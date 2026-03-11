Újabb belháború kezdődött a baloldalon

Az MSZP korábbi képviselőivel való együttműködésre szólította fel a Demokratikus Koalíció vezetését Mészáros Dávid, a párt képviselőjelöltje. A politikus bejegyzésében, amelyben Varju László, Kunhalmi Ágnes, Arató Gergely, Hiller István választási győzelmeiről beszélt, azt állította,

kutyakötelességünk mögéjük állni.

Mészáros Dávid, a DK lázadó képviselőjelöltje

A jelölt bejegyzésében emellett arra is egyértelmű utalást tett, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltjeire kizárólag azokban a körzetekben szabad szavazni, ahol nem indul újra olyan ellenzéki jelölt, aki korábban választást nyert.

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció mind a 106 egyéni körzetben állított jelöltet. Ezzel szemben számos ellenzéki párt, köztük a szocialisták sem indultak el a választáson, így fordulhatott elő, hogy a korábban az MSZP színeiben politizáló Hiller István, vagy Kunhalmi Ágnes is függetlenként jelöltette magát.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a jelen állás szerint a fővárosban több ellenzéki párt is állított jelöltet. Lapunk korábban bemutatta a listát, ami arról szól, hogy a főváros tizenhat egyéni körzetében a Demokratikus Koalíció (DK) mely politikusait indítja el a választáson.

A párt tizenhat országgyűlési képviselőjelöltje az egyéni választókerületek szerinti növekvő sorrendben:

A nevek között tehát szerepel több, komoly beágyazottságú politikus is. Ilyen például Molnár Gyula, aki a XXII. kerületet és a XI. kerület egy részét is magába foglaló választókerületben indul. A politikus 1994-től 2010-ig folyamatosan országgyűlési képviselő volt a főváros XI. kerületében található választókörzetben szerzett mandátummal. A 2018-as országgyűlési választáson a budapesti 18. választókerületben (amely már szintén Budafok-Tétényt, valamint Újbuda egy részét foglalta magában) egyéni képviselői mandátumot szerzett. Emellett Molnár 2002 és 2010 között a XI. kerület polgármestere is volt, tehát jól ismerik a városrészben.