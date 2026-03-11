Az ukrán hadsereg áttörte az orosz védelmi vonalat Olekszandrivka irányában. Ez több hónapos előkészítés eredménye volt. A műveletek részeként a rohamalakulatok már 2025 végén beléptek a térségbe, hogy előkészítő csapásokat mérjenek az ellenségre, és oldalirányú támadással nyomást gyakoroljanak az orosz erőkre – számolt be cikkében a Pravda.
Orosz védelmi vonalat tört át az ukrán hadsereg
Ukrajna erői áttörték Olekszandrivka irányában az orosz védelem vonalát. Az akciót az ukrán hadsereg több hónapig készítette elő, aminek eredményeképp több kilométer mélyen hatoltak be az orosz állásokba.
A 1. Különálló Rohamezred parancsnoka, Dmitro „Perun” Filatov szerint az egység 12 kilométert nyomult előre az orosz állásokba, ugyanakkor a műveleteket jelentéktelen sikereknek nevezte, és hangsúlyozta, hogy ezek nem egy új ellentámadás részei, hanem a taktikai helyzet javítását és a frontvonal stabilizálását szolgálják.
A támadásban részt vett a 95. Légideszant Rohamdandár 2. zászlóalja is, amelynek parancsnoka, Anton Derljuk január végén vezette egységét az Olekszandrivszkij irányba azzal a feladattal, hogy kiszorítsák az orosz erőket a Dnyipropetrovszk megye területéről.
Elmondása szerint katonái hó és köd fedezete alatt az orosz erők hátába hatoltak, megsemmisítették a felderítőket és a drónkezelőket, majd megtisztították a területet, miközben mintegy hatvan orosz katonát bekerítettek, hármat foglyul ejtettek, a többieket pedig megölték.
A zászlóalj 10-11 kilométerrel hatolt be az orosz vonalon túlra. Derljuk szerint a művelet gyalogsági jellegű volt, ahol a katonák kiképzése kulcsszerepet játszott.
Borítókép: Katonák terepen (Fotó: AFP)
