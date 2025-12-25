jézus krisztusbékeisten

Szemerei János: Karácsony csodája az, hogy maga Isten nyújtja a kezét felénk, hogy megbékéljünk

Isten megajándékozott bennünket önmagával Jézus Krisztusban, ami a mi életünket is formálni tudja és elhozhatja azt a békességet, amelyre szükségünk van – hangoztatta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a győri Öregtemplomban tartott karácsonyi istentiszteleten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 25. 15:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is – hangoztatta igehirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a győri Öregtemplomban tartott karácsonyi istentiszteleten csütörtökön.

Győr, 2025. december 25. Csorba János, a Győri Evangélikus Egyházközség parókus lelkésze és Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke (b-j) a karácsonyi istentiszteleten a győri evangélikus Öregtemplomban 2025. december 25-én. MTI/Krizsán Csaba
Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a karácsonyi istentiszteleten a győri evangélikus Öregtemplomban (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust – mondta Szemerei János, hozzátéve, hogy

olyan világot élünk, amikor kevés békességet látunk a nagyvilágban, a szűkebb környezetünkben és a mikroközösségekben is, ami aláhúzza, hogy milyen nagy szükség van a Jézus Krisztusban kapott ajándékra, a szeretetre a békességre és arra a kegyelemre, amelyet ő hozott el ebbe a világba.

Kiemelte, hogy valójában az ígéret arról szól, hogy az Isten Krisztusban azt készítette elő, hogy meghív bennünket az országába, ahol szeretne bennünket átölelni és teljességgel bevezetni abba a világba, amelyet emberi elme el sem tud képzelni.

Szemerei János hangoztatta, hogy 

megajándékozottak vagyunk, mert Isten megajándékozott bennünket önmagával Jézus Krisztusban, ami a mi életünket is formálni tudja és elhozhatja azt a békességet, amelyre szükségünk van.

Az elnök-püspök beszélt arról, hogy 2014-ben az angliai Nemzeti Emlékezés Arborétumban felavattak egy szobrot, amit a kézfogás emlékművének neveznek, és azt jelképezi, hogy amikor 1914 karácsonyán a legbefolyásosabb vezetők sem tudták elérni, hogy legalább karácsonyra hallgassanak el a fegyverek, a lövészárkokban az emberek énekeltek. A karácsonyi dallamokat a szembenállók felismerték és ők is énekelni kezdték a saját nyelvükön.

Az emberek értették, hogy nem lehet használni a fegyvert, az ellenégekből emberek lettek. Ezt fejezi ki az emlékmű – mondta.

Szemerei János hangsúlyozta, hogy karácsony csodája az, hogy az ellenségek meg tudnak békélni, hogy felfedezik, a másik ember nem az ellensége, hanem a testvére.

Elmondta, hogy a karácsonyi történet tele van az ellentétekkel, hiszen a karácsonyi történetben a sötétség és a világosság együtt szerepel, a sötétségben ragyog fel a betlehemi csillag, amely vezeti a bölcseket.

Megjelenik a történetben a kicsiség és a hatalmasság, a szegénység és a gazdagság. „Feszültségek húzzák vonják ezt a történetet, de ami a legérdekesebb, hogy ebben a karácsonyi történetben az ellentétek valahogyan mégsem robbanáshoz vezetnek, nem szikrákat hánynak”, hanem valami más történik – mondta.

Hozzátette: 

az Evangélium, a karácsonyi és a Krisztusban kapott jó hír elmondása formálhatja az embereket, mert a megtapasztalt szeretet meg tud változtatni.

Nemcsak a lövészárkokban, hanem a saját életünkben is, mert azok a feszültségek, amelyeket néha látunk a világban a nemzetek között, ami a történelemben megjelent a felekezetek között, ami megjelent a különböző népcsoportok, családok között és családon belül is, azok feloldhatók – mondta.

Szemerei János fontosnak nevezte, hogy megértsük, a karácsonyi gyermek elhozta a kegyelmet, elhozta a békességet, de az igazán nagy dolog még ezután történik, mert Jézus Krisztus a földi szolgálatát elvégezve előrement, hogy helyet készítsen övéinek.

Borítókép: Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke igét hirdet a karácsonyi istentiszteleten a győri evangélikus Öregtemplomban 2025. december 25-én. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu