Versenyre kényszerülhet a Tisza Budapesten

Komoly küzdelem várható a budapesti egyéni választókerületekben a győzelemért. A jelenlegi helyzet szerint ugyanis a fővárosban az úgynevezett óbaloldali pártok és a Tisza is jelöltet fog állítani. Lapunknak sikerült például megszerezni azt a listát, ami arról szól, hogy a főváros tizenhat egyéni körzetében a Demokratikus Koalíció (DK) kiket fog indítani az egyes körzetekben.

A párt tizenhat országgyűlési képviselőjelöltje az egyéni választókerületek szerinti növekvő sorrendben:

Herfort Marietta,

Halmai Richárd,

Gréczy Zsolt,

Hegyesi Bea,

Keszthelyi Dorottya,

Komáromi Zoltán,

Arató Gergely,

Ternyák András,

Vadai Attila,

Molnár Gyula,

Nagy Richárd,

Varju László,

Barkóczi Balázs,

Kocsis-Cake Olívio,

Gy. Németh Erzsébet

Bányai Amir.

A nevek között tehát szerepel több, komoly beágyazottságú politikus is. Ilyen például Molnár Gyula, aki a XXII. kerületet és a XI. kerület egy részét is magába foglaló választókerületben indul. A politikus 1994-től 2010-ig folyamatosan országgyűlési képviselő volt a főváros XI. kerületében található választókerületben szerzett mandátummal. A 2018-as országgyűlési választáson a budapesti 18. választókerületben (amely már szintén Budafok-Tétényt, valamint Újbuda egy részét foglalta magában) egyéni képviselői mandátumot szerzett. Emellett Molnár 2002 és 2010 között a XI. kerület polgármestere is volt, tehát jól ismerik a városrészben.

Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt volt elnöke, Karácsony Gergely főpolgármester és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (balról jobbra) Budapesten

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szintén tapasztalt budapesti politikus Gy. Németh Erzsébet, aki 1994 óta a fővárosi politikai életben mozog. Volt főpolgármester-helyettes, a Fővárosi Közgyűlés tagja és a országgyűlési képviselő is. Budapest 12. egyéni választókerületében pedig információink szerint a nemrég az időközi választáson győzedelmeskedő Varju Lászlót indítja újra a DK. A politikust ugyan több ügyben is jogerősen elítélték, de a rendszerváltás óta szerves része a magyar politikai életnek.

Gy. Németh Erzsébet az egyik új főpolgármester-helyettes. Nem kell a háta mögé néznie Fotó: Havran Zoltán

A DK másik jelöltje Gréczy Zsolt, aki a 3-as számú egyéni választókerületben indul a választásokon, a Demokratikus Koalíció (DK) alapító tagja, 2013 és 2018 között a párt szóvivője volt, majd 2018–2019-ben, illetve 2022-től ismét országgyűlési képviselőként tevékenykedik. Gréczy sem volt mentes a botrányoktól, néhány évvel ezelőtt az internetre kikerült meztelen képeivel vált hírhedtté.

Borítókép: Dobrev Klára és Gréczy Zsolt (Forrás: Facebook)

A DK színeiben indul a választásokon Kocsis-Cake Olívio, aki 2010 óta már négy pártnak is volt a jelöltje. A politikus 2010-ben a Lehet Más a Politika (LMP) színeiben kezdett politizálni, 2013 februárjában kilépett az LMP-ből, a Párbeszéd Magyarországért alapító tagja, 2014-ben pártigazgatóvá választották. 2023 januárjában kilépett a Párbeszédből, és a Demokratikus Koalícióhoz csatlakozott, ott a zöld-környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyékkormánybiztos lett.

A kevesebb mint egy év múlva tartandó választásokon Magyar Péter jelöltjének várhatóan meg kell küzdenie a baloldali szavazókért a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjeivel is.

A Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd néhány hete közölte, hogy pártja önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson. Ennek megfelelően Tordai Bence be is jelentette, megméreti magát az országgyűlési képviselői tisztségért. A Párbeszédhez hasonló bejelentést tett nemrég a Kutyapárt is.

Az MKKP pártelnöke nemrég közölte, mind a 106 egyéni körzetben, így Budapesten is jelöltet fognak állítani, hogy alternatívát kínálhassanak a baloldali, liberális értékrendű szavazóknak.

Az országgyűlési választási lista első öt helyezettje Nagy Dávid, a párt elnöke, Neulinger Ágnes XXII. kerületi szakpolitikus, Sándor Balázs XII. kerületi önkormányzati képviselő, Szin Richárd XII. kerületi és Pásztor Eszter székesfehérvári politikus.

Mindezek mellett a mára már mérhetetlen támogatottságú Jobbik-konzervatívok is mind a tizenhat fővárosi körzetben jelöltet fog állítani, ugyanakkor a jelöltjeik kilétét egy-két kivételtől eltekintve (például Staudt Máté a XXII. és XI. kerületben) a Tisza Párthoz hasonlóan továbbra sem fedték fel.