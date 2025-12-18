Dárdai PálNB ILabdarúgó NB IÚjpest

Dárdai Pál otthagyta a nyugdíjas állását, meg sem állt Újpestig

Beigazolódtak a szerdán napvilágot látott sajtóinformációk. Csütörtökön délután sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Dárdai Pál lesz az Újpest sportigazgatója. A 49 éves szakember felel a jövőben a csapat szakmai koncepciójáért, de a játékosok kiválasztását is felügyeli. Dárdai Pál január 4-én áll munkába a lila-fehér klubnál, a Hertha Berlinnél felbontotta a szerződését, Budapestre költözik.

Dárdai Pál január 3-án áll m unkába, a teljes újpesti labdarúgás szakmai koncepciójáért felel sportigazgatóként
Szerdán már a szurkolók biztosra vették , hogy Dárdai Pál veszi át az Újpest sportigazgatói posztját. A klub csütörtökön délután be is mutatta a 49 éves szakembert, aki elárulta, hogy csak a sajtótájékoztató előtt félórával döntött úgy, hogy aláírja a szerződését, bár nem cáfolta, hogy régóta tárgyalt a klubbal a szerepvállalásáról. A Hertha Berlinnel szerződést bontó Dárdai január 4-én áll munkába.

Dárdai Pál közel három évtized után mondott búcsút a Herthának az Újpest miatt
Dárdai Pál szerződtetése volt a cél Újpesten

Ratatics Péter a sajtótájékoztató elején hangsúlyozta, hogy amióta átvették a klubot, azóta rengeteget léptek előre, az Újpest elnöke úgy fogalmazott, sok dolgot átalakítottak, hogy működjön a klub. A napi működés kialakításával, és az infrastruktúra fejlesztésével már jól haladnak, most a szakmai megújuláson a sor. A klubvezető elárulta, hogy azért nem kapkodtak a sportigazgató kiválasztásával, mert a legjobb szakembert akarták szerződtetni. 

Mindig azt mondtuk, előbb-utóbb lesz sportigazgatónk. De nem akármilyen sportigazgatót szerettünk volna: hanem a lehető legmagasabb polcról, a legelitebb szakembert szeretnénk kinevezni. Azt gondolom, hogy ez a pillanat eljött, és a legjobb magyar szakember, Dárdai Pál itt ül mellettem, aki január elsejétől hivatalosan is átveszi az Újpest szakmai munkájának koordinálását.

– fogalmazott Ratatics Péter.

A sajtótájékoztató előtt félórával írta alá szerződését, bár régóta kapcsolatban volt a klubbal
Dárdai elköszönt a Herthától

Dárdai Pál székfoglalójában nem szeretett volna konkrétumokról beszélni, ugyanakkor azt elárulta, hogy nem Berlinből dolgozik majd, hanem Budapestre költözik. Hozzátette, hogy hallotta ő is azokat a pletykákat, hogy vezetőedzőnek érkezik Újpestre, noha ő többször kijelentette, hogy 50 éves kora után már nem szeretne trénerként dolgozni.

Hazatértem. Eljött ennek is a pillanata. A nyugdíjas állásból 29 év után eljöttem, elköszöntem a Herthától saját akaratomból, mert azt látom, itt megvan a szándék arra, hogy valami jó épüljön, hogy megtöltsük a stadiont. Gondolok itt az új stadionra is. Mindig is nagy volt a szám, ezért is keveredtem ide. Hernádi úrnak egyszer azt mondtam, ha megveszik az Újpestet, jövök. Aztán jött a hívás, egyre többször jött, blokkoltam, gondoltam, jól élek, de eljött ez a pillanat, ez a lépés is a karrieremben. Azt gondolom, ha szépen elkezdjük a közös munkát, szót fogad, kicsit elefánt vagyok, nem biztos, hogy mindenki szeretni fog, de hiszek abban, hogy együtt felépíthetjük, ami nemzetközi szinten is eredményekre vezet.

– mondta Dárdai Pál. 

A válást az is indokolta, hogy az Újpest elmarad a szezon eleji célkitűzésektől, 17 fordulót követően mindössze a 9. helyen áll a NB I-ben, öt ponttal a kiesőzóna felett és 12 ponttal elmaradva a dobogós helyektől. Az első Dárdai-Dárdai csatára sem kell sokat várni, a Puskás Akadémiában játszó Dárdai Palkó január 31-én játszik majd Újpesten. Dárdai Pál újságírói kérdésre úgy fogalmazott:

Nyerjünk 3-2-re, Palkó rúgjon két gól!

Először dolgozik sportigazgatóként

Dárdai Pál pályafutása során először tölthet be sportigazgatói szerepkört. Visszavonulása óta folyamatosan a Herthához kötődik, a berlini klubot 2015 februárja és 2019 júniusa között vezetőedzőként irányította először. A 2016–2017-es Bundesliga-idényben a hatodik helyre vezette a csapatot, amellyel kivívta az Európa-liga-csoportkörös szereplést. Ezt követően az utánpótlásban dolgozott, majd 2021-ben 31 mérkőzésen ismét a felnőttcsapat vezetőedzője volt. 2023 áprilisában, válsághelyzetben újra átvette a Hertha irányítását, de nem sikerült elkerülni a kiesést. A Bundesliga 2 teljes idényében is ő vezette az együttest.

2024 nyarától a Hertha kelet-európai játékosmegfigyelőjeként és márkanagyköveteként tevékenykedik. Klubszinten végzett munkája mellett a magyar válogatott kispadján is helyet foglalt. 2014-ben négy mérkőzésen ideiglenes szövetségi kapitányként, majd 2015-ben három találkozón megbízott kapitányként irányította a nemzeti csapatot.

