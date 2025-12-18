Dárdai Pál otthagyta a nyugdíjas állását, meg sem állt Újpestig

Szerdán már a szurkolók biztosra vették , hogy Dárdai Pál veszi át az Újpest sportigazgatói posztját. A klub csütörtökön délután be is mutatta a 49 éves szakembert, aki elárulta, hogy csak a sajtótájékoztató előtt félórával döntött úgy, hogy aláírja a szerződését, bár nem cáfolta, hogy régóta tárgyalt a klubbal a szerepvállalásáról. A Hertha Berlinnel szerződést bontó Dárdai január 4-én áll munkába.

Dárdai Pál közel három évtized után mondott búcsút a Herthának az Újpest miatt Fotó: Kibédi Péter

Dárdai Pál szerződtetése volt a cél Újpesten

Ratatics Péter a sajtótájékoztató elején hangsúlyozta, hogy amióta átvették a klubot, azóta rengeteget léptek előre, az Újpest elnöke úgy fogalmazott, sok dolgot átalakítottak, hogy működjön a klub. A napi működés kialakításával, és az infrastruktúra fejlesztésével már jól haladnak, most a szakmai megújuláson a sor. A klubvezető elárulta, hogy azért nem kapkodtak a sportigazgató kiválasztásával, mert a legjobb szakembert akarták szerződtetni.

Mindig azt mondtuk, előbb-utóbb lesz sportigazgatónk. De nem akármilyen sportigazgatót szerettünk volna: hanem a lehető legmagasabb polcról, a legelitebb szakembert szeretnénk kinevezni. Azt gondolom, hogy ez a pillanat eljött, és a legjobb magyar szakember, Dárdai Pál itt ül mellettem, aki január elsejétől hivatalosan is átveszi az Újpest szakmai munkájának koordinálását.

– fogalmazott Ratatics Péter.

A sajtótájékoztató előtt félórával írta alá szerződését, bár régóta kapcsolatban volt a klubbal Fotó: Kibédi Péter

Dárdai elköszönt a Herthától

Dárdai Pál székfoglalójában nem szeretett volna konkrétumokról beszélni, ugyanakkor azt elárulta, hogy nem Berlinből dolgozik majd, hanem Budapestre költözik. Hozzátette, hogy hallotta ő is azokat a pletykákat, hogy vezetőedzőnek érkezik Újpestre, noha ő többször kijelentette, hogy 50 éves kora után már nem szeretne trénerként dolgozni.

Hazatértem. Eljött ennek is a pillanata. A nyugdíjas állásból 29 év után eljöttem, elköszöntem a Herthától saját akaratomból, mert azt látom, itt megvan a szándék arra, hogy valami jó épüljön, hogy megtöltsük a stadiont. Gondolok itt az új stadionra is. Mindig is nagy volt a szám, ezért is keveredtem ide. Hernádi úrnak egyszer azt mondtam, ha megveszik az Újpestet, jövök. Aztán jött a hívás, egyre többször jött, blokkoltam, gondoltam, jól élek, de eljött ez a pillanat, ez a lépés is a karrieremben. Azt gondolom, ha szépen elkezdjük a közös munkát, szót fogad, kicsit elefánt vagyok, nem biztos, hogy mindenki szeretni fog, de hiszek abban, hogy együtt felépíthetjük, ami nemzetközi szinten is eredményekre vezet.

– mondta Dárdai Pál.