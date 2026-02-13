Kíméletlenül leleplezte az Újpest idei terveit Dárdai

Ki ne emlékezne arra, hogy amikor a Mol megérkezett Újpestre, a szurkolók azonnal dobogós helyekben, bajnoki címekben kezdtek gondolkodni, és a lila-hívek voltak a legjobban meglepődve, amikor kiderült, hogy ezek az álmok fényévekre vannak a valóságtól. Aztán megérkezett januártól Dárdai Pál, és a Németországból harminc év után hazatérő, sportigazgatónak kinevezett szakember három forduló eltelte után kidurrantotta a lila lufit, és közölte, szerinte tavasszal a bennmaradás a reális célkitűzés az Újpest FC-nek.

Dárdai Pál (balra) példaértékűnek tartja a Mol és Ratatics Péter hozzáállását Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Dárdai Pál szerint sem a játékosállomány, sem a csapat nem alkalmas a dobogós helyekre

Az M4 Sport podcastjében a korábbi szövetségi kapitány elmondta, nem szokása zsákbamacskát árulni, így minden szurkolónak azzal kell számolni, hogy ez a bajnoki szezon a kiesés elkerüléséért folytatott harcról fog szólni. Amennyiben az Újpest a régi nevéhez és eredményeihez méltóan akar szerepelni, sok mindennek meg kell változnia. Például a jelenlegi kerettagok hozzáállásának.

– Nem egyszerű a történet, ugyanis éppen egy tucat játékosnak lejár a szerződése, motiválni kell őket a jobb eredmények elérése érdekében. Ugyanakkor kevés az olyan fiatal, aki a klubból jön és rátapos a rutinosak lábára, akik így elkényelmesednek. Ugyanakkor azt látom, megértették, hogy mit szeretnék, a srácok beálltak a sorba – jelentette ki Dárdai Pál, aki úgy véli, a rövid távú, mondjuk hároméves tervük megvalósítható:

idén elkerülik a kiesést,

a következő szezonban elérhető lesz a 3. és 6. hely valamelyike,

a harmadik évre pedig már a dobogón kell végeznie a csapatnak.

Mint fogalmazott, nyugodtan lehet dobálózni a szavakkal, de attól, hogy Újpestnek hívnak egy klubot, jelenleg nagyon messze van attól, hogy vele kapcsolatban dobogóról, sőt bajnoki címről beszéljen bárki.

– Jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, egy csomó minden hiányzik. Majd ha összeállt, akkor én is kimondom, hogy igen, ez a cél – közölte a sportigazgató

Az idei szereplés több mint gyenge

Az Újpest jelenleg – a szezon kétharmadához közeledve – a 9. helyen áll az NB I-ben, mindössze három pont választja el a már kiesést jelentő 11. pozíciótól. A csapat idei formája még harmatosnak is nehezen nevezhető, hiszen az új szakmai stáb, Dárdai Pál sportigazgatóval – aki minden meccsen a kispadon foglal helyet – és Szélesi Zoltán vezetőedzővel három bajnokin mindössze egy pontot kapart össze a csapattal.