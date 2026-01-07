Egyesült ÁllamokMarco RubioGrönland

Marco Rubio dán tisztségviselőkkel tárgyal

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán közölte: a jövő héten találkozik dán tisztségviselőkkel, hogy Grönlandról tárgyaljanak. A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, közéjük értve az amerikai haderő bevetését is. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismét találkozót sürgetett az amerikai külügyminiszterrel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 21:53
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP
„A jövő héten találkozom velük, hogy tárgyaljunk” – mondta Rubio újságírók előtt. Arra a kérdésre, hogy Trump elnök a sziget megvásárlását tervezi-e, Rubio kijelentette: mindig is ez volt a szándéka. „Amennyiben a mindenkori elnök az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegető veszélyt lát, akkor megvan a lehetősége arra is, hogy azt katonai eszközökkel hárítsa el. Diplomatákként (…) azonban inkább más módszerekkel próbáljuk megoldani a problémákat, beleértve Venezuelát is” – mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: AFP

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerdán közölte, hogy Trump elnök továbbra is elkötelezett a NATO mellett, annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági csapatával aktív megbeszéléseket folytat Grönland megvásárlásának lehetőségéről. 

Minden lehetőség az asztalon van Trump elnök számára

 – húzta alá Leavitt a sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy „az elnök első opciója mindig is a diplomácia volt”. Leavitt rávilágított, hogy Grönland megszerzése az Egyesült Államoknak nagyobb ellenőrzést biztosítana az Északi-sarkvidék felett, valamint bármely agresszió elhárítását ebben a stratégiai jelentőségű régióban.

Az elnök nagyon nyíltan és egyértelműen elmondta önöknek és az egész világnak, hogy meglátása szerint az Egyesült Államok érdekeit leginkább az szolgálja, ha visszatartja Oroszországot és Kínát az agressziótól az Északi-sarkvidéken, ezért csapata jelenleg arról tanácskozik, hogy milyen formát ölthet az esetleges vétel

 – mutatott rá a szóvivő, hozzátéve: nem tud arról, hogy Trump elnök bármikor megkérdőjelezte volna Dánia fennhatóságát Grönland felett.

A Magyar Nemzetnek adott interjúban Siklósi Péter értékelte Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit, valamint az annektálás nemzetközi jogi és NATO-keretekben való értelmezhetőségét. A szakértő szerint egy esetleges erőszakos lépés komoly feszültséget eredményezne, és gyakorlatilag hadiállapotot hozna létre Dánia és az Egyesült Államok között. A beszélgetésben a venezuelai beavatkozás kérdése is előkerült: a szakértő elemezte, hogy van-e hasonló mintázat abban, ahogyan az Egyesült Államok a stratégiai jelentőségű térségekhez közelít.

Siklósi Péter rámutatott, hogy annektálásról kizárólag akkor lehetne beszélni jogszerűen, hogyha minden érintett fél beleegyezik ebbe. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy erről szó sincs. Mint mondta, az ügyben három érintett fél van: az egyik az Egyesült Államok, a másik Dánia és a harmadik Grönland maga.

Bár egy katonai művelet csupán egy a számos gazdasági és politikai lehetőség közül, mivel az egyik NATO-tagállam támadna meg egy másikat, egy ilyen lépés rémálomszerű forgatókönyvet jelentene a NATO szövetsége számára, és valószínűleg egzisztenciális csapást is jelentene – írja a BBC.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

