Tiszás embercsempész, DK-s elcsalt közbeszerzés – egymást tiporják a baloldalon

A közösségi média az ellenzéki leszámolás színtere lett.

2025. 08. 25. 22:37
Forrás: Facebook/Leel-Őssy Gábor
Komoly csörtét rendezett a közösségi médiában Leel-Őssy Gábor, a Duna Párt elnöke és a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője, Petrovszki Krisztián. A Demokratikus Koalícióból korábban kizárt Leel-Őssy a Facebookon ment neki Petrovszkinak. 

Azt állította, hogy a tiszás politikust korábban embercsempészet miatt elítélték. Felszólította, hogy amennyiben ez nem igaz, indítson pert ellene, ellenkező esetben Leel-Őssy szerint a Tisza Párt vezetőjének nincs helye az ellenzéki oldalon.

A Duna Párt elnöke azt is sérelmezte, hogy Petrovszki korábban hazugnak nevezte őt, ezért most tisztázni kívánta a helyzetet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy te börtönben ültél embercsempészet miatt, amit hivatásos határőrként követtél el

– írta Leel-Őssy. Hozzáfűzte, hogy amennyiben Petrovszki nem lép jogi útra, az ellenzéki győzelem esélyeit veszélyezteti, mivel egy elítélt embercsempész nem lehet hiteles. Leel-Őssy szerint aki illegális migránsokat csempész haszonszerzés céljából az országba, miközben annak védelme lenne a feladata, az a társadalom legaljára süllyed.

Petrovszki Krisztián felvette a kesztyűt és folytatta a baloldali éhezők viadalát. Egy kommentben szintén vádaskodni kezdett:

Nem is indultam közbeszerzésen, veled ellentétben! Budapesten nem lehet 1,5 milliárdos közbeszerzést megnyerni patkányirtásra. Akkor még DK-s voltál. Inkább erről beszélj

– vetette oda a tiszás Petrovszki, aki egyébként az embercsempészetről szóló részt annyival elintézte, hogy fiatalon csinált pár marhaságot – igaz, az egyik kommentben 20 évről írt, a másikban 25 évről. 

