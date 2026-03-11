Orosz védelmi vonalat tört át az ukrán hadsereg

A támadásban részt vett a 95. Légideszant Rohamdandár 2. zászlóalja is, amelynek parancsnoka, Anton Derljuk január végén vezette egységét az Olekszandrivszkij irányba azzal a feladattal, hogy kiszorítsák az orosz erőket a Dnyipropetrovszk megye területéről.

Elmondása szerint katonái hó és köd fedezete alatt az orosz erők hátába hatoltak, megsemmisítették a felderítőket és a drónkezelőket, majd megtisztították a területet, miközben mintegy hatvan orosz katonát bekerítettek, hármat foglyul ejtettek, a többieket pedig megölték.

A zászlóalj 10-11 kilométerrel hatolt be az orosz vonalon túlra. Derljuk szerint a művelet gyalogsági jellegű volt, ahol a katonák kiképzése kulcsszerepet játszott.

