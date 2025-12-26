„A nemzeti összetartozás tettekben mutatkozik meg” – Kárpátalján is segít a Fidelitas Angyalszárny

Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasban. Arról, hogy mit jelent ez a kezdeményezés neki személyesen, és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény, konzervatív értékrendjébe, Kecskés Cordula, a Fidelitas Angyalszárny nagykövete nyilatkozott lapunknak.

Forrás: Facebook

– Számomra az Angyalszárny nem egy kampány, hanem élő hagyomány. Egy olyan kezdeményezés, amely évről évre emlékeztet bennünket arra, hogy a közösséghez tartozás felelősséggel jár. Keresztény, konzervatív értékrendünk egyik alapja, hogy nem fordítjuk el a fejünket a bajban lévőktől, különösen akkor nem, ha magyar családokról van szó, akár az országhatáron belül, akár azon túl. Az Angyalszárny számomra annak a gyakorlati megélése, amit sokszor kimondunk: a nemzeti összetartozás nem puszta gondolat, hanem konkrét cselekedetekben mutatkozik meg. Amikor kárpátaljai családok mellé állunk, akkor azt üzenjük: a magyar nemzet közössége nem szűnik meg a határoknál. Ez az a keresztény szemlélet, amely a cselekvő szeretetről szól, és ez az a konzervatív gondolkodás, amely szerint felelősek vagyunk egymásért.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzőek vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni?

– Fiatalként valóban sok időt töltünk az online térben, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk érzékenyek a valós problémákra. Az Angyalszárny éppen abban mutat utat, hogy a digitális jelenlét nem cél, hanem eszköz. Az igazi súlya annak van, amikor ebből kézzelfogható segítség lesz. Számomra különösen fontos ez külföldön tanulva, mert ott az ember könnyen „kívülállóvá” válik. Az Angyalszárny viszont visszakapcsol a valósághoz, emlékeztet arra, hogy vannak családok, gyerekek, édesanyák, akiknek most tényleg számít, hogy valaki melléjük áll. Ez az akció megmutatja, hogy a fiatal generáció nem közömbös, hanem képes felelősséget vállalni: nem posztokban, hanem tettekben.

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillana a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintett?