Ellenzéki szakértő az ukrán aranykonvojról: nem hihető, hogy ez egy normál pénzszállítási akció volt

Egyáltalán nem hihető, hogy ilyen mennyiségű pénz és arany Ukrajnába szállítása egy normál akció volt – többek között erről beszélt az ATV-ben Tarjányi Péter. A biztonságpolitikai szakértő arra is utalt, hogy a pénzt nagy eséllyel nem arra használták volna fel, mint amiről a hivatalos magyarázat szól.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 10:17
Nem így néz ki egy normál pénzszállítási akció – erről beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában Tarjányi Péter az ukrán aranykonvojjal összefüggésben. A biztonságpolitikai szakértő megerősítette azt, amit korábban a 24.hu-nak is elmondott: „nem hihető az, hogy ilyen mennyiségű pénz, ilyen mennyiségű arany mozog szárazföldi útvonalon. És ha a műveletet valóban egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok felügyelte, nem hinném, hogy ez egy rendben lévő, normális pénzszállítási akció lett volna”. A magát a műsorban ellenzékinek nevező Tarjányi arra a kérdésre, hogy mi történhetett, azt válaszolta: „az történt, hogy nem mindegy, hogy ez a pénz mire van felhasználva”. Szerinte ez egy „szürkezónába eső” pénz volt, és a lefoglalása nagyon fáj Ukrajnának.

Pénzmosás miatt nyomoznak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Halállistán a TEK főigazgatója

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Szélesebb jogköröket kap a NAV

Az aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tíz millió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt is módosítottak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e, vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez.

Borítókép: Az aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

