Miért zavarta őket a kamera? Durva jelenet a kijevi sorozásról

A felvételen az látható, hogy egy lakótelep közelében, az út szélén, egy kerítés mellett a hóban több egyenruhás sorozó próbál elbánni egy férfival. A jelenet meglehetősen feszültnek tűnik, a sorozók láthatóan idegesek.

A videón az is feltűnik, hogy a helyszínnél megáll a jól ismert fehér furgon is.

Korábban szintén megjelent az Instagramon egy videó, amely az ukrajnai mozgósítás durva módszereit mutatja meg. A felvételen több egymás utáni jelenet is látható, amelyeken ukrán sorozók civil férfiakat visznek el durva fizikai kényszert alkalmazva.