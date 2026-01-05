Grönland ismét az indulatok középpontjába került

Ismét a világpolitika homlokterébe került Grönland, miután Donald Trump amerikai elnök újra megerősítette szándékát a jelenleg dán fennhatóság alatt álló terület megszerzésére. Az elnök újságírók előtt világossá tette: az Egyesült Államoknak „nemzetbiztonsági szempontból szüksége van Grönlandra”. Trump érvelése szerint a sziget stratégiai elhelyezkedése az Északi-sarkvidéken indokolja a terület beolvasztását az Egyesült Államokba – emlékeztet a BBC.

Keir Starmer egyetért Mette Frederiksen álláspontjával Grönland kapcsán

A nyilatkozat azonnal éles reakciókat váltott ki az érintett felekből. Jens Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke határozottan visszautasította az amerikai közeledést, „fantáziálásnak” nevezve a sziget feletti amerikai uralom gondolatát.

Nincs több nyomás. Nincs több célzás. Nincs több fantázia az annektálásról. Nyitottak vagyunk a párbeszédre. Nyitottak vagyunk a megbeszélésekre. De ennek a megfelelő csatornákon keresztül és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kell történnie

– fogalmazott a kormányfő.