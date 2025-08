Ukrajnát be-, Magyarországot kitenni

Ráadásul a lengyel elnökség nemcsak hogy nem töltötte be tisztességes közvetítői szerepét a tagállamok között, hanem kifejezetten politikai nyomást gyakorolt Magyarországra, és a kétoldalú konfliktusokat is a felszínre hozta. Magyarország nem kapott meghívást a varsói nyitóünnepségre, a magyar képviselőket több lengyel elnökségi rendezvényre sem hívták meg, és megtartották a 7. cikk szerinti eljárás nyolcadik meghallgatását hazánkkal szemben.

Ráadásul a lengyel elnökség eredményei sem váltották be a hozzá fűzött reményeket. A Nyugat-Balkán bővítési lendülete megtört, Ukrajna uniós csatlakozását pedig érdemekre tekintet nélkül, kizárólag politikai szempontok mentén igyekeztek előmozdítani.

Lengyelország megközelítése szerint az unió biztonságát Ukrajnára kellene kiszervezni, amely megközelítés magyar szempontból teljesen elfogadhatatlan és rendkívül veszélyes egész Európa biztonságára nézve.

A budapesti nyilatkozat végrehajtása rendkívül lassan haladt, miközben a lengyel elnökség nem tett lépéseket az európai polgárokat sújtó, kiemelkedően magas energiaárak mérséklésére.

Bár Lengyelországtól Dánia csak júliusban vette át az uniós soros elnökséget, már most jól látható, hogy nem kívánnak eltérni az előző fél év politikai irányvonalától. Ami pedig a Magyarország elleni politikai nyomásgyakorlást illeti, ezen a téren még magasabb fokozatba is akarnak kapcsolni.

A dán EU-ügyi miniszter, Marie Bjerre világossá tette, hogy Dánia minden politikai és gyakorlati eszközt kész bevetni az Európai Bizottsággal együttműködésben annak érdekében, hogy Magyarország támogassa Ukrajna ­uniós csatlakozását.

A dán elnökség megkezdése előtt Koppenhága már egyeztetett Kijevvel és az uniós intézmények vezetőivel arról, hogyan lehetne felgyorsítani Ukrajna csatlakozási folyamatát Magyarország megkerülésével. A dán elnökség teljes mértékben beállt a Zelenszkij-terv mögé.