Tíz perc alatt elkapták a rablót Győrben

A nemzeti ünnepen rabolt ki egy férfi egy idős helybéli lakost Győrben. A sértett megpróbálta visszaszerezni a táskáját és a zsebéből kivett aprópénzt, de támadója ellökte, és elfutott.

Tíz perc alatt bilincsbe került a rabló. Forrás: Police.hu

A kiérkező rendőrök – az állampolgárok segítségével – tíz percen belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és a helyszín közelében elfogták. A 48 éves tettest ezután a helyi rendőrkapitányságon előállították, és – őrizetbe vételét követően – rablás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezik letartóztatását.