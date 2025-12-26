fidelitas angyalszárnyfidelitascsalád

„A nemzeti összetartozás tettekben mutatkozik meg” – Kárpátalján is segít a Fidelitas Angyalszárny

Kecskés Cordula, a Fidelitas Angyalszárny nagykövete szerint az Angyalszárny nem csupán jótékonysági akció, hanem élő hagyomány: a fiatalok tetteikkel bizonyítják a cselekvő szeretet és a közösségi felelősségvállalás értékét, különösen a határon túli magyar családok támogatásában.

2025. 12. 26. 11:15
Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasban. Arról, hogy mit jelent ez a kezdeményezés neki személyesen, és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény, konzervatív értékrendjébe, Kecskés Cordula, a Fidelitas Angyalszárny nagykövete nyilatkozott lapunknak.

– Számomra az Angyalszárny nem egy kampány, hanem élő hagyomány. Egy olyan kezdeményezés, amely évről évre emlékeztet bennünket arra, hogy a közösséghez tartozás felelősséggel jár. Keresztény, konzervatív értékrendünk egyik alapja, hogy nem fordítjuk el a fejünket a bajban lévőktől, különösen akkor nem, ha magyar családokról van szó, akár az országhatáron belül, akár azon túl. Az Angyalszárny számomra annak a gyakorlati megélése, amit sokszor kimondunk: a nemzeti összetartozás nem puszta gondolat, hanem konkrét cselekedetekben mutatkozik meg. Amikor kárpátaljai családok mellé állunk, akkor azt üzenjük: a magyar nemzet közössége nem szűnik meg a határoknál. Ez az a keresztény szemlélet, amely a cselekvő szeretetről szól, és ez az a konzervatív gondolkodás, amely szerint felelősek vagyunk egymásért.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzőek vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni? 

– Fiatalként valóban sok időt töltünk az online térben, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk érzékenyek a valós problémákra. Az Angyalszárny éppen abban mutat utat, hogy a digitális jelenlét nem cél, hanem eszköz. Az igazi súlya annak van, amikor ebből kézzelfogható segítség lesz. Számomra különösen fontos ez külföldön tanulva, mert ott az ember könnyen „kívülállóvá” válik. Az Angyalszárny viszont visszakapcsol a valósághoz, emlékeztet arra, hogy vannak családok, gyerekek, édesanyák, akiknek most tényleg számít, hogy valaki melléjük áll. Ez az akció megmutatja, hogy a fiatal generáció nem közömbös, hanem képes felelősséget vállalni: nem posztokban, hanem tettekben.

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillana a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintett? 

– Számomra a legmeghatóbb pillanatok nem egyetlen eseményhez kötődnek, hanem magához a gyűjtés folyamatához. Amikor együtt készülünk, együtt szervezünk, és látjuk, hogy mennyien csatlakoznak jó szívvel az akcióhoz, az mindig erős érzelmeket vált ki belőlem. Az ajándékok átadásakor szinte minden alkalommal érződik a meghatottság, nemcsak a családok részéről, hanem bennünk is. Ami különösen megérint, az az, hogy mennyire sokat jelent az embereknek már a puszta tény is, hogy nem felejtették el őket. Gyakran nem a csomag tartalma a legfontosabb, hanem az a tudat, hogy valaki gondolt rájuk, hogy ők is számítanak. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy adni valóban jó, és hogy a segítségnyújtás nem egyoldalú folyamat: miközben másoknak segítünk, mi magunk is kapunk belőle erőt és megerősítést. Ezekben a pillanatokban mutatkozik meg igazán, milyen közösség a Fidelitas: egy olyan közeg, ahol természetes az összefogás, ahol a fiatalok képesek felelősséget vállalni egymásért, és ahol a cselekvő szolidaritás nem kivétel, hanem érték. Külföldön tanulva különösen erősen hat rám ez az élmény, mert ilyenkor még inkább érzem, mennyire fontos a hovatartozás. Az Angyalszárny számomra ezért nemcsak jótékonyság, hanem egy visszatérő emlékeztető arra, hogy közösségben gondolkodni és cselekedni mindig erőt ad, és ez az érzés az, ami évről évre visszahív ehhez az akcióhoz.

– Milyennek látod a helyi közösségek reakcióját? Mennyire nyitottak az emberek az összefogásra, amikor látják, hogy fiatalok állnak egy nemes ügy mellé?

– A tapasztalatom az, hogy az emberek kifejezetten nyitottak, ha látják az őszinte szándékot. Amikor fiatalok állnak egy ügy mellé, az sokszor meglepi őket, pozitív értelemben. Külföldön tanulva gyakran találkozom azzal a képpel, hogy a fiatalok inkább individualisták, de az Angyalszárny ezt határozottan cáfolja. A helyi közösségekben azt látom, hogy a fiatalok szerepvállalása bizalmat teremt. Nemcsak adományokat mozdít meg, hanem beszélgetéseket indít el, és példát mutat másoknak is. Ez az összefogás nem egyik napról a másikra épül fel, de évről évre erősebb lesz, és ez talán az egyik legnagyobb értéke az Angyalszárny kezdeményezésnek.

 

