Kifakadt a grönlandi miniszterelnök

Országunk nem a szuperhatalmak retorikájának tárgya. Mi egy nép vagyunk. Egy ország. És demokrácia. Ezt tiszteletben kell tartani. Különösen a közeli és hűséges barátoknak

– hangsúlyozta. Nielsen hozzáfűzte, hogy NATO-tagként teljes mértékben tudatában vannak az ország stratégiai elhelyezkedésének, és azt is tudják, hogy Grönland biztonsága „jó barátokon és erős szövetségeken” múlik, éppen ezért fontos az Egyesült Államokkal évtizedek óta fenntartott „tiszteletteljes és hűséges kapcsolat”. Mint fogalmazott: „a szövetségek a bizalomra épülnek”, ez pedig megköveteli az egymás iránti tiszteletet.

A fenyegetések, a nyomásgyakorlás és az annexió emlegetése nem illik barátok között. Nem lehet így beszélni egy néppel, amely többször is bizonyította elkötelezettségét, szilárdságát és hűségét. Elég volt. Nincs több nyomás. Nincs több célzás. Nincs több képzelgés az annektálásról

– szögezte le. Nielsen Grönland nyitottságát hangsúlyozta a párbeszéd és a tárgyalások iránt, ugyanakkor hozzátette, hogy „ennek a megfelelő csatornákon és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kell történnie, nem pedig véletlenszerű, tiszteletlen közösségi médiás bejegyzésekkel”.

Grönland a mi otthonunk és a mi földünk. És ez így is marad

– zárta üzenetét a miniszterelnök.