását a 14. találatát jegyző Matko egy lépésről lőtte a kapuba a hosszú oldalon, csak arra kellett vigyáznia, nehogy a kapufába rúgjon (2-0). 

Három percen belül szépítettek a hajdúságiak, Christopher Amos Youga álló helyből tüzelt 30 méterről, az egyik újpesti védőn irányt változtató lövés becsapta Banai Dávidot, a labda a bal sarokban kötött ki (2-1). 

A hajrában kinyíltak Dzsudzsákék, akiket Erdélyi bravúrjai, Brodics lövésénél a kapufa tartott versenyben, és az, hogy az egyedül kilépő csereember, Krajcsovics Ábel gólját videózás után les miatt érvénytelenítették. A végét izgalmassá tette a DVSC, de csupán veszélyes beívelésekig jutott.

Az Újpest 2-1-re győzött, s tavasszal és a Dárdai-érában először szerzett három pontot, s egy kis levegőhöz jut. A Loki elszalasztotta a lehetőséget, hogy az élre álljon, idén az első vereségét szenvedte el – tett is érte!

 

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 14.45
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 17.00
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 19.15

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

