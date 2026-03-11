Demokratikus Koalíció (DK)választásmszpkunhalmi ágnes

Újabb belháború kezdődött a baloldalon

Ezúttal a Demokratikus Koalíció Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei képviselője szólította fel a pártja vezetését az egykori szocialista, most függetlenként induló képviselőkkel való együttműködésre.

Gábor Márton
2026. 03. 11. 13:41
Fotó: MTI/Purger Tamás
Az MSZP korábbi képviselőivel való együttműködésre szólította fel a Demokratikus Koalíció vezetését Mészáros Dávid, a párt képviselőjelöltje. A politikus bejegyzésében, amelyben Varju László, Kunhalmi Ágnes, Arató Gergely, Hiller István választási győzelmeiről beszélt, azt állította, 

kutyakötelességünk mögéjük állni.

Mészáros Dávid, a DK lázadó képviselőjelöltje

A jelölt bejegyzésében emellett arra is egyértelmű utalást tett, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltjeire kizárólag azokban a körzetekben szabad szavazni, ahol nem indul újra olyan ellenzéki jelölt, aki korábban választást nyert.

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció mind a 106 egyéni körzetben állított jelöltet. Ezzel szemben számos ellenzéki párt, köztük a szocialisták sem indultak el a választáson, így fordulhatott elő, hogy a korábban az MSZP színeiben politizáló Hiller István, vagy Kunhalmi Ágnes is függetlenként jelöltette magát. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, a jelen állás szerint a fővárosban több ellenzéki párt is állított jelöltet. Lapunk korábban bemutatta a listát, ami arról szól, hogy a főváros tizenhat egyéni körzetében a Demokratikus Koalíció (DK) mely politikusait indítja el a választáson.

02_nezopont
 

A párt tizenhat országgyűlési képviselőjelöltje az egyéni választókerületek szerinti növekvő sorrendben: 

A nevek között tehát szerepel több, komoly beágyazottságú politikus is. Ilyen például Molnár Gyula, aki a XXII. kerületet és a XI. kerület egy részét is magába foglaló választókerületben indul. A politikus 1994-től 2010-ig folyamatosan országgyűlési képviselő volt a főváros XI. kerületében található választókörzetben szerzett mandátummal. A 2018-as országgyűlési választáson a budapesti 18. választókerületben (amely már szintén Budafok-Tétényt, valamint Újbuda egy részét foglalta magában) egyéni képviselői mandátumot szerzett. Emellett Molnár 2002 és 2010 között a XI. kerület polgármestere is volt, tehát jól ismerik a városrészben.

Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt volt elnöke, Karácsony Gergely, a Párbeszéd egykori elnöke és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (balról jobbra) Budapesten
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szintén tapasztalt budapesti politikus Gy. Németh Erzsébet, aki 1994 óta a fővárosi politikai életben mozog. Volt főpolgármester-helyettes, a Fővárosi Közgyűlés tagja és a országgyűlési képviselő is. Budapest 12. egyéni választókerületében pedig a nemrég az időközi választáson győzedelmeskedő Varju Lászlót indítja újra a DK. A politikust ugyan több ügyben is jogerősen elítélték, de a rendszerváltás óta szerves része a magyar politikai életnek. 

Gy. Németh Erzsébet (Fotó: Havran Zoltán)

A DK másik jelöltje Gréczy Zsolt, aki a 3-as számú egyéni választókerületben indul a választásokon, a Demokratikus Koalíció (DK) alapító tagja, 2013 és 2018 között a párt szóvivője volt, majd 2018–2019-ben, illetve 2022-től ismét országgyűlési képviselőként tevékenykedik. Gréczy sem volt mentes a botrányoktól, néhány évvel ezelőtt az internetre kikerült meztelen képeivel vált hírhedtté.

Borítókép: Dobrev Klára és Gréczy Zsolt (Forrás: Facebook)

A DK színeiben indul a választásokon Kocsis-Cake Olívio, aki 2010 óta már több pártnak is volt a jelöltje. A politikus 2010-ben a Lehet Más a Politika (LMP) színeiben kezdett politizálni, 2013 februárjában kilépett az LMP-ből, a Párbeszéd Magyarországért alapító tagja lett, 2014-ben pártigazgatóvá választották. 2023 januárjában kilépett a Párbeszédből, és a Demokratikus Koalícióhoz csatlakozott, ott a zöld-környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyékkormánybiztos lett. 

A választásokon tehát Magyar Péter jelöltjeinek várhatóan meg kell majd küzdenie a baloldali szavazókért a DK, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjeivel, illetve néhány helyen a függetlenné vált szocialistákkal is. 

Mindezek mellett a mára már mérhetetlen támogatottságú Jobbik-Konzervatívok is mind a tizenhat fővárosi körzetben jelöltet állított.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)


