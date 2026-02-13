Megvan, amire Dárdai várt – Dzsudzsákék mindenben segítették az exkapitányt

Az előző NB I-es kiírásban az utolsó fordulóig izgult a bennmaradásért a hétszeres, legutóbb 12 éve bajnok Debrecen, amely ezúttal azzal a tudattal lépett pályára a Szusza Ferenc stadionban, hogy győzelmével – ha átmenetileg is – a tabella élére állhat. A 20-szoros aranyérmes, 1998 óta az újabb ünneplésre hiába váró Újpest egyelőre a 9. helyen állt, mindössze három ponttal többet gyűjtve, mint a kiesőhelyen álló DVTK. Az elmúlt év végén munkába állt Dárdai Pál sportigazgató nem véletlenül fogalmazott úgy a mérkőzés előtt, hogy idén a kiesés elkerülése a lila-fehérek célja.

A Dárdai Pál által támogatott Szélesi Zoltán csapata jobban játszott, mint a Ferencváros ellen Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Jó hazai kezdés

A Dárdai-érában még nem nyert tétmérkőzést az Újpest: három bajnokin egyetlen pontot kapart össze, a derbit is simán elvesztette Szélesi Zoltán vezetőedző együttese. Ehhez képest kifejezetten magabiztosan kezdett a játékosként a DVSC-vel a Bajnokok Ligájában is szerepelt vezetőedző hét légióssal felálló tizenegye. Az első negyedóra végén Vlijter balról beemelt labdájánál kővé dermedtek a nyolc magyarral kezdő Debrecen védői, a takarásból kibújó Aljosa Matko közelről stukkolt a 20 éves Erdélyi Benedek kapujába (1-0). A szlovén támadó a 13. góljával az NB I góllövőlistájának élére ugrott.

Ezúttal is Aljosa Matko volt az Újpest gólfelelőse Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Ordító gólhelyzetek

Kisvártatva egyenlíthetett volna a vendégcsapat, ám a Stronati kezezése miatt megítélt büntetőt Dzsudzsák Balázs mellélőtte! Banai Dávid érezte az irányt, a labda elkerülte a bal alsó sarkot – a kapu mögött drukkoló újpesti ultrák kiszurkolták, hogy mellémenjen.

Nem ez volt a meccs legnagyobb kihagyott helyzete! A 39. percben a bal szélen agilis Vlijter begurítását Milan Tucsics három méterről a kapunak szemben a jobb sarok mellé rúgta. Ha belebotlik a szlovén center, akkor is gólt lett volna...

Dárdai Pálék nagy esélye

A DVSC ősszel 5-2-re verte az Újpestet, ezúttal nem úgy tűnt, hogy győz. A győri edzőbalhé miatt eltiltott Sergio Navarro hivatalosan nem nyúlhatott bele a csapatába.

Elintézte az „átszervezést” a pályán Szűcs Tamás, aki keményen rácsúszott Fenyő Noah lábára, amiért második sárga lappal kiállította Bogár Gergő játékvezető a debreceniek középpályását.

Az Újpest kapott már hasonló esélyt Nyíregyházán, ahol nem tudta kicsikarni a három pontot (1-1). Az emberhátrányban lévő Loki közel járt az egyenlítéshez, de Szuhodovszki remek beadását Bermejo két lépésről nem tudta bekotorni, nem érte el vagy rosszul ért hozzá a labdához. A 64. percben góllal büntetett az Újpest: Ljujics remek beadását a 14. találatát jegyző Matko egy lépésről lőtte a kapuba a hosszú oldalon, csak arra kellett vigyáznia, nehogy a kapufába rúgjon (2-0).