Trump nem hátrál Grönland ügyében, de mi lesz így? + videó

Donald Trump ismét elővette Grönland kérdését, és nem hagyott kétséget afelől, hogy az Egyesült Államok akár annektálná is a szigetet. Az amerikai elnök nyíltan beszél arról, hogy Washingtonnak hosszú távon szüksége van Grönlandra, elsősorban biztonságpolitikai okokból. Az Egyesült Államok szerint a térség ellenőrzése nemzeti érdek.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok nyomásgyakorlását. Fotó: AFP

Trump nemrég ismét hangsúlyozta: Grönland kérdése nem politikai vagy gazdasági alku, hanem nemzetbiztonsági ügy. A terület ugyanakkor a Dán Királysághoz tartozik, Koppenhága pedig egyértelműen elutasítja az amerikai felvetéseket. Az elnök érvelése szerint a sziget földrajzi fekvése önmagában indokolja az amerikai jelenlét megerősítését, különösen az orosz és a kínai térnyerés árnyékában.