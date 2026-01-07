Marco Rubio dán tisztségviselőkkel tárgyal

„A jövő héten találkozom velük, hogy tárgyaljunk” – mondta Rubio újságírók előtt. Arra a kérdésre, hogy Trump elnök a sziget megvásárlását tervezi-e, Rubio kijelentette: mindig is ez volt a szándéka. „Amennyiben a mindenkori elnök az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegető veszélyt lát, akkor megvan a lehetősége arra is, hogy azt katonai eszközökkel hárítsa el. Diplomatákként (…) azonban inkább más módszerekkel próbáljuk megoldani a problémákat, beleértve Venezuelát is” – mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: AFP

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerdán közölte, hogy Trump elnök továbbra is elkötelezett a NATO mellett, annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági csapatával aktív megbeszéléseket folytat Grönland megvásárlásának lehetőségéről.