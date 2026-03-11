kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Miért zavarta őket a kamera? Durva jelenet a kijevi sorozásról

Heves konfliktus alakult ki a kijevi régióban az egyik településen. A jól ismert fehér furgon is a helyszínen várt.

2026. 03. 11. 11:22
Incidens történt a kijevi régióban található Petropavlivszka Borcsahivka településen, ahol Zelenszkij sorozói intézkedtek. A jelenetet egy arra haladó autóból rögzítették, a videót pedig az Instagramon osztották meg.

A felvételen az látható, hogy egy lakótelep közelében, az út szélén, egy kerítés mellett a hóban több egyenruhás sorozó próbál elbánni egy férfival. A jelenet meglehetősen feszültnek tűnik, a sorozók láthatóan idegesek.

A videón az is feltűnik, hogy a helyszínnél megáll a jól ismert fehér furgon is.

Korábban szintén megjelent az Instagramon egy videó, amely az ukrajnai mozgósítás durva módszereit mutatja meg. A felvételen több egymás utáni jelenet is látható, amelyeken ukrán sorozók civil férfiakat visznek el durva fizikai kényszert alkalmazva.

Egy Odesszából előkerült felvételen – amelyet a Telegramon osztottak meg – pedig az látható, hogy egy toborzótiszt fényes nappal ököllel ütlegelt egy fiatal férfit. Végül a többi TCK-snak kellett közbeavatkoznia.

Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig egyre keményebb módszerekkel próbálják kezelni a helyzetet. Egy felvételen az látható, hogy toborzótisztek nagy erővel a földhöz vágnak egy férfit.

 

