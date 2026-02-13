dárdai pálkiesésnémetországújpestsportigazgatószakember

Kíméletlenül leleplezte az Újpest idei terveit Dárdai

Úgy tűnik, nemcsak a pénz hiányzott Újpesten ahhoz, hogy a lila-fehér klub a régi fényében tündököljön, hanem egy olyan vezető, aki reálisan látja a csapat helyzetét. Dárdai Pál, a Megyeri útiak sportigazgatója nem ködösített tovább, kimondta, a jelenlegi szezonban nem a dobogó, hanem a kiesés elkerülése a fő cél. A Németországból harminc év után hazatérő szakember kijelentette, ő sosem szokott zsákbamacskát árulni, így nem titkolja, se a játékosanyag, se a csapat nem alkalmas jelenleg ennél magasabb célok valóra váltására.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 16:21
Dárdai Pál kíméletlenül elmondta az igazságot az Újpesttel kapcsolatban
Dárdai Pál kíméletlenül elmondta az igazságot az Újpesttel kapcsolatban Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Ki ne emlékezne arra, hogy amikor a Mol megérkezett Újpestre, a szurkolók azonnal dobogós helyekben, bajnoki címekben kezdtek gondolkodni, és a lila-hívek voltak a legjobban meglepődve, amikor kiderült, hogy ezek az álmok fényévekre vannak a valóságtól. Aztán megérkezett januártól Dárdai Pál, és a Németországból harminc év után hazatérő, sportigazgatónak kinevezett szakember három forduló eltelte után kidurrantotta a lila lufit, és közölte, szerinte tavasszal a bennmaradás a reális célkitűzés az Újpest FC-nek.

Dárdai Pál (balra) példaértékűnek tartja a MOL és Ratatics Péter hozzáállását
Dárdai Pál (balra) példaértékűnek tartja a Mol és Ratatics Péter hozzáállását     Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Dárdai Pál szerint sem a játékosállomány, sem a csapat nem alkalmas a dobogós helyekre

Az M4 Sport podcastjében a korábbi szövetségi kapitány elmondta, nem szokása zsákbamacskát árulni, így minden szurkolónak azzal kell számolni, hogy ez a bajnoki szezon a kiesés elkerüléséért folytatott harcról fog szólni. Amennyiben az Újpest a régi nevéhez és eredményeihez méltóan akar szerepelni, sok mindennek meg kell változnia. Például a jelenlegi kerettagok hozzáállásának.

– Nem egyszerű a történet, ugyanis éppen egy tucat játékosnak lejár a szerződése, motiválni kell őket a jobb eredmények elérése érdekében. Ugyanakkor kevés az olyan fiatal, aki a klubból jön és rátapos a rutinosak lábára, akik így elkényelmesednek. Ugyanakkor azt látom, megértették, hogy mit szeretnék, a srácok beálltak a sorba – jelentette ki Dárdai Pál, aki úgy véli, a rövid távú, mondjuk hároméves tervük megvalósítható:

  • idén elkerülik a kiesést, 
  • a következő szezonban elérhető lesz a 3. és 6. hely valamelyike, 
  • a harmadik évre pedig már a dobogón kell végeznie a csapatnak.

Mint fogalmazott, nyugodtan lehet dobálózni a szavakkal, de attól, hogy Újpestnek hívnak egy klubot, jelenleg nagyon messze van attól, hogy vele kapcsolatban dobogóról, sőt bajnoki címről beszéljen bárki.

– Jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, egy csomó minden hiányzik. Majd ha összeállt, akkor én is kimondom, hogy igen, ez a cél – közölte a sportigazgató

Az idei szereplés több mint gyenge

Az Újpest jelenleg – a szezon kétharmadához közeledve – a 9. helyen áll az NB I-ben, mindössze három pont választja el a már kiesést jelentő 11. pozíciótól. A csapat idei formája még harmatosnak is nehezen nevezhető, hiszen az új szakmai stáb, Dárdai Pál sportigazgatóval – aki minden meccsen a kispadon foglal helyet – és Szélesi Zoltán vezetőedzővel három bajnokin mindössze egy pontot kapart össze a csapattal.

Az Újpest statisztikai adatai (2025/26)

  • a csapat értéke: 16,9 millió euró
  • a keret létszáma/idegenlégiósok: 29/15
  • átlagéletkor: 27,4 év

a kanadai táblázat élmezőnye (gól/gólpassz)

  • Aljosa Matko 11/3
  • Horváth Krisztofer 4/5
  • Milan Tucic 3/2
  • Giorgi Beridze 2/3
  • Iuri Mederios 2/2

Dárdai ásott kutas hasonlata több mint igaz a lila-fehérek jelenlegi helyzetére. „Abból a kútból, amiben két métert ástunk és 15 méternél van a víz, nem mondjuk, hogy este abból oltjuk a szomjunkat” – állította a sportigazgató.

Dárdai Pál azt szeretné, ha a játékosai beállnának a sorba, és 2-3 éven belül valóban élcsapattá váljon az Újpest
Dárdai Pál azt szeretné, ha a játékosai beállnának a sorba, és 2-3 éven belül valóban élcsapattá váljon az Újpest     Fotó: Újpest FC/ Réti Zsolt

Dárdai nem pesszimista, csak realista

A volt kapitány úgy véli, nagyon pozitív Ratatics Péter és a Mol hozzáállása, de a sikeres szerepléshez ez még kevés. Ahhoz, hogy egy csapat funkcionáljon, bele kell kényszeríteni egy olyan környezetbe, amire azt mondjuk, profi. 

Attól még messze vagyunk, de dolgozunk rajta

– fogalmazott Dárdai.

Dárdai azt sem titkolta el, az újpesti szerepvállalását későbbre tervezte. Ennek ellenére nem bánta meg mindezt, és ebben a jelenlegi, ideálisnak nehezen nevezhető helyzetben is az a célja, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, aminek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni és az első három helyért játszik. 

– Ha ez megvan, akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb is. Jelen állás szerint ez az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk, és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni – zárta a szavait Dárdai Pál.

A derbin esélye sem volt a lila-fehéreknek:

